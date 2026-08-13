Política
Agregar Infobae enGoogle

Un cortometraje que recrea con IA el encuentro entre San Martín y Sarmiento reunió a empresarios y dirigentes de todas las fuerzas políticas

“El Libertador” es la primera producción de una iniciativa de Infobae para acercar la historia argentina a las nuevas generaciones. Estuvieron presentes Mauricio Macri, “Wado” de Pedro, Jorge Brito y los gobernadores Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri, entre otros

El Regimiento de Granaderos de Palermo tocando durante el evento de la presentación de El Libertador
Guardar

Expresidentes, gobernadores, intendentes y legisladores de todas las fuerzas políticas, además de empresarios, periodistas e investigadores, participaron hoy de la presentación en la Facultad de Derecho de la UBA de “El Libertador”, un cortometraje que recrea con inteligencia artificial el histórico encuentro entre San Martín y Sarmiento en la ciudad de Grand Bourg, cerca de París, en 1846.

Se trata de la primera producción de “Legado”, una iniciativa de Infobae para acercar la historia argentina a nuevas generaciones. La previa de la proyección estuvo a cargo del Regimiento de Granaderos de Palermo, que interpretó el himno nacional.

PUBLICIDAD

Daniel Hadad - Presentación del documental "El Libertador" en la Facultad de Derecho UBA
Los actores Juan Leyrado y Arturo Puig. Fueron los encargados de darle voz a San Martín y a Sarmiento

El acto reunió a un arco político y empresarial heterogéneo: desde Mauricio Macri, presidente del PRO, hasta referentes de La Cámpora como el exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, o la intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, pasando por los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Entre otros empresarios, estuvieron presentes el presidente del Banco Macro, Jorge Brito; el diseñador de calzado Ricky Sarkany; el fundador del Malba, Eduardo Constantini; el conductor Marcelo Tinelli; y el productor Gustavo Sofovich.

PUBLICIDAD

A su vez, en representación del oficialismo nacional, estuvieron presentes Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; el senador Ezequiel Atauche, el diputado Santiago Santurio, y la legisladora Pilar Ramírez.

Daniel Hadad - Presentación del documental "El Libertador" en la Facultad de Derecho UBA
El expresidente Mauricio Macri

También asistieron a la proyección Cristian Ritondo, Fernando De Andreis, Maximiliano Ferraro, María Eugenia Vidal, Juan Manuel Olmos, Diego Kravetz, Gabriel Sánchez Zinny, Federico Otermín, Sebastián Galmarini, Jorge Telerman, Guillermo Montenegro, Juan Manuel Abal Medina, Hernán Lacunza, Santiago Cúneo, Mariano Cuneo Libarona, José “Pepe” Scioli, Martín Lousteau, Emiliano Yacobiti, Christian Asinelli, Miguel Ángel Pichetto, Ricardo Gil Lavedra, Facundo Manes, Darío Nieto, Emanuel Ferrario, Diego Bossio y Emilio Monzó, entre otros.

Daniel Hadad - Presentación del documental "El Libertador" en la Facultad de Derecho UBA
El presidente del Banco Macro, Jorge Brito y el fundador del Malba, Eduardo Constantini

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, explicó el origen de la decisión editorial de producir estos documentales: “Viendo los escasos niveles de lectura en las nuevas generaciones, Infobae decidió comenzar a tratar de contar la historia, nuestra gran historia, de una manera quizás un poco más moderna, utilizando las nuevas herramientas que permite la inteligencia artificial”, afirmó antes de la proyección de “El Libertador”.

Destacó, además, a las figuras de Sarmiento y San Martín: “Nos dejaron un legado, un legado inconcluso; nuestro queridísimo país, el país que amamos todos los que estamos acá esta mañana, todavía no terminó de madurar. Y la maduración necesita, entre otras cosas, además de inteligencia, consensos. Y los consensos requieren tolerancia. Y la tolerancia requiere entender que el disenso nos ayuda, que podemos pensar diferente, que podemos tener distintos matices, pero que eso de ninguna manera nos transforma en enemigos”.

