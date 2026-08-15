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Mastantuono debutó en Fiorentina en el día de su cumpleaños: la jugada que casi termina en gol y el duro golpe que recibió

El argentino de 19 años ingresó en el segundo tiempo en el triunfo ante Benevento por la Copa Italia

El argentino ingresó en la Copa Italia contra Benevento y participó con iniciativa en el complemento
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Franco Mastantuono debutó con la camiseta de Fiorentina y su estreno en el fútbol italiano coincidió con su cumpleaños número 19. El ingreso del argentino a la cancha le permitió disputar gran parte del complemento en un encuentro en el que generó una situación clara de peligro y recibió un golpe en la previa al comienzo de la competencia oficial.

El joven argentino, identificado con el dorsal 30, tuvo su primera aparición en la primera ronda de la Copa Italia frente a Benevento. El partido se disputó en el estadio Artemio Franchi de Florencia y, desde el banco de suplentes, Mastantuono aguardó pacientemente esa oportunidad que llegó después del cuarto gol local y el descuento rival.

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Franco Mastantuono sumó minutos en el Artemio Franchi durante la goleada de la Fiorentina ante Benevento por la Copa Italia (@acffiorentina)
Franco Mastantuono sumó minutos en el Artemio Franchi durante la goleada de la Fiorentina ante Benevento por la Copa Italia (@acffiorentina)

A los 57 minutos, el técnico Fabio Grosso dispuso que el futbolista formado en River Plate reemplazara a Albert Guðmundsson, quien había inaugurado el marcador apenas comenzado el partido. El escenario no podía ser más favorable: Fiorentina dominaba 4-1, lo que permitió al argentino soltarse y buscar protagonismo en el complemento.

En su primer contacto con el calcio, Mastantuono intentó integrarse rápido al circuito de juego de la Viola. La ventaja en el marcador le brindó margen para probar combinaciones con sus nuevos compañeros e incluso buscar el gol. Su mejor intento fue un zurdazo desde fuera del área a los 38 minutos del segundo tiempo, aunque el remate se fue por encima del travesaño, sin inquietar al arquero rival.

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Franco Mastantuono hizo su estreno con la Fiorentina en la Copa Italia. En el día de su cumpleaños 19, el jugador argentino que fue cedido a préstamo desde Real Madrid, recibió un fuerte golpe

El contexto del partido, con la clasificación a los dieciseisavos de final prácticamente asegurada, permitió que el ex Real Madrid tuviera minutos valiosos de adaptación. En su debut, el joven futbolista mostró predisposición para asociarse y un despliegue que entusiasma a la hinchada de cara al inicio del campeonato, previsto para el 24 de este mes, cuando Fiorentina visite a la Roma.

El cruce tuvo también momentos de tensión. Cuando el partido ya transitaba el tiempo adicional y la clasificación estaba sellada, Mastantuono sufrió un golpe duro que lo dejó por unos segundos en el césped. El defensor de Benevento, Luca Caldirola, chocó con fuerza al argentino durante una disputa aérea, recibiendo la correspondiente sanción arbitral. Poco después, el recién llegado se reincorporó sin mayores consecuencias físicas.

El partido comenzó con el gol tempranero de Guðmundsson, seguido por las conquistas de Moise Kean, Luca Ranieri y Cher Ndour, que ampliaron la diferencia. El descuento de Davide Lamesta para Benevento puso cifras definitivas al resultado, pero no puso en peligro la clasificación de la Viola, que avanzó sin sobresaltos a la siguiente instancia de la Copa Italia.

Hombre sonriente sostiene bufanda violeta con la palabra Fiorentina y un escudo. Viste camiseta violeta con logos de patrocinadores y emblema de club
El mediocampista argentino aprovechó el 4-1 parcial para soltarse y buscar el gol en dos ataques claros (Fiorentina oficial)

Antes de aterrizar en Fiorentina, Mastantuono había acumulado experiencia en dos grandes clubes. En River Plate, disputó 64 encuentros y anotó diez goles, consolidándose como una de las promesas de la cantera argentina. Posteriormente, el zurdo pasó al Real Madrid, donde sumó 35 partidos y tres tantos, totalizando 1.484 minutos en cancha y ocupando la titularidad en 17 ocasiones. Ahora, en su nueva etapa en el fútbol italiano, el reto será ganarse la confianza del cuerpo técnico y adaptarse al ritmo y las exigencias de la Serie A.

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