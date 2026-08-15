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Marixa Balli palpitó su regreso a Pasión de Sábado y habló de su enemistad con Marcela Baños: "Ella se minimiza sola"

Antes de debutar como reemplazo en el histórico programa tropical, la mediática habló de viejos reclamos y dejó una puerta abierta al diálogo con la conductora

Marixa Balli palpitó su regreso a Pasión de Sábado: "Marcela se minimiza sola"
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La relación entre Marixa Balli y Marcela Baños arrastra diferencias desde hace años en el ambiente artístico. Ese cruce sumó un nuevo capítulo este fin de semana, cuando se confirmó que la bailarina y panelista reemplazará a la conductora al frente de Pasión de sábado (América) durante sus vacaciones.

Consultada sobre esa situación y sobre los comentarios que circularon con ironía bajo la expresión “Traición de sábado”, Balli respondió con tono tajante en una entrevista con Desayuno Americano, por América TV.

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¡Dejen de joder con eso! Qué ganas de arruinarle las vacaciones a Marcela Baños. La van a traumar, déjenla tranquila”, lanzó al ser consultada por la supuesta tensión alrededor de su llegada al programa.

Luego se refirió a la preparación previa a su debut en el ciclo tropical y explicó que realizó una prueba técnica para familiarizarse con el estudio. “Hicimos reconocimiento de piso por el tipo de taco que uso, la distancia de la cámara, la iluminación, cosas básicas. Quise pasar al piso para escucharme la voz”, detalló.

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Marixa Balli le respondió a Marcela Baños: “Qué mambo que tienen que yo quiero siempre conducir”
Marixa Balli le respondió a Marcela Baños: “Qué mambo que tienen que yo quiero siempre conducir”

Balli también descartó de plano que su participación implique una traición hacia Baños. “En vez de que ese lugar quede vacío, hay alguien ocupándolo, nada más. Traición es serruchar y no hay ninguna intención de serrucho”, afirmó. Después agregó que su objetivo pasa por hacer “dos buenos programas”, divertirse y asumir el desafío “con pasión y mucho respeto”.

Durante la entrevista, la panelista dejó en claro además que no mantuvo contacto con Baños antes de incorporarse al envío. “No hablé con ella y no tengo su teléfono”, aseguró.

En ese contexto, retomó una vieja diferencia entre ambas y recordó un malestar de la conductora por comentarios del pasado. “Ella dijo que yo la ninguneaba porque contaba que había sido mi primera bailarina, y para mí eso era un honor”, sostuvo Balli. Según explicó, cada vez que menciona a sus primeros bailarines lo hace “con amor” y como una forma de reconocer sus comienzos.

Cuando uno habla de alguien es para destacarlo, no para minimizar”, remarcó. Y fue más allá al marcar su postura sobre ese conflicto: “Yo soy bailarina principalmente, entonces creo que la que se minimiza es ella, no yo”.

Sobre quienes consideran que debería agradecer la oportunidad de reemplazar a Baños, Balli respondió con ironía. “¿Yo tengo que agradecer? Si ella se fue de vacaciones. ¿Por qué tengo que agradecer? Estoy trabajando, me llamaron y arreglaron entre los canales. O sea, ¿yo debo algo?”, planteó.

La cantante salió al cruce de la conductora de Pasión de sábado (Video: LAM-América)

Al final, dejó abierta la posibilidad de una conversación pendiente entre ambas, aunque dio a entender que para ella el tema ya debería estar cerrado. “A lo mejor hay algo que no tiene resuelto y sí tendríamos que hablarlo, pero yo pensé que cuando ella vino a LAM había quedado todo definido. Ya está, lo hablado, pisado. ¿Cuántas veces vamos a seguir con el mismo tema?”, cerró.

Una semana atrás, Marcela Baños expresó su enojo al conocer que la bailarina sería su reemplazante. “Me enteré por Ángel, me enteré por LAM. Estoy en shock. Lo llamé a (Pablo) Serantoni y no me atendía”, confesó la conductora en diálogo con Pasó en América (América).

Baños relató cómo fue la previa con la producción del ciclo: “A mí me presentaron una lista de posibles conductoras que podían hacer el programa: Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Nazarena Vélez y Marixa Balli. Y las cuatro me parecen fantásticas”. Quiso dejar en claro que no influyó en la elección y que no tuvo preferidas: “Yo no dije ni que sí ni que no. Dije que las cuatro eran opciones geniales. No soy quien para bajar a nadie, no es mi onda. A partir de ahí me desentendí y me enteré hace un rato por LAM”, precisó.

El reemplazo de Balli no es un hecho más dentro del universo de la movida tropical: revive un historial de tensiones y cruces mediáticos entre ambas figuras. La última vez que se vieron enfrentadas fue en mayo de 2023, durante una emisión de LAM, aunque el origen de la disputa se remonta a más de una década atrás, en un recordado cruce en Intrusos. En aquel entonces, Baños le reprochó: “Después de haber sido bailarina de ella, lo mínimo era que me diga ‘suerte’ y no me saludaba”.

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