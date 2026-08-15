Kicillof teje lazos con sectores del peronismo federal y retrasa la negociación con Máximo Kirchner y Massa

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Tras la reunión con el resto de los sectores del peronismo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sigue con una etapa de construcción de carácter nacional y con vistas a las elecciones del año que viene. El mandatario de Buenos Aires quiere llegar a la instancia de negociación de las Primarias con la mayor estructura posible para sentarse con el resto de los sectores. Es por eso que declina la posibilidad de sellar un acuerdo político electoral en este momento. “Tenemos tiempo para definir, ya llegará el momento de negociar”, dicen en su entorno. El gobernador cree que puede acumular poder y que este año no es de candidatura, aunque sus movimientos se parezcan bastante a una. En La Plata reconocen que hoy hay solamente dos candidatos para las elecciones del año que viene: Javier Milei y Axel Kicillof. Con este cuadro de situación es que, como viene contando Infobae, ordenó acelerar el armado federal. En eso están los dirigentes que los rodean. La semana que viene habrá fuertes señales en este sentido.

El gobernador bonaerense volverá a las recorridas por fuera del territorio. El miércoles estará en Chaco, una de las provincias que el peronismo perdió en las elecciones del 2023 cuando Javier Milei se impuso en la presidencia. Allí gobierna el radical Leandro Zdero. A diferencia de lo que sucedió cuando Kicillof fue a Corrientes, donde tampoco gobierna el peronismo, esta vez no habrá encuentro entre gobernadores. Durante su paso por la tierra correntina, el mandatario bonaerense se reunió con su par, Juan Pablo Valdés, con quien firmó algunos convenios de gestión.

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En Chaco, Kicillof participará del acto de normalización de la CGT local. Será la reasunción del binomio conformado por Adrián Bellomi (ATSA - Sanidad) e Isaías Alegre (Camioneros). Tras ello, tendrá un almuerzo cerrado de carácter político, con dirigentes. Será en Colonia Benítez. La gira culminará con la presentación de su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”. A Kicillof lo recibirá el ex gobernador chaqueño y actual senador nacional por esa provincia, Jorge Capitanich, que fue con quien se articuló la agenda. Además, detrás de la recorrida por la provincia del Nordeste están el titular del gremio de Sanidad y secretario del Interior de la CGT, Héctor Daer y quien quedó a cargo de la construcción nacional del espacio del gobernador: el ministro de Desarrollo de la Comunidad de PBA, Andrés “Cuervo” Larroque.

Jorge Capitanich (Infobae en Vivo)

La presencia del gobernador bonaernese en Chaco va de la mano con los movimientos que sus ministros y dirigentes vienen dando en las últimas semanas por otras provincias. Primero, para hacer una especie de “avanzadas”, y segundo, para empezar a ordenar la construcción territorial. “En algunos lugares hay compañeros que no conocemos, que todavía no tenemos trato y dicen ser el MDF, o que quieren que vaya Axel y eso lo tenemos que acomodar”, plantea uno de los armadores de Kicillof. Internamente, ya funciona con bastante interacción el grupo de WhatsApp, MDF Provincias.

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En La Plata dicen que el plan ya está en marcha. Hasta la capital bonaerense llegan diputados y senadores nacionales de otras provincias, además de intendentes y dirigentes territoriales por fuera de PBA. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hace de filtro en su despacho y sala de reuniones de planta baja. Algunos se reúnen directamente con Kicillof en el primer piso del edificio gubernamental. Lo hizo, por ejemplo, la comitiva mendocina que el último fin de semana recibió al intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi y al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, en Mendoza. La referencia allí es el diputado nacional, Martín Aveiro, además de algunos intendentes peronistas no camporistas.

La semana que viene también habrá guiños hacia una expansión federal. Será cuando el gobernador bonaerense abra el seminario Peronismo por Peronistas en la sede del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Lo hará en carácter de presidente del órgano partidario, pero en clave más nacional; ya que del evento participarán distintos referentes de otras provincias, de expresiones peronistas aunque no kirchneristas.

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La actividad será extensa. Serán siete paneles de disertación. Inicia a las 10 de la mañana con las palabras de Kicillof y finaliza a las 15 con un acto de cierre, a cargo de las autoridades del partido. Es probable que la oradora final sea la vicegobernadora, Verónica Magario, que además es la vicepresidenta del PJ provincial.

Este año Kicillof asumió al PJ bonaerense

Pero más allá de la participación de la dirigencia bonaerense, hasta La Plata llegarán la senadora nacional Carolina Moises (Jujuy); el diputado nacional Pablo Todero (Neuquén); el vicegobernador de Salta, Antonio Morocco; el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja, Federico Bazán; el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay; el intendente de Reconquista (Santa Fe), Enry Vallejos; el intendente de La Quiaca (Jujuy), Dante Velázquez; el diputado provincial neuquino y ex Secretario de Energía de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández, Darío Martínez; la ex ministra de Salud de Chaco, Carolina Centeno, entre otros.

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Detrás de la convocatoria —una actividad que impulsa el Frente Nacional Peronista— estuvo el exintendente de Florencio Varela y actual director del Banco Provincia, Julio Pereyra. El dirigente peronista es, además, uno de los que se ocupan de forjar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fuera de Buenos Aires.

Kicillof busca consolidar su estructura desde el Movimiento Derecho al Futuro. Interpreta que un fortalecimiento de ese espacio le permitirá sentarse a negociar con el resto de los sectores: gobernadores, el Frente Renovador de Sergio Massa y el kirchnerismo, en la figura de Máximo Kirchner, pero conducido por la expresidenta Cristina Kirchner.

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Quienes suelen hablar asiduamente con el mandatario bonaerense dejan correr que sellar un acuerdo ahora sería hacerlo “en igualdad de condiciones” y pergeñan un mapa diferente en el mes de marzo de 2027, con el calendario electoral golpeando la puerta. “¿De qué nos sirve un acuerdo ahora, si el año que viene vamos a estar más fortalecidos?”, razonan en La Plata. Incluye también el armado de las listas.

La cumbre del peronismo del pasado lunes facilitó un acercamiento entre las partes, una aproximación con vistas a la agenda política para lo que resta del año y a cómo enfrentar la avanzada legislativa del Gobierno nacional, tras la caída de los cambios en la Ley de Tierras y del Manejo del Fuego, que impulsaba La Libertad Avanza. Allí, sabiendas de lo que buscará el Gobierno, hubo una coincidencia: defender las elecciones Primarias.

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Las PASO serán determinantes para el ordenamiento interno de la oposición peronista, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires. “Dentro de nuestro espacio, nosotros estamos abiertos a que compitan las personas que quieran competir, que se pongan a consideración del pueblo argentino”, planteó el jefe del bloque Justicialista en el Senado de la Nación, José Luis Mayans, quien fue uno de los organizadores del encuentro en el Hotel Emperador del barrio porteño de Retiro, en declaraciones a Infobae en Vivo. En ese marco no descartó una primaria entre Massa y Kicillof, aunque tampoco descartó a los senadores nacionales Gerardo Zamora, Juan Luis Manzur o Sergio Uñac.