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En un duelo de necesitados, Racing recibirá a Banfield en el inicio de la quinta fecha: hora, TV y formaciones

La Academia y el Taladro se verán las caras en el Cilindro. Desde las 20.30, por ESPN Premium

Previa Racing vs Banfield
Racing recibirá a Banfield en el inicio de la quinta jornada del Torneo Clausura
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En el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, Racing y Banfield afrontarán este viernes un duelo clave por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Desde las 20.30, ambos equipos buscarán cortar sus rachas negativas y recuperar terreno en la Zona B. La cita, arbitrada por Andrés Merlos, se transmitirá por ESPN Premium y contará con Germán Delfino a cargo del VAR.

Con solo cuatro puntos en cuatro jornadas, la Academia llega apremiado por la urgencia de resultados. La expectativa en el inicio del certamen había crecido tras el triunfo 2-1 sobre Gimnasia, pero el envión inicial se desvaneció rápidamente. El empate sin goles ante Rosario Central y las derrotas consecutivas frente a Tigre y Argentinos Juniors encendieron las alarmas en Avellaneda. Juan Pablo Vojvoda, entrenador del equipo, señaló tras la última caída: “Las derrotas me hacen fuerte y me sirven. Pero esto es un club muy grande, es Racing, y el fútbol es conseguir resultados”.

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La actualidad de la Academia se ve condicionada por la ausencia de dos figuras centrales. Marco Di Cesare quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una fractura en el peroné del tobillo derecho, mientras que Adrián Maravilla Martínez deberá cumplir una fecha de suspensión por expulsión. Ambos habían sido protagonistas en el último antecedente ante Banfield, cuando Racing ganó 2-0 en el Florencio Sola, pero ahora la responsabilidad ofensiva recaerá en Lautaro Díaz o Tomás Conechny, las alternativas que maneja el cuerpo técnico para ocupar el centro del ataque.

Durante la semana, Leonel Pérez y Gastón Lodico se sumaron al plantel como refuerzos en el mediocampo. Su incorporación representa una apuesta por fortalecer la generación de juego, un aspecto que el equipo buscará potenciar ante su público.

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Del lado visitante, Banfield atraviesa un presente similar, con cuatro puntos y una campaña calcada a la de Racing: una victoria, un empate y dos derrotas. El debut fue adverso ante Huracán, se impuso 3-2 ante Sarmiento y luego sumó un empate sin goles contra Estudiantes de Río Cuarto. En la última jornada, cayó 2-0 como local frente a Belgrano, resultado que dejó expuesto al equipo y preocupó a su entrenador, Pedro Troglio. “Es muy difícil confrontar con la jerarquía”, admitió el técnico tras el encuentro, reflejando el desafío que enfrenta el Taladro en este tramo del torneo.

Las novedades en el plantel de Banfield incluyen la transferencia de Tiziano Perrotta a Elche, desde donde será cedido a Defensa y Justicia hasta obtener la ciudadanía comunitaria. Además, negocia la incorporación del Ruso Rodríguez.

Racing buscará hacerse fuerte en su estadio y cortar una seguidilla de dos derrotas, apoyado en el empuje de su gente y en la necesidad de no perder terreno en la lucha por la clasificación. Para ello, deberá sobreponerse a las bajas y reinventar su ataque, apostando por los nuevos refuerzos y la dinámica en el mediocampo. Por su parte, Banfield intentará sumar para engrosar su promedio.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari y Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, David Zalazar; Bruno Sepúlveda, Lisandro Piñero. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Presidente Perón (El Cilindro)

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Germán Delfino

Hora: 20.30

Televisación: ESPN Premium

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