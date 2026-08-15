Cecilia Roth habló de su relación con Fito Páez y contó cómo se siente al ser su musa: "Nos amamos mucho"

Cecilia Roth habló de su vínculo con Fito Páez y reveló qué siente al ser la musa de "Un vestido y un amor"

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Cecilia Roth volvió a recordar su historia con Fito Páez y habló del lugar que ocupa en una de las canciones más asociadas a esa relación, durante un intercambio con Mario Pergolini en el que también recordó el vínculo afectivo que mantuvieron y la familia que formaron juntos.

En la conversación, Cecilia Roth relativizó la idea de ser la inspiración central de “Un vestido y un amor”, uno de los temas más reconocidos del repertorio de Fito Páez. La actriz sostuvo que el valor principal está en quien compone y no en la persona retratada en la letra. “Es un tema maravilloso”, señaló, antes de marcar que la dimensión de la canción responde a “la genialidad de quien lo escribió”.

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Ante la insistencia de Mario Pergolini, que remarcó que para el público resulta significativo poder asociar una canción con una historia concreta, Roth mantuvo esa distancia frente a la noción de musa. “No me hago mucho cargo”, dijo, al explicar que nunca sintió que ese tema la volviera más querida, ya que esa sensación existía con anterioridad.

A lo largo del intercambio, la relación entre Cecilia Roth y Fito Páez apareció ligada tanto a la memoria sentimental como a la lectura pública que despertó con el paso del tiempo. La actriz contó que esa dimensión se vuelve más amplia cuando escucha la canción a través de otros músicos o de otras interpretaciones, porque allí percibe una escala distinta de lo que ese episodio representó para quienes siguieron la historia.

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Cecilia Roth habló de Fito Páez, repasó su vida amorosa y sorprendió con una confesión

En ese punto, Roth formuló una de las definiciones más directas del diálogo al referirse a su vínculo con el rosarino: “Fito y yo nos amamos mucho”. La frase condensó el tono de una charla atravesada por el recuerdo de una relación que dejó una marca en la vida de ambos y que además tuvo una expresión pública a través de la obra del músico.

Pergolini también llevó la conversación hacia la vida familiar que compartieron. Allí mencionó al hijo que tienen en común y destacó su presente profesional. Roth retomó esa referencia para remarcar el costado personal de ese lazo: “Tenemos un hijo en común. Nos hemos amado mucho”, afirmó. Luego definió a su hijo como “un ser maravilloso” y celebró la experiencia de la maternidad compartida.

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La actriz también dejó ver que, para ella, la canción no funciona como una consagración personal sino como parte de una historia afectiva más amplia. “Ese tema no hizo que yo me sintiera más querida. Me sentía muy querida antes”, expresó, al poner el foco en el vínculo previo y no en la repercusión posterior que tuvo la obra.

El intercambio expuso dos miradas sobre un mismo episodio. De un lado, la de Pergolini, que subrayó el interés que genera para el público conocer el rostro detrás de una canción. Del otro, la de Roth, que prefirió desplazar la atención hacia el amor vivido, el talento de Páez y la familia que construyeron juntos.

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"Vamos y venimos", definió la gran actriz su vínculo con el músico rosarino

Meses antes de esa charla, Cecilia Roth ya había repasado aspectos de su vínculo con el músico en una entrevista en Radio con Vos, donde conversó con Ernesto Tenenbaum y Tamara Pettinato sobre las relaciones de pareja, la convivencia y el paso del tiempo. En ese contexto, la actriz recordó el comienzo del romance con una escena doméstica que, según relató, definió parte del carácter de Fito Páez.

Roth contó que el músico se acercó con una frase directa: “Nena, ¿me traés una copa de vino?”. La actriz recordó que aceptó el pedido y sumó un detalle que marcó el tono del recuerdo: también llevó una copa para ella. La anécdota apareció cuando en el estudio describían la intensidad que atravesó aquella relación.

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Durante esa misma entrevista, la actriz también revisó su historia sentimental desde una mirada autocrítica. Allí admitió que, con el paso de los años, dejó de pensar que las rupturas se explicaban solo por la responsabilidad de la otra parte. “Me di cuenta que las parejas que tuve y que terminaron... que no era de ellos solos la culpa”, señaló al reflexionar sobre vínculos en los que, según dijo, no lograba compartir aspectos centrales de su vida cotidiana.

A partir de esa idea, Roth profundizó en una forma de transitar sus relaciones que hoy observa con distancia. Explicó que convivía con personas que sabían poco de su mundo íntimo, no por falta de diálogo puntual sino por una dificultad más amplia para construir complicidad. “Yo vivía con una persona que no sabía nada de mí”, afirmó.

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La conversación también derivó en su presente personal. Roth dijo que estaba soltera y habló de las dificultades que encuentra en la convivencia. “La verdad que la intimidad se me complica”, expresó cuando le preguntaron por la posibilidad de sostener un vínculo en esa dinámica. Luego precisó que, a lo largo de su vida, convivió con tres personas.