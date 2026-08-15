Incluso con policías espaciales y anillos mágicos, ‘Lanterns’ se mantiene fiel a la realidad

Incluso con policías espaciales y anillos mágicos, “Linternas” se mantiene fiel a la realidad (Philip Cheung / The New York Times)

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Durante muchos meses, quienes esperaban con ansias información sobre la nueva serie de HBO, Linternas (Lanterns), solo contaban con una imagen de la producción. Muchos se obsesionaron con el anillo verde que asomaba del dedo medio del actor Kyle Chandler. ¿Qué pistas podría revelar?

«Alguien hizo un vídeo de 20 minutos en YouTube haciendo zoom en este anillo», recordó Jeffrey Johnson, el encargado de utilería de la serie, el año pasado en un estudio de Warner Bros. en Burbank, California. Deslizó el anillo dentro de la linterna meticulosamente elaborada para la serie. «El nivel de detalle», añadió, «es fascinante».

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Johnson sabía que el anillo sería un gran éxito. Y quienes participan en este ambicioso drama de Linterna Verde también esperan que así sea. Se trata del próximo gran proyecto de DC Studios, tras el éxito de la película de Superman de James Gunn, que recibió elogios generalizados el verano pasado, y el fracaso de Supergirl de Craig Gillespie este verano. Ahora, la presión recae sobre los creadores de «Linternas Verdes » , que se estrena el domingo, para que logren revertir la situación.

“Pienso en el HBO del domingo por la noche”, dijo el showrunner Chris Mundy (Ozark, True Detective: Night Country), quien creó Linternas junto con Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) y el guionista de cómics Tom King. “Incluso escuchar todo eso cuando se enciende el letrero de HBO es un reto un tanto aterrador porque tiene que estar a la altura de ese pequeño crujido”.

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(Philip Cheung / The New York Times)

Lo que el departamento de arte intentó hacer con el anillo —envolver un objeto que “puede desatar todo este poder” dentro de un paquete relativamente “común”, como lo describió el diseñador de producción John Paino— resume bastante bien lo que los creadores quieren lograr con la serie. Esa visión se hizo más clara durante dos días en el set en junio de 2025, cuando hablé con una docena de personas involucradas en la producción, y en conversaciones posteriores con miembros del elenco y el equipo.

Como lo expresaron los guionistas: Claro, es una serie sobre superhéroes intergalácticos. Pero querían que Linternas estuviera firmemente arraigada en la Tierra, más “táctil” y al estilo de True Detective, dijo Mundy, que la típica adaptación de cómics, más “suda y sucia” que “brillante y con pantalla verde”.

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Es un enfoque que HBO ha utilizado con gran éxito en adaptaciones de DC Comics, como la reciente y cruda serie dramática con tintes de cine negro El Pingüino, que ganó nueve premios Emmy el año pasado, muchos de ellos en categorías de artes creativas como peluquería, prótesis y vestuario. La adaptación de " Watchmen " de Lindelof para HBO en 2019 también se basaba en el universo de DC Comics, pero se desarrollaba en un mundo que se sentía demasiado real. Esta también cosechó varios premios Emmy, ganando once en total.

“Nuestro objetivo principal al emprender este proyecto era tomar este canon que tiene todo tipo de cosas espectaculares, y mantener lo espectacular”, dijo Mundy más tarde en una videollamada, “pero también asegurarnos de que fuera algo con lo que el público pudiera identificarse”.

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(Philip Cheung / The New York Times)

Los históricos estudios Warner Bros. fueron el centro de operaciones de Linternas. La tarde que los visité, más de 80 personas trabajaban arduamente en la producción. Entre tomas, los miembros del equipo se apresuraban a pasar cables por las puertas, ajustar las luces en la cocina y mover las cámaras sobre enormes plataformas rodantes. El agradable aroma del jazmín recién plantado impregnaba el aire.

A pesar de sus elementos de superhéroes, “Linternas Verdes” es, en esencia, una serie de policías compañeros: los compañeros (o, en este caso, compañeros de trabajo con una relación de amistad y rivalidad) resultan ser policías espaciales, conocidos como Linternas Verdes (hay varios), con poderes sobrenaturales derivados del anillo. (Sí, también hay una Linterna Verde real, que en realidad es una sofisticada estación de carga para el anillo).

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Ambientada principalmente en dos líneas temporales —una en 2016 y la otra en 2026—, la serie sigue a un Linterna Verde veterano, Hal Jordan (interpretado por Kyle Chandler), y a un nuevo recluta, John Stewart (Aaron Pierre), uno de los primeros superhéroes negros de DC cuando fue presentado a principios de los años 70.

Cada línea temporal gira en torno a un misterio central, aunque Mundy argumentó que la relación entre Hal y John es lo que impulsa la serie.

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Hal es descarado, arrogante e impulsivo. «Lo sabe todo y nunca se equivoca», dijo Chandler durante una entrevista en una de las oficinas de producción de Burbank. «Y no tiene ningún problema en decirles a los demás que él nunca se equivoca y que ellos siempre se equivocan. Así que es un personaje divertido, porque tiene la oportunidad de evolucionar».

(Philip Cheung / The New York Times)

John es, en cierto modo, lo opuesto a Hal: cumplidor, ambicioso y sereno. Exfrancotirador de la Infantería de Marina y arquitecto, John encarna dos cualidades aparentemente opuestas que coexisten en un mismo individuo, según Pierre.

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Al comienzo de la serie, Hal y John investigan un asesinato en Rushville, Nebraska. Se supone que deben trabajar juntos, pero en realidad se estorban mutuamente.

