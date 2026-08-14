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La Casa Rosada minimiza la cumbre del peronismo y redobla la apuesta: “Son el tren fantasma”

Los operadores y armadores políticos de La Libertad Avanza no se vieron sorprendidos por la reunión entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner. Creen que hay margen para depender de la gestión, pero miran inquietantes algunos movimientos de gobernadores

Elecciones 2025 - Búnker La libertad Avanza - Javier Milei
Karina Milei, a cargo del armado electoral
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Se dobla pero no se rompe. Pese a las interminables internas, el PJ continúa demostrando que los incentivos de todos sus integrantes sigue siendo la de mantener la unidad de cara a las próximas elecciones. Casa Rosada, donde miraron con atención al encuentro que hubo entre integrantes de la cúpula del peronismo-kirchnerista el martes en un hotel de Buenos Aires.

El motivo central fue definir una postura común frente al intento del gobierno de Milei de eliminar las PASO, que el peronismo quiere preservar como herramienta clave para ordenar sus internas y presentar una oferta electoral amplia de cara a 2027. También se discutieron otros temas de agenda legislativa como el Presupuesto. El encuentro fue visto como un primer paso hacia la unidad del espacio, en un momento en que las diferencias internas —especialmente entre el kirchnerismo duro y Kicillof— habían mantenido al PJ fragmentado.

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La composición del encuentro no fue menor. El hotel Emperador de Buenos Aires recibió por cerca de cinco horas a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto a los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el senador Gerardo Zamora y los jefes de bloque legislativo Germán Martínez y José Mayans. Se describió como un encuentro de buen clima, notable sobre todo porque Kicillof y Máximo Kirchner no se veían desde octubre de 2025.

En el peronismo existe la sensación de que debe existir una articulación clara entre todos los integrantes del peronismo de cara a la discusión por las PASO. Si el oficialismo que responde a Javier Milei logra eliminarlas, el peronismo deberá dirimir un candidato de unidad para las elecciones presidenciales. Ese objetivo parece complejo, pero no imposible.

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Axel Kicillof - Sergio Massa - Máximo Kirchner
Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner

Uno de los importantes asistentes del encuentro justicialista comentó el objetivo del encuentro: “Hay que mirarlo en clave interna. El desafío más importante que nosotros enfrentábamos con la reunión nuestra era no exportar nuestra interna en el PBA al resto del país y tratar de tener una dinámica de funcionamiento nacional más allá de los tres sectores de la Provincia [La Cámpora, el sector de Kicillof y el Frente Renovador]”.

Tres importantes responsables del armado de La Libertad Avanza y con diálogo directo con Karina Milei mencionaron que no les sorprendió la noticia de la cumbre peronista. “Nos parece lógico que lo hagan, pero no creemos que vayan a lograr esa unidad. Es muy fuerte y profunda la interna. No se resuelve tan sencillamente como con un principio de acuerdo político. Me parece que está todo en discusión, entre todas esas cosas la herencia del peronismo”, afirmó uno de ellos, con ámbito de influencia en el AMBA.

Es una lectura que no comparte otro de ellos: “Yo siempre pienso que a pesar de las circunstancias el peronismo se va a terminar uniendo en los planos que necesite. No es porque quieran. Es porque no tienen otra opción”. Marca que es el único método de supervivencia que tiene esa fuerza para poder lograr ganar las elecciones.

No son pocos los integrantes del Gobierno que miran el panorama electoral de otra manera. Más que nada después de lo que sucedió en las últimas semanas, en las que se evidenciaron caídas de apoyo a la administración de Milei tanto desde el plano económico como el político. Pese a todo, sigue habiendo expectativa de que al cerrar las alianzas necesarias, el oficialismo tenga chances de imponerse el año próximo.

Uno de los máximos referentes del Gobierno habló esta mañana fuera de los micrófonos y sentenció que no le preocupa el encuentro entre Axel, Massa y Máximo. “Representan el tren fantasma. Se llevaron puesta la Argentina. Nosotros tenemos que trabajar con gestión”, dijo. Indirectamente, aquello refiere a que la adhesión del electorado y la propia tranquilidad del oficialismo depende de cómo marchen las principales variables.

Pero hay asuntos que los libertarios no tienen bajo su control. De cara a las votaciones por las PASO, hay gobernadores aliados que son clave para el tratamiento en ambas cámaras y a los que el peronismo quiere persuadir para evitar que den su apoyo.

Subidas de agencias Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Bunker La Libertad Avanza - Javier Milei
Javier Milei y Karina Milei en las elecciones 2025. De fondo, Diego Santilli

Hay casos particulares. Uno es el de Raúl Jalil, de Catamarca, que está de salida de su cargo como gobernador y se espera que Gustavo Saadi sea el candidato a gobernador y Lucía Corpacci -la actual senadora cercana a Cristina Kirchner- encabece la boleta para la disputa por la representación provincial en el Senado. En el peronismo creen que no tiene margen como para actuar en tándem con el Gobierno como sí ha hecho en otras ocasiones.

Algo distinto podría sucederle a Osvaldo Jaldo, de Tucumán, quien ya anunció que adelanta los comicios a gobernador hacia el mes de mayo. “Si quiere competir aparte le vamos a poner todo el aparato para hacer fuerza”, avisan en el PJ nacional.

No son menores los movimientos que realizan los libertarios sobre Misiones. El actual gobernador, Hugo Passalacqua, acaba de ganar una disputa de poder con el anterior mandamás de la provincia, Carlos Rovira, quien era mucho más cercano al Gobierno. El mandatario podría adoptar una actitud más intransigente con el oficialismo luego de que las autoridades libertarias en ese distrito anunciaran que irán a competir por la gobernación.

La compensación de fuerzas que quiere obtener el Gobierno viene por el lado de las provincias del ex Juntos por el Cambio. En las últimas semanas se incrementaron los diálogos de los libertarios con emisarios del PRO (algo que terminó por evidenciarse en la conversación que Karina Milei y Mauricio Macri tuvieron el lunes) y del radicalismo.

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