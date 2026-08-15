Flor Bertotti mostró los últimos ensayos de su show pero un error de Federico Amador provocó su enojo: "No hagas ese ruido"

Flor Bertotti mostró los últimos ensayos de su show pero un error de su marido Federico Amador provocó su enojo

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A pocos días de una nueva presentación, Flor Bertotti mostró parte de los ensayos de su show y dejó al descubierto un cruce con Federico Amador durante una prueba de baile. La actriz y cantante compartió el detrás de escena de una coreografía en la que su pareja debía alzarla, aunque un gesto de él durante el movimiento derivó en una corrección inmediata frente al equipo de producción.

“El desafío de hoy fue el paso con Federico”, dijo Flor Bertotti al presentar el momento de práctica. En ese intercambio también intervino una productora, quien advirtió que “hay que cambiar el truco de Te amo más”, en referencia a uno de los segmentos que forman parte del espectáculo.

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Durante la preparación, Federico Amador planteó la necesidad de reforzar la rutina antes de salir a escena. “Tenemos que memorizar más. Son dos movimientos”, señaló, mientras ambos revisaban la secuencia. Bertotti, entre bromas, agregó que habían modificado el vestuario y que ahora esa parte quedaría “para problema”, antes de volver a probar el paso.

En ese ensayo, Amador levantó a la artista en el aire como parte de la figura. Fue allí cuando llegó la reacción de Bertotti: “No, no, no. No hagas ruido de que cuesta”, le marcó, en alusión a la expresión que hizo su marido durante el esfuerzo. La observación dejó expuesto el nivel de detalle con el que la actriz sigue cada parte del número.

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Flor Bertotti mostró los ensayos de su show y expuso un cruce con Federico Amador durante una prueba de baile

El intercambio continuó con otro comentario de Amador, que pidió: “Ahí cerrame el micrófono”. Luego, ya en tono distendido, sumó una broma sobre su desempeño: “Quise hacer una figura. Ella es malísima. Es lo que puedo hacer. ¿Mis progresos quedaron registrados?”.

La productora volvió a intervenir con una advertencia sobre el poco margen que queda para ajustar la coreografía. “El finde hay que practicar”, sostuvo. La respuesta de Flor Bertotti cerró la escena con una referencia directa a la cercanía del debut: “¿Qué finde? El show es ya”.

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El fragmento mostró la dinámica entre la artista, su pareja y el equipo de trabajo en la recta final de la preparación, con correcciones sobre la marcha y foco en uno de los pasos del repertorio que formará parte de la próxima función.

Meses atrás, en otra muestra de su buen vínculo, la artista sorprendió a sus seguidores al mostrar el corazón de su casa. Florencia Bertotti y Federico Amador avanzaron con una renovación completa de su hogar con una premisa clara: adaptar los espacios a la vida familiar sin resignar una línea estética contemporánea. La obra se apoyó en tres claves: más luz natural, materiales nobles y una impronta moderna que atraviesa cada sector de la vivienda.

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Flor Bertotti corrigió a Federico Amador después de que la alzó en el aire y le pidió que no hiciera gestos de esfuerzo

La reforma buscó combinar uso cotidiano y diseño en partes iguales. Con ese criterio, la pareja eligió ambientes de líneas simples, equilibrados y sin excesos, pensados para acompañar la dinámica diaria del hogar con una identidad visual definida.

Uno de los aspectos centrales del proyecto fue la luminosidad. Los grandes ventanales permiten una entrada amplia de luz y refuerzan la sensación de amplitud en los interiores. A la vez, los pisos de madera oscura suman contraste y profundidad, mientras que el mármol aparece en distintos puntos para aportar textura y continuidad estética.

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La cocina ocupa un lugar central dentro de la casa. Allí, el verde oliva de los muebles se combina con superficies blancas de mármol y construye un ambiente actual y cálido. El espacio también incorpora un horno independiente y una campana extractora con iluminación integrada, en una propuesta que prioriza tanto la funcionalidad como la unidad visual.

En el resto de los ambientes se mantiene el mismo criterio. Los materiales elegidos responden a un uso diario intenso y, al mismo tiempo, sostienen una estética sobria. En los baños, los revestimientos geométricos introducen movimiento visual, mientras que la paleta de tonos neutros refuerza una atmósfera serena.

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El exterior también formó parte de la transformación. La vivienda incorpora una piscina y un sector de parrilla conectados con un patio pavimentado y áreas verdes, una disposición que amplía los espacios de reunión y fortalece el uso integral de la casa. El resultado muestra una reforma orientada a aprovechar cada ambiente con soluciones prácticas y una imagen consistente.