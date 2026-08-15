El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Mujer “wedding planner” acumuló nueva detención provisional por estafa en El Salvador

Planificadora de bodas Tránsito Guadalupe M. suma una nueva detención provisional por estafa agravada, mientras permanece recluida desde julio por otro proceso similar

Figurillas de novios sobre un pastel de bodas desmoronado, con la novia llorando y el novio boca abajo. Rosas, copas volcadas y migas en una mesa.
La acusada captaba clientes en redes sociales, pedía anticipos por transferencias y justificaba fallas con supuestos problemas de proveedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó una nueva detención provisional a Tránsito Guadalupe M., una (wedding planner) planificadora de bodas acusada de estafa agravada, tras recibir denuncias de siete víctimas que contrataron sus servicios para la organización de eventos entre 2024 y 2026. Según la información divulgada este viernes por Centros Judiciales, el perjuicio económico ocasionado asciende a USD 9,990.

Centros Judiciales detalló que la mujer ofrecía, principalmente a través de redes sociales, distintos paquetes para bodas y eventos privados. Las parejas interesadas la contactaban para contratar servicios que incluían el alquiler de salones de recepción, discomóvil, florería y banquete. Además, ofrecía servicios adicionales con un costo extra, como horas de baile, batucadas y licor de cortesía, ampliando las opciones para quienes buscaban una celebración personalizada.

PUBLICIDAD

La investigación expuesta en la audiencia inicial señaló que Tránsito Guadalupe M. solicitaba a sus clientes anticipos mediante transferencias bancarias, bajo la premisa de asegurar la reserva de los espacios y el pago a proveedores. No obstante, la fiscalía sostiene que en varios casos la imputada nunca gestionó la reserva de los locales ni garantizó la entrega de los servicios contratados. Centros Judiciales indicó que, en ocasiones, aunque las bodas sí se celebraron, los servicios prestados difirieron de lo pactado, afectando la experiencia de los clientes. Las promociones adicionales, como el licor de cortesía y las batucadas, tampoco se cumplieron en muchos casos.

La "wedding planner" ofrecía en redes sociales paquetes con salón de recepción, discomóvil, florería y banquete para captar clientes. (Cortesía: Centros Judiciales)
La "wedding planner" ofrecía en redes sociales paquetes con salón de recepción, discomóvil, florería y banquete para captar clientes. (Cortesía: Centros Judiciales)

Estafas en bodas

La información oficial revela que la imputada atribuía los incumplimientos a supuestos problemas con los proveedores. Esta justificación resultó en la ausencia de elementos esenciales para las celebraciones, como bebidas, ramos de novia, cristalería, decoración y alimentación. El juzgado determinó que los indicios presentados por la representación fiscal permiten establecer la existencia del delito y la probable participación de la acusada en los hechos denunciados.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia inicial, el juzgado valoró que persiste tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización de la investigación, motivo por el cual se dictó instrucción formal con detención provisional para la acusada.

La situación de Tránsito Guadalupe M. se agrava porque, desde julio de 2026, permanece recluida de forma provisional por otro proceso similar. En ese caso, enfrenta cargos similares de estafa agravada en perjuicio de once víctimas, con un monto estimado de USD 19,651. La reiteración de conductas delictivas y el número creciente de afectados refuerzan el argumento de la fiscalía sobre la peligrosidad procesal de la imputada.

Un par de esposas metálicas plateadas descansa sobre una mesa de madera marrón con un fondo difuminado que incluye una ventana.
Tránsito Guadalupe M. permanece recluida desde julio de 2026 por otro proceso de estafa agravada contra once víctimas, con un monto estimado de USD 19,651. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de las estafas asociadas a la organización de bodas ha generado preocupación debido a la vulnerabilidad de quienes buscan celebrar acontecimientos significativos en su vida. En este contexto, las autoridades reiteran su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas y el avance de los procesos judiciales contra quienes, presuntamente, utilizan la confianza de sus clientes para obtener ventajas económicas de forma ilícita.

