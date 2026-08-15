Dólares del colchón: el cambio que hizo el Gobierno con Inocencia Fiscal y qué pasará con los funcionarios

El Gobierno logró el dictamen en comisión del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal (Foto: Ilustrativa Infobae)

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Gobierno cedió ante los pedidos de la oposición y excluyó en el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal a los funcionarios. En caso de que se apruebe, estos van a poder adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), pero no van a poder sacar los dólares del colchón. Pero ¿sirve este cambio ahora?, ¿qué pasa con aquellos que se sumaron con la ley vigente y cómo va a ser el ingreso al sistema de los dólares que espera el ministro de Economía, Luis Caputo?

La iniciativa, que obtuvo un dictamen clave en comisión, representa una prioridad para el Ministerio de Economía. El objetivo central apunta a dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes frente a eventuales cambios de gestión y alentar la bancarización de los dólares que hoy están fuera del sistema. Las estimaciones oficiales ubican ese stock en USD 170.000 millones.

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El proyecto aprobado en comisión incluye modificaciones en las condiciones de ingreso al RSG. La versión sancionada en diciembre en el Congreso estableció topes de ingresos y patrimonio que limitaron el acceso: sólo podían adherir quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Diversos tributaristas consideraron que esos límites resultaban demasiado restrictivos y reclamaron su eliminación. Finalmente, el Gobierno lo entendió y ahora en el nuevo proyecto se eliminan esos topes y se amplía el universo de contribuyentes alcanzados.

La discrepancia se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15 por ciento

También el proyecto refuerza los parámetros que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar discrepancias en las declaraciones juradas. La discrepancia se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%. Además, aunque la diferencia supere ese porcentaje, no se aplicará la exclusión del régimen si el monto no alcanza el 5% del valor de evasión previsto en la Ley Penal Tributaria.

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¿Y los que ocupan cargos políticos?

El Gobierno tuvo que ceder respecto de los funcionarios y la posibilidad de que saquen dólares del colchón. El escándalo por la adhesión del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al RSG en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito aceleró el debate y forzó cambios en la postura oficial.

Ahora, el proyecto determina que los funcionarios públicos podrán presentar la declaración jurada simplificada y pagar el impuesto, pero no tendrán acceso a los beneficios centrales del régimen, como la presunción de exactitud y la protección frente a ajustes fiscales retroactivos. En otras palabras, no van a poder sacar dólares del colchón.

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Luego de la adhesión de Manuel Adorni al Régimen Simplificado de Ganancias, el Gobierno excluyó a los funcionarios del proyecto

“Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales, así como los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la presente ley, podrán ejercer la opción de adhesión -o, en su caso, de permanencia- a la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias, al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término, de corresponder, bajo esta modalidad. En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen”, fijaron en el proyecto.

Para el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, es razonable que se los excluya a los funcionarios y que solo tengan la posibilidad de presentar la declaración jurada simplificada como se va a incluir ahora a los grandes contribuyentes. “Que no tengan la presunción de exactitud y el tapón fiscal, como son funcionarios públicos, no solo que los rija la ley de ética pública, sino que también el fisco les pueda hacer un ajuste tributario si se detecta un enriquecimiento”, comentó. Aunque, en su opinión, debería haber estado desde el inicio.

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Que no tengan la presunción de exactitud y el tapón fiscal, como son funcionarios públicos, no solo que los rija la ley de ética pública, sino que también el fisco les pueda hacer un ajuste tributario (Domínguez)

El tema está en que el proyecto excluye a los funcionarios hacia adelante y, desde que se sancionó la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre, pasaron más de siete meses hasta hoy, lapso en el que quienes querían podían sacar los dólares del colchón.

“El tema de los funcionarios va a traer un lío porque los que ya ingresaron tienen un derecho adquirido, adquirieron la posibilidad de incorporarse con los beneficios vigentes a hoy”, comentó Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti.

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"Los que ya ingresaron tienen un derecho adquirido, adquirieron la posibilidad de incorporarse con los beneficios vigentes a hoy”, comentó Mariano Ghirardotti

A su vez, hay que considerar que en el proyecto no se contempló qué pasa con los familiares de los funcionarios, que en los blanqueos de capitales suelen estar excluidos. “Solamente están los funcionarios, habitualmente hay PEP por parentesco o cercanía. Como esto no es un blanqueo, podía ser que no estén todos los parentescos o cercanías, pero quizás el cónyuge o el conviviente también podrían razonablemente quedar alcanzados”, detalló Domínguez.

Para algunos especialistas, como Marcos Felice, este cambio en el proyecto sirve políticamente para destrabar la iniciativa y que pase sin problemas en el Congreso. Pero remarcó que los que ya adhirieron van a poder conservar los beneficios dado que la ley no puede ser retroactiva y hay una suerte de derecho adquirido que hace que no se pueda ir para atrás con esos beneficios.

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Flujo de dólares

Aunque aún falta para su tratamiento en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, la pregunta es qué va a pasar cuando se convierta el proyecto en Ley y cuál será la reacción de los contribuyentes, es decir, si sacarán o no los dólares del colchón. Porque si bien falta más de un año para las elecciones presidenciales, la campaña ya arrancó.

“Esto no es un blanqueo, cuando fue el blanqueo que dio una garantía y seguridad jurídica total si se cumplen todas las condiciones, la gente depositó USD 20.000 millones durante este Gobierno. Con Mauricio Macri fueron menos, pero el blanqueo total fue de USD 116.000 millones. La utilización de dólares se da en el marco de la seguridad jurídica y la expectativa de lo que va a pasar a futuro”, comentó Domínguez.

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Los tributaristas consideran de que los contribuyentes va a sacar los dólares del colchón en función a las expectativas de las elecciones presidenciales (Foto: Reuters)

Para Domínguez, con este nuevo proyecto, el Gobierno busca dar mayor seguridad jurídica, aunque no es un blanqueo. Por lo tanto, la expectativa de si los va a sacar del colchón dependerá de varias cosas como la situación económica, para qué los quiera usar y si espera que el Gobierno reelija.

“Si tiene un poco de dólares y quiere cambiar el auto o comprar un departamento para alquilar, quizás también, pero una utilización generalizada de dólares con inversiones muy relevantes dependerá de la perspectiva de la gente”, comentó el tributarista.

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Si el objetivo es que esos dólares dejen de estar guardados y vuelvan a la economía, creo que estos cambios van en esa dirección (Girardi)

En la misma línea se expresó la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, quien no cree que todos los dólares del colchón vayan a aparecer de un día para el otro, porque hay un componente muy fuerte de confianza y de decisiones personales.

Aunque Girardi considera que el nuevo régimen reduce el miedo a exteriorizar y puede ser un incentivo importante para el contribuyente. “Si el objetivo es que esos dólares dejen de estar guardados y vuelvan a la economía, creo que estos cambios van en esa dirección. La clave va a estar en cuánto logre el régimen generar esa confianza en quienes hoy todavía prefieren mantenerlos fuera del sistema”, concluyó.