Daniel Hadad dijo unas palabras en la presentación de "El Libertador"

También recordó: “Era muy joven San Martín cuando muere; muere con 70 años. Y del otro lado estaba alguien que se había tenido que exiliar de la Argentina, que era Domingo Faustino Sarmiento, que en tiempos de Rosas no encajaba con la Argentina. Sarmiento, de los tipos más brillantes que tuvo este país, era periodista. Curiosamente, de los primeros cuatro presidentes que tiene la República Argentina, dos vienen de la profesión de periodista. Esperemos que no se repitan esos errores, ¿no?”.

Para cerrar, Hadad agregó: “Disfruto mucho que en este lugar de pensamiento, como es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hoy un grupo de hombres y mujeres que adora la historia argentina, donde cada uno de ustedes pone todo lo mejor para que este país esté mejor, podamos encontrarnos y a ver si el legado que nos dejaron lo transformamos de una tarea en una obligación”.

Daniel Hadad - Presentación del documental "El Libertador" en la Facultad de Derecho UBA
Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia, y Juan Manuel Abal Medina

En las primeras filas del salón de actos también se ubicaron altos mandos de las Fuerzas Armadas; el subsecretario de Operaciones de la Side, Diego Kravetz; el fotógrafo presidencial Víctor Bugge, y los periodistas y conductores Jorge Fernández Díaz, Luis Ventura, María Susini, Teté Coustarot, Facundo Pastor, Cristina Pérez, Baby Etchecopar y Nancy Pazos.

El proyecto

“El Libertador”, que dura 20 minutos, recrea el encuentro real de 1846 entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento en Grand Bourg, cerca de París, cuando el general tenía 68 años y el sanjuanino, 35. Según historiadores, ambos conversaron un día entero, solos. Sarmiento lo dejó registrado por escrito, y esos textos son la base del guion.

Daniel Hadad - Presentación del documental "El Libertador" en la Facultad de Derecho UBA
Entre los asistentes, Wado de Pedro, uno de los referentes de La Cámpora y exministro del Interior

En una combinación de tecnología y talento humano, las voces se grabaron primero, y sobre esa base se construyó todo lo visual. Arturo Puig es la voz de San Martín; Juan Leyrado, la de Sarmiento. Ninguno de los dos actores, figuras del teatro, el cine y la televisión argentina y que también estuvieron presentes hoy en la Facultad de Derecho, aparece en cámara.

Es una dramatización basada en hechos reales, con diálogos recreados a partir de crónicas y documentos de la época. Las imágenes fueron creadas íntegramente con inteligencia artificial por un equipo de más de 15 personas de Infobae, con guion de Marcelo Camaño y asesoramiento histórico de Adrián Pignatelli.

Daniel Hadad - Presentación del documental "El Libertador" en la Facultad de Derecho UBA
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y María Belén Ludueña

“El Libertador” es la primera entrega de una plataforma que busca recuperar personajes, episodios y conversaciones de la historia argentina, con nuevos contenidos y herramientas para llegar a públicos diversos. Propone una reflexión más amplia sobre las oportunidades que abre la IA cuando se la utiliza de manera responsable en ámbitos como la cultura, la historia y la educación.

El cortometraje tiene fecha de estreno público: el 17 de agosto, a 176 años de la muerte de San Martín, en el sitio de Infobae y en YouTube.