King, el guionista de cómics y cocreador de la serie, reconoció que Chandler y Pierre encarnaron a la perfección la esencia de Hal y John en los cómics. (En un tráiler de vestuario, un panel de inspiración para Hal incluía una foto de Anthony Bourdain. Otro para John incluía a Mahershala Ali en True Detective). Sin embargo, los guionistas también buscaron llevar a estos personajes al límite, afirmó King.

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Muchos detalles parecían estar orientados a mantener a Lanterns, una serie donde los personajes luchan contra alienígenas y pueden volar, lo más terrenal posible. El traje de Hal, por ejemplo, estaba en un rincón del camerino con un aspecto más curtido en batalla que de alta tecnología. “El estilo futurista de ciencia ficción era algo que definitivamente queríamos atenuar “, dijo Cynthia Ann Summers, la diseñadora de vestuario.

Según Johnson, el encargado de la utilería, hicieron falta 20 intentos antes de que todos se pusieran de acuerdo en el diseño de la linterna. Se ilumina en cuatro direcciones, pero también tiene un aspecto desgastado y envejecido.

“Ha existido durante generaciones”, dijo Johnson. “Ha viajado mucho”.

(Philip Cheung / The New York Times)

Esa sensación de hogar impregnaba también la escenografía. En el escenario 19, los diseñadores habían construido la casa de la familia Stewart, cuyo techo del patio estaba salpicado de polvo y mugre. Una gran caja de galletas con forma de pez reposaba sobre el refrigerador. En la pared colgaban fotos familiares y en las ventanas, cortinas florales que habían visto tiempos mejores.

La casa estaba ordenada —la señora Stewart, la madre de John, es muy pulcra, según comentó la directora de producción Amy Wells—, pero no demasiado. La señora Stewart tiene tres hijos.

—¿Tendría ella un sofá blanco? —preguntó Wells refiriéndose a la señora Stewart—. ¡Por supuesto que no!

“Lo más difícil de mi trabajo”, añadió Wells, “es lograr que sea real”.

Unos días después de visitar Burbank, conduje 64 kilómetros al noroeste hasta un pueblo llano y sin personalidad jurídica llamado Piru, donde se estaban filmando escenas ambientadas en Rushville. Cuando se eligió Piru como escenario para representar Nebraska, todos sabían que las imponentes montañas que lo rodeaban tendrían que eliminarse en la postproducción. Por lo demás, el lugar parecía perfecto.

Rushville —en la vida real, una ciudad de menos de 1000 habitantes— es el territorio del sheriff Kerry (Kelly Macdonald) en Linternas. Como Macdonald comentó durante una visita a una oficina de producción en los estudios de Warner Bros., esto significa que solo tres policías patrullan la pequeña ciudad, y “en ocasiones chocan entre sí”.

La sheriff Kerry “simplemente quiere que se vayan”, dijo refiriéndose a Hal y John. “Y cuanto más desea que se vayan, más se da cuenta Hal Jordan de que hay algo por lo que quedarse”.

(Philip Cheung / The New York Times)

Durante algunos meses, la calle principal de Piru se convirtió en el centro de Rushville. (El padre de King es de Rushville, y Mundy, el creador de la serie, es de Nebraska). Si hubieras golpeado la fachada de ladrillo de la oficina del sheriff Kerry en el condado de Sheridan, habrías descubierto que estaba hueca. Pero si hubieras golpeado la pared de Rush Valley Coffee, a pocos pasos de distancia, te habrías lastimado la mano. Se trata de un negocio real llamado Corazón de Piru que se utilizaba como departamento de vestuario.

El día de mi visita, el elenco y el equipo de producción estaban filmando una escena dentro de un restaurante que habían construido y que sirve de escenario para varias reuniones importantes durante la serie. El local, situado a la orilla de la carretera, se anunciaba con letras mayúsculas naranjas que formaban la palabra “CAFÉ”. Mientras los miembros del equipo preparaban las luces en el interior, los estilistas culinarios en la parte de atrás daban los últimos retoques a unos panqueques de arándanos a medio comer.

Aunque forma parte del universo DC, “Linternas Verdes” es una historia independiente, explicó Mundy. Además, fue concebida como una serie de varias temporadas; al fin y al cabo, los Linternas Verdes pueden verse involucrados en todo tipo de trabajos en todo tipo de lugares.

“Estamos intentando que John Stewart se consolide dentro de nuestra propia serie, pero una vez que lo consiga, podrá desenvolverse en el resto del universo de DC”, dijo Mundy.

(Philip Cheung / The New York Times)

A medida que se desarrolla el misterio de 2026, otro Linterna Verde, Guy Gardner, hará un cameo, ofreciendo un pequeño vínculo con la película de Superman. Pero, como añadió Mundy, «no recibimos instrucciones para que encajara con ninguna otra serie o película».

Eso les dio a los creadores mucha libertad en comparación con otras franquicias, donde los guionistas pueden verse limitados por una mitología exasperantemente compleja. Pero esa libertad conlleva presión, como lo demuestra la enorme atención que los fans prestaron a esa primera imagen del anillo.

King insinuó un giro argumental importante y una ruptura con el canon, ambos potencialmente controvertidos. Lindelof reconoció tener “un verdadero temor a estropearlo ” , enfatizando que “lo que más me importa” es que los fans puedan “sentir cuánto nos importan Hal y John”.

Pero, como también señaló Lindelof, Linternas es una serie con dos protagonistas obsesionados con la idea de que se puede erradicar el miedo. Nadie querrá ver una versión “cobarde” de la serie, dijo; esta historia —al menos su versión— tiene que incluir el riesgo.

“Si no lo hace”, añadió Lindelof, “se va a ir al traste”.

Fuente: The New York Times