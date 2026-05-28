El Gobierno empieza a jerarquizar el vínculo con las provincias pensando en las reformas y el año electoral

El presidente Javier Milei junto a gobernadores en Casa Rosada

Aunque no cuenta con gobernadores propios, la Casa Rosada logró armar su propio mapa de apoyos a lo largo y ancho del país y debate la estrategia política que le permita fortalecer su posición legislativa sin perder de vista los eventuales acuerdos electorales rumbo a 2027.

Si bien hay matices en la mesa política, desde el oficialismo aseguran que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fijó la idea de pactar solo con las provincias que se mostraron en sintonía con la administración. “La línea que impera es la de Karina y quiere acordar con los que valga la pena”, sintetizó uno de los integrantes. Lo cierto es que además de su función en el Poder Ejecutivo, la menor de los Milei es la titular de La Libertad Avanza y la encargada de diseñar las listas rumbo a las próximas elecciones.

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Sin embargo, no es la única postura planteada en la mesa que se reúne semanalmente en el despacho del Ministerio del Interior que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el primer piso de Casa Rosada.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, aspiran a trazar alianzas macro con representantes provinciales que permita demostrar “sustentabilidad”. El objetivo es extender el entendimiento al plano legislativo y de gestión, pero también al electoral a nivel nacional y provincial.

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La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt

“Hay que acordar con todos los que compartan la agenda del Presidente y garanticen blindaje político”, sostuvieron desde ese sector. “Si empezas a tener inconvenientes en la cámara antes de tiempo se te puede complicar. Además, no sé si es factible que los gobernadores estén de acuerdo en votar proyectos sin certezas hacia adelante”, coincidió otra voz del ecosistema violeta.

Ante esta posición, hay quienes consideran que es muy anticipado abordar el debate electoral a más de un año de los comicios, y sin tener siquiera los cronogramas electorales definidos. “Los gobernadores no hablan de elecciones. Estamos a un año. Además, hay que ver qué hacen con las elecciones”, argumentó una fuente al tanto de las conversaciones a este medio respecto de los posibles adelantamientos provinciales en estudio.

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Otro elemento aún pendiente es el tratamiento de la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento partidario, que el Gobierno envió al Congreso y que aspira a discutir en el Senado. Para su sanción definitiva, necesita indefectiblemente del apoyo de los gobernadores. “Los votos van a estar”, anticipa un funcionario a Infobae.

Ante la hoja de ruta legislativa trazada por el Poder Ejecutivo, Diego Santilli es uno de los encargados de manejar el vínculo con los representantes provinciales, en coordinación con Eduardo “Lule” Menem, armador nacional del partido. Este lunes, Santilli mantuvo un encuentro con el catamarqueño Raúl Jalil -uno de los principales aliados del oficialismo- en Parque Norte, y luego recibió al salteño Gustavo Sáenz en Casa Rosada junto a Lule Menem.

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Diego Santilli, Lule Menem y Gustavo Sáenz

Las primeras definiciones rumbo a 2027

Desde La Libertad Avanza evitaron dar precisiones respecto a los entendimientos electorales, aunque anticiparon que lo lógico es replicar la articulación consolidada en las elecciones legislativas de 2025. Si bien la idea es respetar la voluntad provincial de los aliados, consideran necesario aunar fuerzas para consolidar la voluntad reeleccionista de Javier Milei.

La mesa electoral que activó la menor de los Milei alcanzó un principio de pacto con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Según supo este medio, podría extenderse a Claudio Poggi (San Luis) si las conversaciones prosperan, aunque es “prematuro”.

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Con varias provincias del mapa en definición, también se adoptó la resolución de competir en los territorios que conduce el peronismo crítico por lo que descuetan la presentación de candidatos propios para hacer frente a Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

“El resto se verá caso por caso”, precisaron desde el espacio a este medio. No obstante, Karina Milei se inclina por competir con listas propias en provincias grandes como Córdoba y Santa Fe, en las que el vínculo con sus respectivos gobernadores, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, fue fluctuante a lo largo de los dos años de gestión.

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el presidente Javier Milei

La Ciudad de Buenos Aires se presenta como otro de los territorios que la funcionaria mantiene en la mira. Pese al acercamiento del mandatario con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, La Libertad Avanza persiste en sus intenciones de disputarle al PRO la conducción de la Ciudad.

En medio de los debates internos, el oficialismo busca un equilibrio que le permita sancionar las leyes que diseña el Ejecutivo y mantener el canal de diálogo electoral abierto a futuro. En Casa Rosada entienden que el vínculo con los gobernadores es determinante para avanzar en la gestión, pero también ayuda en la proyección de la estrategia política de Milei hacia 2027.

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