Fotos: Rodrigo Ruiz, Maximiliano Luna, Catriel Bordoni y Ramiro Souto

Temas Relacionados

InfobaeJosé de San MartínInteligencia artificialLegado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Karen Reichardt y Karina Milei presentarán el proyecto para regular criaderos y refugios

Será expuesto el 27 de agosto en el auditorio Ricardo Balbín del anexo de la Cámara Baja. Críticas de los proteccionistas

Karen Reichardt y Karina Milei presentarán el proyecto para regular criaderos y refugios

Reunión PRO-LLA en Casa Rosada: los delegados de Karina Milei y Mauricio Macri crearon una mesa política conjunta y acercan posiciones para el 2027

El encuentro apuntó a abrir una nueva instancia de coordinación entre los dos partidos. “Argentina no puede volver a caer en manos del populismo”, coincidieron. La secretaria General acudió a los aliados para sanar heridas y sumar fuerzas en el Congreso, con la promesa de un acuerdo electoral

Reunión PRO-LLA en Casa Rosada: los delegados de Karina Milei y Mauricio Macri crearon una mesa política conjunta y acercan posiciones para el 2027

El gobierno nacional extendió a las cárceles provinciales el bloqueo del uso de telefonía celular

La Resolución 734/2026 del Enacom determinó que si el Ministerio de Seguridad lo solicita, las prestadoras de servicios móviles deberán inhabilitar equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de los pabellones penitenciarios de regiones que adhieran al protocolo nacional

El gobierno nacional extendió a las cárceles provinciales el bloqueo del uso de telefonía celular

Agustín Laje: “El oficialismo necesita acuerdos para ganar en 2027”

En Infobae al Amanecer, el director ejecutivo de la Fundación Faro evaluó el rumbo del gobierno de Javier Milei y los desafíos de la agenda libertaria. Además planteó dudas sobre una candidatura de Karina Milei, analizó el impacto de las reformas, la situación de la oposición y el horizonte electoral: “Hay que mejorar las formas, acercar”, señaló

Agustín Laje: “El oficialismo necesita acuerdos para ganar en 2027”

Patricia Bullrich puso en duda su candidatura en CABA para facilitar un acuerdo electoral entre Milei y Mauricio Macri: “Hay que ser realistas”

La senadora de La Libertad Avanza sostuvo que su decisión busca ayudar a conformar una coalición electoral con PRO

Patricia Bullrich puso en duda su candidatura en CABA para facilitar un acuerdo electoral entre Milei y Mauricio Macri: “Hay que ser realistas”

DEPORTES

La agenda de Lionel Messi en lo que resta de 2026: tres títulos en juego con Inter Miami y los interrogantes con la selección argentina

La agenda de Lionel Messi en lo que resta de 2026: tres títulos en juego con Inter Miami y los interrogantes con la selección argentina

“Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué”: Tevez recordó la muerte de su papá y pidió respetar el dolor de Messi

Las tres figuras que podría vender el Manchester City para solventar el fichaje de Enzo Fernández

Correr contra el calor: cómo el cambio climático está transformando las maratones de Estados Unidos

Gustavo Quinteros dejará de ser el entrenador de Independiente tras la categórica derrota ante Atlético Tucumán

TELESHOW

Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

A dos meses de separarse de Daniela Celis, Nick Sícaro blanqueó su relación con otra ex Gran Hermano

Del origen popular a las grandes galerías: la historia de Milo Lockett, el artista que desafió todos los moldes

Las postales mediterráneas de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: playas, bosques y el reencuentro con su hija

El crudo testimonio de María Becerra sobre sus crisis emocionales y el rol de J Rei: “Me salvás la vida a diario”

INFOBAE AMÉRICA

Maestros en Guatemala se concentran en la Plaza de la Constitución y un grupo marchó al Congreso para presentar demandas

Maestros en Guatemala se concentran en la Plaza de la Constitución y un grupo marchó al Congreso para presentar demandas

Preocupación por el conflicto en el puerto de Montevideo: 25 paros y advertencias por el “daño reputacional”

Salud registra seis semanas a la alza por casos sospechoso de dengue en El Salvador

Los países del Indo-Pacífico ante una oportunidad: equilibrar al régimen de China en América Latina

La Asociación Memoria y Justicia denuncia la desaparición forzada de cinco menores bajo custodia del Estado en Nicaragua