La causa continuará en fase de instrucción, mientras se amplía la recolección de pruebas y se analizan nuevos testimonios. El proceso judicial servirá para esclarecer el alcance de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Temas Relacionados

Poder JudicialSan SalvadorEstafaPrisión preventiva

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Privado de libertad: El obispo emérito Juan Abelardo Mata cumple 50 años de sacerdocio en Nicaragua

La conmemoración del 15 de agosto llega 47 días después de su detención y bajo una investigación sin motivos públicos, mientras fieles y promotores del jubileo reclaman su liberación y exigen información verificable

Privado de libertad: El obispo emérito Juan Abelardo Mata cumple 50 años de sacerdocio en Nicaragua

Comisión de postulación en Guatemala define reglas para elegir contralor: voto a viva voz, quórum de 18 y prohibición de celulares

El reglamento interno estableció que el pronunciamiento será nominativo y sin bloques, con el listado de seis nombres listo antes del 22 de septiembre para que el Congreso decida previo al 12 de octubre

Comisión de postulación en Guatemala define reglas para elegir contralor: voto a viva voz, quórum de 18 y prohibición de celulares

Costa Rica cambia las reglas para gestionar las listas de espera en salud: los pacientes serán priorizados según su riesgo clínico

El Ministerio de Salud estableció cinco niveles de atención con plazos máximos que van desde menos de 24 horas hasta 180 días, según la gravedad y evolución de cada paciente.

Costa Rica cambia las reglas para gestionar las listas de espera en salud: los pacientes serán priorizados según su riesgo clínico

Guatemala: Unidades militares realizan operativo a gran escala en cárcel Fraijanes II

El Ejército realizó una inspección exhaustiva en Fraijanes II, con el objetivo de detectar elementos ilegales y restablecer el control institucional dentro del sistema carcelario

Guatemala: Unidades militares realizan operativo a gran escala en cárcel Fraijanes II

El presidente Nayib Bukele recibió a la red 50 Doctors para presentar una inversión hospitalaria en El Salvador

La Secretaría de Prensa informó que el encuentro se enmarca en nuevas condiciones para la llegada de capitales y lo vinculó con las estrategias del Gobierno, que ya se traducirían en beneficios

El presidente Nayib Bukele recibió a la red 50 Doctors para presentar una inversión hospitalaria en El Salvador

TECNO

El pronóstico de Bill Gates sobre la salud: la IA cambiará para siempre el acceso al médico y la cura de enfermedades

El pronóstico de Bill Gates sobre la salud: la IA cambiará para siempre el acceso al médico y la cura de enfermedades

Apple podría lanzar los nuevos iPhone 18 en distintas fechas: esto es lo que se sabe hasta ahora

Cómo ver películas en cualquier TV sin ingresar la cuenta y contraseña de Netflix o Prime Video

Taiwán afirma haber sido víctima de ciberataques con IA: “Violación de seguridad sin precedentes”

Las computadoras viejas pueden valer una fortuna: crean molécula que recupera el 89% de su oro

ENTRETENIMIENTO

“Salí creyendo que era mío, pero fue de Leonardo DiCaprio”, la confesión de Matthew McConaughey sobre Titanic

“Salí creyendo que era mío, pero fue de Leonardo DiCaprio”, la confesión de Matthew McConaughey sobre Titanic

“Llegué a tatuarme la muñeca para no olvidarlo”, afirmó Rosie O’Donnell sobre los pronombres elegidos por su hija Clay

Drew Starkey se despide de "Outer Banks": “Amé mi experiencia en esa serie”

Willem Dafoe reveló un secreto para no perder la identidad frente a las exigencias de la fama en Hollywood

Slash reveló la dinámica de Guns N’ Roses en el escenario: “Simplemente elegimos canciones que queremos tocar”

MUNDO

Hallaron sin vida al ex profesor de Cambridge que renunció tras las acusaciones de plagio

Hallaron sin vida al ex profesor de Cambridge que renunció tras las acusaciones de plagio

Los videos más estremecedores del fuerte terremoto que generó pánico en una isla de Indonesia

Tensión en Yemen: al menos ocho muertos dejó un nuevo ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca

Rusia admitió una crisis de abastecimiento de gasolina tras la nueva ola de ataques ucranianos contra sus refinerías

Canadá sancionó a cinco altos funcionarios de Irán por amenazar la navegación internacional en el estrecho de Ormuz