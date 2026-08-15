Avances, desconfianzas y una batalla por el 60%: el trasfondo de las negociaciones entre LLA y el PRO en CABA

Javier Milei y Jorge Macri en La Rural

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La foto de Manuel Adorni junto a su esposa en Nueva York desencadenó un cambio sustancial en las perspectivas sobre las elecciones porteñas del año próximo. Hay quienes matizan esta cuestión y creen que los resultados de los comicios locales del 2025 -en los que La Libertad Avanza se impuso, dejando al peronismo unido en segundo lugar y al PRO en el tercero- sigue configurando una radiografía que explica la correlación de fuerzas en la Ciudad de Buenos Aires. Otros no.

Lo cierto es que La Libertad Avanza ya no tiene a un candidato claro como el exjefe de Gabinete. Al mismo tiempo, Patricia Bullrich, quien sacó el 50 % en la categoría a senadora en octubre pasado, no ve atractiva la idea de postularse para ser jefa de Gobierno. Además, cree que su espacio debe priorizar un acuerdo con el oficialismo local para incrementar las chances para que haya una segunda administración libertaria en la Casa Rosada.

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Los delegados libertarios de Javier y Karina Milei en la Ciudad no lo dudan: “Seguimos siendo la fuerza que más posibilidades tiene de ganar”. La ratificación se produce en medio de las lecturas que hacen propios y extraños sobre cómo está repercutiendo la baja en la consideración de la gestión nacional que hubo en las últimas semanas. Esta impactó en los estudios de carácter nacional, pero más indeterminado está en cómo puede afectar a lo local.

Si esa es la percepción que esgrimen fuentes inobjetables de La Libertad Avanza, entonces está claro que esos argumentos buscarán ser utilizados en una negociación con el PRO. El lunes se produjo la primera conversación entre Karina Milei y Mauricio Macri -los máximos encargados de sus respectivos partidos- para empezar a concatenar una serie de reuniones que permita restablecer la confianza. Tal y como lo había adelantado Infobae, en las usinas del PRO veían que esa iba a ser la primera charla: se han percatado de que los asuntos de altísimo carácter político ahora no deben ser conversados con su hermano Javier.

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Los objetivos de máxima de cada una de las fuerzas están claros: para los libertarios, ganar las elecciones presidenciales; para el PRO, retener los distritos que tiene bajo poder, sobre todo la Ciudad. Los incentivos llevan a que deba existir un acuerdo. Como parte de la negociación, los amarillos pueden sugerir que pueden entorpecer el objetivo de sus pares al poner un candidato nacional y hacer valer sus “siete a diez puntos” que tienen, impidiéndole a Milei la posibilidad de aspirar a ganar en primera vuelta (el escenario ideal para los libertarios, porque un balotaje implicaría mayor riesgo); mientras que los violetas les muestran los números de las elecciones legislativas y afirman que podrían arrebatarle la Ciudad. Pese a todo, los incentivos llevan a que deba existir un acuerdo.

Jorge Macri no está presente en la mesa negociadora que dispusieron Mauricio y Karina. Tampoco están los alfiles de los otros gobernadores PRO. “Son dos instancias diferentes. La mesa de diálogo con el Gobierno la lideran Fernando de Andreis y Cristian Ritondo por indicación de Macri”, marcan desde su equipo. Es decir, no es que ese equipo va a definir aún lo que vaya a pasar en la Ciudad ni que la ausencia de alguien vinculado al mandatario porteño se produzca por las conocidas rispideces que tienen entre ambos. “Antes de hablar de cualquier acuerdo electoral, primero hay que reconstruir la confianza que está dañada, porque en los últimos dos años el Gobierno nunca cumplió con la palabra”, agregan.

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Karina Milei y Mauricio Macri

Mientras los emisarios de El Calabrés buscan restaurar su confianza con la Casa Rosada, en las oficinas de Uspallata hacen sus propias proyecciones. Creen que la fuerza relativa del PRO se recuperó en los últimos meses. El cachetazo que recibieron en las elecciones del año pasado sirvió como una suerte de revulsivo para cambiar el eje de la gestión. Ahora la narrativa comunicacional se centra en el “orden” y la “seguridad”, utilizándose a los “okupas”, los “trapitos” y “los delincuentes”, muchas veces aludiéndose a que se busca “proteger a los porteños de lo peor del Conurbano”.

¿Será efectiva la centralización de esa narrativa de cara al año próximo? Se sabrá al momento de los comicios, pero el actual jefe de Gobierno percibe que hay una derechización del electorado porteño. Es por eso que cree que mientras más consolide esos ejes en el tiempo, el votante más las asociará con su figura. “A nosotros el tiempo no nos juega en contra, nos juega a favor. Si ellos quieren competir, no tenemos problema en que sea en octubre. Tampoco que sea en mayo, junio o julio”, afirma una importante fuente.

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Para abonar a su lectura optimista del asunto, marcan que el electorado porteño está compuesto por un 60 % de personas dispuestas a votar a opciones del polo central hacia la derecha y un 40 % del centro hacia la izquierda. Y en ese primer bloque, creen que existe la posibilidad de que el oficialismo local haya ganado un par de puntos, acercándose a los libertarios. El asunto es la competencia: creen que no sería lo mismo competir contra Patricia Bullrich o Diego Santilli -figuras instaladas en términos de conocimiento público- que la presidenta distrital de LLA, Pilar Ramírez, o algún tapado. Aun así, en términos de lo que dice ocasionalmente en privado el asesor presidencial Santiago Caputo, un candidato con bajo conocimiento es mejor que alguien con imagen negativa, porque el conocimiento se construye.

