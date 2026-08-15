Natalia Oreiro puso a prueba a Adrián Suar y Mario Pergolini para saber: ¿quién es el más narcisista?

El conductor y el productor abrieron la puerta de su intimidad y revelaron sus peores actitudes

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Mario Pergolini, Adrián Suar y Natalia Oreiro compartieron una charla distendida en Otro día perdido (Eltrece) que terminó derivando en un inesperado test de narcisismo. En medio de bromas, confesiones y chicanas, los protagonistas fueron respondiendo preguntas que expusieron cuánto se reconocen —o no— en ciertos rasgos vinculados al ego.

“Justamente por lo que hablan, creo que son candidatos perfectos para este test. ¿Se animan a hacerlo conmigo?”, los desafió Oreiro luego de hablar del estreno de su película Yo, narciso, sorprendiendo a sus compañeros al aire.

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Una de las primeras consignas fue directa: “¿Alguna vez dijiste ‘¿vos sabés quién soy yo?’”. Pergolini admitió que lo hizo “dos veces como mucho”, sobre todo en situaciones en las que no lo reconocían en algún restaurante. Suar, en cambio, fue sincero con otra clase de impulso: “Yo no lo dije, pero lo pensé”.

El cuestionario siguió con otra afirmación filosa: “Si yo no estoy, esto se cae”. “En algún momento lo pensé”, reconoció Suar. Pergolini, por su parte, aprovechó para recordar que el propio actor le había dicho en alguna ocasión que, sin él, el programa no podía hacerse.

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Mario Pergolini admitió que dijo “¿vos sabés quién soy yo?” en pocas ocasiones, mientras Adrián Suar reconoció que alguna vez lo pensó

También hubo espacio para hablar de las críticas. Suar sostuvo que las acepta, salvo cuando siente que están hechas con mala intención. Pergolini fue todavía más terminante: “Para mí siempre la crítica es mala leche, a menos que venga de un hijo o de una mamá”.

Ante otra de las frases del test, ambos admitieron que alguna vez sintieron que las reglas no tendrían que aplicarles igual que al resto. De todos modos, Pergolini marcó un límite: “No me considero narcisista”.

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La última consigna terminó de darle tono al juego: “Solo escucho el tiempo suficiente para esperar mi turno de hablar”. Fiel a su estilo, el conductor respondió con ironía: “Bueno, yo creo que está la gente que opina como yo y los que están equivocados”. Suar, en cambio, aseguró que sí espera su turno para intervenir.

La escena se dio después del estreno de Yo, Narciso, la película protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, quienes visitaron el programa de Pergolini para hablar del proyecto y sumarse a este intercambio descontracturado que mezcló humor, autopercepción y pases de factura livianos.

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En paralelo, Pergolini venía de revelar en su programa detalles de una reunión clave con Suar para conversar sobre el futuro de Otro Día Perdido. Durante una charla con Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, contó que la invitación fue en la casa del productor y que también participaron Pablo Codevilla, Diego Guebel y Alejandro Borensztein.

Mario Pergolini contó cómo fue su reunión con Adrián Suar por el futuro de su programa

“Ayer fui a comer a lo de Suar, a la casa. No aguantaba no decirlo”, relató al aire, antes de reconstruir el clima del encuentro con una mezcla de ironía y precisión casi quirúrgica.

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Según contó, él llevó dos botellas de vino, mientras que Guebel “no llevó nada”, un detalle que convirtió en uno de los momentos incómodos de la noche. También describió el menú con lujo de detalles: “Chorizo, morcilla, entraña, carne”, además de ensaladas, helado, café y masitas.

Pero el punto central de la cena pasaba por otro lado: el futuro del ciclo. Pergolini aseguró que llegó decidido a fijar una posición tajante. “Yo el año que viene no lo hago”, dijo que planteó apenas empezó la reunión, con la intención de evitar que el encuentro quedara solo en un gesto cordial sin consecuencias para una eventual negociación.

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Sin embargo, la respuesta de Suar desactivó enseguida esa estrategia. “Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer”, le contestó, siempre según el relato del conductor, antes de avanzar en una conversación con Codevilla sobre posibles reemplazos. A partir de ahí, Pergolini optó por virar el eje y consultar por la situación general del canal y el rendimiento de sus principales figuras.

En ese repaso mencionó nombres de la programación como Darío Barassi, Guido Kaczka y Moria Casán, y deslizó que su ciclo quedaría por detrás de esos envíos dentro de la grilla. “Nosotros seremos los cuartos”, resumió.

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Más tarde admitió que no consiguió el objetivo con el que había llegado. “No logré lo que quería”, reconoció, antes de explicar que su idea era insinuar una salida para negociar desde una posición más conveniente. “Quería decir que me bajaba, pero para subirme”, agregó.

Botto comparó entonces la maniobra con la de alguien que amenaza con dar de baja un servicio para obtener una rebaja, y Pergolini aceptó la analogía. “Me pasó la del cable”, respondió. Después, con humor, reconoció que había llegado demasiado predispuesto y que la comida también influyó: “Yo iba entregadísimo”.

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El conductor también se detuvo en el costado social de la noche. Contó que Suar le propuso repetir el encuentro en su casa “la próxima”, esta vez “todos juntos”, una frase que interpretó como una invitación a sumar a las parejas. Ya de regreso en su hogar, le dijo a su esposa que probablemente tendrían invitados pronto.

Sobre el final, sumó un último detalle de la cena: contó que le preguntó a Suar si la casa era suya y que el productor le respondió que alquilaba. La reunión, según precisó, duró “una hora cincuenta y dos minutos”, y dejó abierta una discusión que todavía sigue latente: cuál será el futuro de Pergolini en la televisión.