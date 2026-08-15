Mujer “wedding planner” acumuló nueva detención provisional por estafa en El Salvador

La acusada captaba clientes en redes sociales, pedía anticipos por transferencias y justificaba fallas con supuestos problemas de proveedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó una nueva detención provisional a Tránsito Guadalupe M., una (wedding planner) planificadora de bodas acusada de estafa agravada, tras recibir denuncias de siete víctimas que contrataron sus servicios para la organización de eventos entre 2024 y 2026. Según la información divulgada este viernes por Centros Judiciales, el perjuicio económico ocasionado asciende a USD 9,990.

Centros Judiciales detalló que la mujer ofrecía, principalmente a través de redes sociales, distintos paquetes para bodas y eventos privados. Las parejas interesadas la contactaban para contratar servicios que incluían el alquiler de salones de recepción, discomóvil, florería y banquete. Además, ofrecía servicios adicionales con un costo extra, como horas de baile, batucadas y licor de cortesía, ampliando las opciones para quienes buscaban una celebración personalizada.

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La investigación expuesta en la audiencia inicial señaló que Tránsito Guadalupe M. solicitaba a sus clientes anticipos mediante transferencias bancarias, bajo la premisa de asegurar la reserva de los espacios y el pago a proveedores. No obstante, la fiscalía sostiene que en varios casos la imputada nunca gestionó la reserva de los locales ni garantizó la entrega de los servicios contratados. Centros Judiciales indicó que, en ocasiones, aunque las bodas sí se celebraron, los servicios prestados difirieron de lo pactado, afectando la experiencia de los clientes. Las promociones adicionales, como el licor de cortesía y las batucadas, tampoco se cumplieron en muchos casos.

La "wedding planner" ofrecía en redes sociales paquetes con salón de recepción, discomóvil, florería y banquete para captar clientes. (Cortesía: Centros Judiciales)

Estafas en bodas

La información oficial revela que la imputada atribuía los incumplimientos a supuestos problemas con los proveedores. Esta justificación resultó en la ausencia de elementos esenciales para las celebraciones, como bebidas, ramos de novia, cristalería, decoración y alimentación. El juzgado determinó que los indicios presentados por la representación fiscal permiten establecer la existencia del delito y la probable participación de la acusada en los hechos denunciados.

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Durante la audiencia inicial, el juzgado valoró que persiste tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización de la investigación, motivo por el cual se dictó instrucción formal con detención provisional para la acusada.

La situación de Tránsito Guadalupe M. se agrava porque, desde julio de 2026, permanece recluida de forma provisional por otro proceso similar. En ese caso, enfrenta cargos similares de estafa agravada en perjuicio de once víctimas, con un monto estimado de USD 19,651. La reiteración de conductas delictivas y el número creciente de afectados refuerzan el argumento de la fiscalía sobre la peligrosidad procesal de la imputada.

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Tránsito Guadalupe M. permanece recluida desde julio de 2026 por otro proceso de estafa agravada contra once víctimas, con un monto estimado de USD 19,651. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de las estafas asociadas a la organización de bodas ha generado preocupación debido a la vulnerabilidad de quienes buscan celebrar acontecimientos significativos en su vida. En este contexto, las autoridades reiteran su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas y el avance de los procesos judiciales contra quienes, presuntamente, utilizan la confianza de sus clientes para obtener ventajas económicas de forma ilícita.

La causa continuará en fase de instrucción, mientras se amplía la recolección de pruebas y se analizan nuevos testimonios. El proceso judicial servirá para esclarecer el alcance de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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