“Para que haya un acuerdo tiene que haber una filosofía de que ambas partes salgan beneficiadas. En este caso debería ser ‘yo te doy la nacional y nosotros decidimos sobre nuestro distrito’, tanto la forma de competir como lo demás”, indica una figura del PRO a este medio.

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La Libertad Avanza tiene proyecciones completamente diferentes al oficialismo porteño. “El PRO sigue tercero cómodo, compita quién les compita. Es una jugada riesgosa si la proponen”, afirma una fuente del armado local, quien avisa: “Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro juego. Porque es lo que quiere Karina”.

Mauricio Macri y Jorge Macri presentes en la presentación del documental "El Libertador", de Infobae (Maximiliano Luna)

Ese comportamiento consiste en seguir liderando la batería de reformas que se discuten en la Legislatura, algo que reconoce un importante legislador del bloque peronista: “Hoy en día pareciera que la agenda legislativa la maneja Pilar Ramírez”. En su entorno avisan que el bloque va a avanzar con dos iniciativas fuertes que se han presentado en el ámbito nacional y que se trasladaron al ámbito local: las versiones porteñas de la Ley Bases y de la Reforma Política, la cual tiene como objetivo principal la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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Infobae pudo acceder al último anteproyecto porteño de la Ley Bases. Tiene 125 artículos e incluye fusión de dependencias y organismos, eliminación de Unidades de Proyectos Especiales (UPE), la conversión de todas las empresas y sociedades con participación estatal en Sociedades Anónimas (entre ellas Sociedades del Estado como Corporación Buenos Aires Sur, Subterráneos de Buenos Aires y Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos) y otros segmentos que implican la reducción de la estructura gubernamental.

En privado, Jorge Macri dice no tener problema en que avancen las iniciativas porteñas. “Que lo hagan”, dijo en una reunión reciente en Uspallata. Pareciera que es una forma en la cual busca mimetizarse con la narrativa libertaria, tal y como sucedió con la Ley anti Trapitos que se sancionó dos meses atrás. El Gobierno de la Ciudad salió a marcar que la modificación del Código Contravencional fue presentada por ellos en febrero de 2025, pero los libertarios apuntan a que el impulso político para tratarlo este año fue de ellos. Cada uno se anotó la victoria.

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Una de las normativas replicadas del ámbito nacional que podría tratarse en las próximas semanas es la incorporación del silencio positivo de la Administración, esto quiere decir que ciertos requerimientos o autorizaciones quedarán autorizadas de facto si es que no son contestadas por el GCBA en un plazo de hasta 60 días. Esta cayó en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, presididas por dos personas que responden de manera directa a Ramírez, Solana Pelayo y Nicolás Pakgojz.

La dinámica intensa que se verá en la Legislatura también busca ser aprovechada por el peronismo. Días atrás, el legislador Federico Mochi presentó una iniciativa en línea con la discusión nacional: una iniciativa de Prevención y Asistencia Integral al Consumidor Sobreendeudado, el cual crea la Oficina de Protección y Alivio Financiero, la cual debe brindar asistencia jurídica gratuita que desemboque en un acuerdo conciliatorio o derive el caso al Ministerio Público de la Defensa.

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Nota al margen. El 3 de septiembre se tratará en una sesión especial las propuestas para designar al Fiscal General del Ministerio Público (el jefe de los fiscales de la Ciudad) y el Defensor del Pueblo de la Ciudad y de sus adjuntos. Para el último cargo asumirá María Rosa Muiños, exlegisladora y esposa del armador del peronismo porteño Juan Manuel Olmos. Para el primer puesto se materializará el arribo formal de Matías López Zavaleta, que asumió de manera interina en ese cargo luego de que Juan Bautista Mahiques renunciara para ser Ministro de Justicia de la Nación.

Karina Milei con legisladores de La Libertad Avanza

El futuro fiscal general es vinculado con Daniel Angelici. Oficialistas y opositores reconocen que el arribo de “El Tano” es una de las causales por las cuales la gestión de Jorge Macri logró mejorar la eficiencia en la gestión. También por la llegada de Gabriel Sánchez Zinny en lugar de Néstor Grindetti en la Jefatura de Gabinete; y de Christian Gribaudo como secretario administrativo de la Legislatura, trabajando en conjunto con Matías López, vicepresidente primero del recinto.

De vuelta al peronismo, son pocos quienes creen que hay margen para que el peronismo pueda imponerse el año próximo. Hay una incógnita sobre qué alianzas establecer y qué candidatos colocar. Existe el dilema de qué hacer con Horacio Rodríguez Larreta: si concederle unas PASO o no. Muchos creen que si se lo conceden, La Cámpora podría amenazar con romper. Quienes miran de afuera el panorama ven que Olmos buscará esperar lo máximo posible para encontrar un candidato de síntesis: que pueda medir por afuera del votante histórico, pero que pueda retener el voto propio ante una izquierda que continúa performando de buena manera. En tanto, el exjefe de Gobierno porteño podría buscar nuevos aliados en la bolsa de posibles candidatos para el año próximo.

El cofundador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, tiene intenciones de candidatearse nuevamente en el ámbito porteño como ya lo hizo en 2021 (bajo LLA) y en 2025 (con la UCEDÉ con frente). El influencer financiero también podría haberse presentado en ese entonces con el Partido Integrar, del exlegislador Daniel Amoroso. El dirigente apuesta a que Claudio “El Turco” García pueda conseguir una banca el año próximo apalancándose en el votante del centro-sur de la Ciudad.