Costa Rica confirmó cinco casos de sarampión en 2026 y mantiene bajo vigilancia a más de 290 contactos

Costa Rica confirmó cinco casos de sarampión durante 2026, mientras mantiene activa la vigilancia epidemiológica.

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Costa Rica mantiene activa la vigilancia epidemiológica del sarampión luego de confirmar cinco casos de la enfermedad durante 2026, mientras que otros 170 casos sospechosos fueron notificados y descartados mediante pruebas de laboratorio, según los datos de vigilancia sanitaria.

Los casos confirmados fueron identificados en Pérez Zeledón, Pococí, Moravia, Orosi y Guanacaste, y las autoridades mantienen seguimiento sobre las personas que tuvieron contacto con los pacientes para evitar una eventual propagación del virus.

En total, se han identificado más de 290 contactos, quienes permanecen bajo seguimiento activo y, en aquellos casos en los que aparecen síntomas compatibles con la enfermedad, son sometidos a las pruebas diagnósticas correspondientes.

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La información epidemiológica revela que los pacientes confirmados tienen una edad promedio de 26 años, con un rango que va desde los 4 hasta los 41 años. Además, el 60% de los casos corresponde a mujeres, es decir, tres de las cinco personas diagnosticadas.

En cuanto al origen de las infecciones, las autoridades determinaron que tres casos fueron importados y dos estuvieron asociados a importación, un elemento que mantiene la atención sobre los movimientos internacionales de personas y los brotes que actualmente se registran en otros países.

Una enfermedad altamente contagiosa

El sarampión es una enfermedad viral que puede transmitirse con facilidad entre personas, principalmente a través de pequeñas gotas expulsadas por la nariz, la boca y la faringe al hablar, toser o estornudar.

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De acuerdo con las autoridades sanitarias, una persona con sarampión puede infectar hasta a 16 personas no vacunadas, lo que explica la importancia de mantener coberturas de inmunización elevadas y detectar rápidamente los casos sospechosos.

Los primeros síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades respiratorias. Entre ellos aparecen malestar general, secreción nasal, tos y conjuntivitis. También pueden presentarse las denominadas manchas de Koplik, pequeñas manchas blancas que aparecen en la parte interna de las mejillas.

Posteriormente suele aparecer fiebre alta y un brote de manchas rojizas en la piel, conocido como exantema maculopapular. Habitualmente comienza en la cara y el cuello y posteriormente se extiende hacia el tórax, abdomen, espalda, brazos y piernas.

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Las personas que no han recibido la vacuna o mantienen esquemas incompletos son consideradas entre los grupos con mayor riesgo de enfermar si entran en contacto con el virus.

En Costa Rica, la confirmación de los casos se realiza mediante pruebas de laboratorio. El Centro Nacional de Referencia Virológica del Inciensa es el laboratorio nacional encargado de confirmar los diagnósticos de sarampión.

Más de 290 personas identificadas como contactos permanecen bajo seguimiento de las autoridades sanitarias. (FOTO: TNH)

La vacunación, principal barrera

Ante la aparición de casos, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de revisar los esquemas de vacunación contra sarampión, rubéola y paperas (SRP), especialmente en niños.

El esquema vigente contempla la aplicación de la vacuna a los 15 meses y a los 4 años. Las autoridades recuerdan que contar con las dos dosis proporciona una protección de hasta 97% contra el sarampión, mientras que una sola dosis puede prevenir hasta 93% de los casos.

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El objetivo nacional es alcanzar coberturas de vacunación de al menos 95%, debido a que niveles inferiores aumentan el riesgo de que el virus encuentre personas susceptibles y genere nuevos contagios.

Costa Rica también realiza campañas extraordinarias de vacunación contra SRP cada cinco años dirigidas a personas susceptibles, es decir, aquellas que no cuentan con la protección necesaria.

La última campaña extraordinaria se efectuó en 2024, cuando se alcanzó una cobertura de 90,7%. Sin embargo, mediante el denominado Monitoreo Rápido de Vacunación, realizado a través de verificaciones en campo, se alcanzó posteriormente una cobertura del 95%, considerada el nivel asociado con una adecuada protección poblacional.

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Dos dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas pueden prevenir hasta el 97% de los casos de sarampión. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Atención especial para viajeros

Las autoridades también pusieron énfasis en quienes planean viajar a países donde actualmente se registran brotes de sarampión.

La recomendación es que niños y adultos cuenten con al menos dos dosis de la vacuna antes de viajar. Como medida adicional de protección, las áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están aplicando una dosis de refuerzo a viajeros que se dirigen a países con brotes.

Para acceder a este proceso, las personas deben presentar el boleto aéreo correspondiente.

Las autoridades también recomiendan que quienes regresen de países con brotes y desarrollen síntomas compatibles con sarampión acudan al establecimiento de salud más cercano e informen sobre el viaje realizado.

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Ese dato resulta relevante para que los profesionales puedan establecer rápidamente la posibilidad de una infección importada y activar los protocolos correspondientes.

En caso de que una persona sea diagnosticada mediante laboratorio, deberá mantener el aislamiento indicado, mientras los equipos de salud realizan el seguimiento de sus contactos y reconstruyen los lugares donde estuvo durante el período de riesgo de transmisión.

El tratamiento es individualizado y conservador, de acuerdo con la valoración del médico tratante. Aunque muchas personas pueden recuperarse sin complicaciones graves, el sarampión puede provocar neumonía, encefalitis y meningitis, por lo que los pacientes confirmados permanecen bajo vigilancia diaria y deben ser trasladados a un hospital si presentan complicaciones.

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Las autoridades recomiendan además mantener medidas de higiene y lavado frecuente de manos al participar en eventos masivos, como conciertos o actividades deportivas.

Con cinco casos confirmados durante 2026 y cientos de contactos bajo vigilancia, el llamado de las autoridades es mantener la vacunación al día y prestar especial atención a síntomas compatibles con la enfermedad, particularmente después de viajes internacionales.

La principal herramienta para evitar nuevos casos, reiteran las autoridades sanitarias, continúa siendo la vacunación completa contra sarampión, rubéola y paperas.