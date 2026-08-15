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Milei evalúa darles lugar a los gobernadores en el directorio del BCRA para blindar la reforma en el Congreso

Los libertarios buscan asegurarse una victoria legislativa en la sesión del 26 de agosto, donde también se tratará la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. El Presupuesto 2027, la eliminación de las PASO y los próximos proyectos que impulsará la Casa Rosada

Fachada del Banco Central de la República Argentina
Fachada del Banco Central de la República Argentina
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El traspié que sufrió el Gobierno en el Senado, con la caída de la ley de tierras, aumentó la presión sobre el oficialismo en la Cámara de Diputados, donde buscará asegurarse una victoria en la próxima sesión del 26 de agosto para demostrar que el esquema de alianzas políticas que supo construir con bloques dialoguistas y gobernadores sigue intacto. El temario incluirá los proyectos de Inocencia Fiscal II, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un reducción del IVA a la fécula de mandioca, un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

“La única prioridad es la sesión del 26, hasta que no esté cerrada esa sesión, no vamos a empezar a negociar el proyecto de Propiedad Privada”, explicaron desde el bloque violeta, donde ya se empieza a hablar sobre los próximos debates de alto impacto político: el Presupuesto 2027, la eliminación de las PASO, la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y la reforma del mercado de capitales.

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Fuentes del bloque que conduce Gabriel Bornoroni se mostraron confiados de poder conseguir la media sanción de los dos proyectos que más le interesan a la Casa Rosada, la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal y la reforma del BCRA. El camino parece despejado ya que los bloques aliados y algunos gobernadores ya dieron el visto bueno a la hora de firmar los dictámenes de comisión. No obstante, cualquier votación se puede complicar a último momento.

Javier Milei, reunido con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)
Javier Milei junto con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)

En relación a este punto, los libertarios reconocieron que están evaluando un pedido de las provincias para “federalizar” el directorio del Banco Central. El reclamo de los gobernadores es la designación de directores por regiones para dotar a la entidad de mayor representatividad. Según pudo saber Infobae, el oficialismo estaría evaluando hacer concesiones para garantizar la victoria legislativa.

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Tras la sesión del miércoles 26, cerca de Martín Menem anticiparon que el próximo proyecto en entrar será el de reforma del mercado de capitales. Al mismo tiempo, anticipan que la discusión por el Presupuesto 2027, que debe presentarse formalmente el 15 de septiembre, va a ser muy “tensa” por los clásicos reclamos de obras y fondos en la previa del año electoral. El propio presidente Milei “probablemente” presentará el proyecto en el recinto, tal como hizo el año pasado.

El diputado Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto
El diputado Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto

En cuanto a la negociación para eliminar las PASO, los libertarios se muestran sin apuro y deslizan que “hay tiempo hasta diciembre”. Confían en que la propuesta de incluir listas de adhesiones (popularmente llamadas colectoras) será suficiente para convencer a todos los gobernadores que no tienen un candidato a presidente que les traccione votos en sus distritos. “Están de acuerdo con el rumbo general”, explicaron. Y también señalaron que “La Libertad Avanza tiene candidatos y votos en todos los distritos” y los “hará valer” en la negociación, ya que la promesa de no poner candidatos competitivos y despejar el camino para la reelección de los gobernadores aliados se perfila como la principal prenda de negociación para voltear las primarias y apuntar a una victoria en primera vuelta.

Durante la próxima semana, el oficialismo terminará de elaborar el temario de la sesión porque todavía no se descarta sumar algún otro proyecto de los bloques aliados como el PRO o Provincias Unidas, siempre y cuando no implique costos fiscales significativos. Esa fue la recomendación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que continúa incansablemente con sus reuniones con mandatarios provinciales para recibir reclamos, coordinar agendas y sumar votos a las iniciativas de la Casa Rosada.

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