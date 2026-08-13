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Patricia Bullrich puso en duda su candidatura en CABA para facilitar un acuerdo electoral entre Milei y Mauricio Macri: “Hay que ser realistas”

La senadora de La Libertad Avanza sostuvo que su decisión busca ayudar a conformar una coalición electoral con PRO

Patricia Bullrich minimizó su posible candidatura en la Ciudad de Buenos Aires tras el inicio de las negociaciones con el PRO (Crédito: DNews)
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La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, puso en duda competirá por la Jefatura de Gobierno porteño en 2027 para que el PRO pueda buscar la reelección en ese distrito, con la idea de que eso aporte que el presidente Javier Milei y Mauricio Macri sellen una coalición rumbo a las elecciones presidenciales.

Este jueves, el Gobierno convocó a una reunión en la Casa Rosada con el PRO para comenzar a hablar de un acuerdo electoral para 2027. De un lado estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Eduardo “Lule” Menem. Del otro, los diputados y dirigentes macristas Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

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¿Qué es lo primero que va a venir a pedir el PRO en la reunión? La Ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realistas. ¿Y nos vamos a poner obcecadamente a decir que ‘no’? Entonces no querés una coalición", señaló Bullrich, al ser consultada por una posible candidatura porteña suya.

Según la senadora de LLA, la base de una negociación con sectores aliados es con “todos aquellos que manejan una provincia o un distrito”, como los “cinco gobernadores radicales y los tres del PRO” y “sean parte de una coalición”. “Y en esos distritos habría que respetar el principio de continuidad”, remarcó. “¿Qué me voy a poner a pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en plena discusión este acuerdo político? Yo vengo de ganar la Ciudad por el 51% de los votos siendo candidata a senadora. Tengo todas las posibilidades de serlo, pero también soy consciente de la necesidad de una coalición", puntualizó, en declaraciones a la señal latinoamericana de noticias DNEWS.

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En ese contexto, la ex candidata presidencial consideró que esta construcción es “estratégica para la Argentina”, porque permitiría fortalecer “una coalición” de cara a las elecciones presidenciales. “Es importante para la gobernabilidad presente, pero también para el futuro porque los inversores y los ahorristas están preguntándose qué va a pasar en las elecciones del año que viene”, dijo.

Patricia Bullrich - Jorge Macri
"¿Qué me voy a poner a pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en plena discusión este acuerdo político?", dijo Bullrich sobre su candidatura en CABA

“Empezar a generar un acuerdo político es importante, con el PRO y también con el radicalismo y con algunas fuerzas provinciales. Eso nos va a dar mucho más espacio de gobierno y de certeza, que va a influir positivamente en el ciclo económico que tiene que arrancar a mayor velocidad”, dijo Bullrich.

Desde su mirada , “la no reelección de este proyecto sería algo muy negativo”, en relación a la continuidad de La Libertad Avanza por cuatro años más, y que una victoria opositora de un sector del peronismo que quiere “destruir todo” sería “un gran retroceso para la Argentina”.

Por lo tanto, evitó pronunciarse sobre una definición de una candidatura presidencial propia: “¿Qué pasaría? No lo puedo pensar demasiado. Tengo que pensar que tenemos que lograr que este proyecto reelija. En el caso mío, no tengo una idea sobre mí, no tiene demasiado sentido. El sentido es que este equipo se tiene que agrandar cada vez más y coalicionar. Después, puedo decir: “Bueno, yo quise ser presidenta, la peleé, la luché y la puedo volver a luchar”, pero es como en otro momento y otra etapa".

El impacto del caso Adorni entre los aliados

La senadora nacional aseguró que “el caso Adorni” generó “un cansancio en los aliados” del Gobierno, que se molestaron porque la Casa Rosada no resolvió la salida del ahora exfuncionario con mayor celeridad. Según la senadora, eso llevó al oficialismo a buscar nuevos acuerdos políticos de cara a 2027.

Javier Milei, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros dirigentes del PRO
Mauricio Macri retomó su diálogo con Karina Milei, para evaluar un futuro acuerdo entre el PRO y LLA

“Creo que nos generó un cansancio de parte de los aliados, que decían qué pasa que no resuelven este problema que tienen. (El caso Adorni) fue como un tapón para la posibilidad de avanzar en temas importantes, tanto los que planteaba el Gobierno como algunos que planteaba la oposición, que también tienen que ser discutidos. Eso generó un cansancio de parte de los aliados parlamentarios también”, dijo la senadora.

En ese marco, Bullrich consideró que la permanencia del ex jefe de Gabinete hasta su renuncia fue “un proceso que nos demoró mucho, que nos ponía siempre al borde de una situación institucional muy compleja”, ante los intentos de moción de censura.

Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Jorge Macri

“En distintas ocasiones plantee, tanto privada como públicamente, que se debía tomar una determinación. Adorni estaba en una situación que lo que hacía era paralizar la función gubernamental y también la función parlamentaria. Se tardó un tiempo, eso nos complicó y luego vino el Mundial y eso trabó muchísimo”, insistió.

En ese marco, la senadora consideró que “no hay duda” de que la coalición entre La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo aún “no está bien construida”. “El año pasado perdimos los acuerdos políticos que se habían tejido en el Congreso y estuvimos al borde del precipicio, mirando para abajo. Entonces, es evidente que la fortaleza política te ayuda muchísimo a que la economía se ordene más rápido”, concluyó.

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