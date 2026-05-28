El Salvador comparte sus medidas coordinadas contra el crimen transnacional ante ParlAmericas

La intervención del representante subrayó la aprobación de normas para debilitar a grupos criminales y resaltó el esfuerzo conjunto entre el Congreso y el Ejecutivo, contextualizando estos cambios en foros de diálogo abiertos (Foto cortesía)

El diputado de El Salvador, Raúl Chamagua, expuso ante ParlAmericas 2026 en Ottawa las reformas legislativas y los mecanismos de cooperación internacional que atribuye a la estrategia de seguridad del gobierno central salvadoreño. La presentación se realizó el 25 de mayo, durante la 22ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas y el 10º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, en Canadá.

Chamagua, integrante de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa, sostuvo que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo coordinaron medidas para desarticular estructuras como MS3 y el Barrio 18, organizaciones a las que vinculó con redes criminales transnacionales.

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Según el legislador, el Congreso aprobó cambios en la Ley contra el Crimen Organizado y el Código Penal, además de ampliar plazos de detención y reforzar el presupuesto de la Fiscalía General de la República. También mencionó la creación y actualización de la Ley de Extinción de Dominio, que presentó como una herramienta para afectar el financiamiento de redes ilícitas.

Reformas legales y cooperación internacional en la agenda salvadoreña

“El marco que sostiene este combate se divide en una legislación interna, en programas gubernamentales operativos y en mecanismos de cooperación internacional”, afirmó Chamagua.

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La intervención del representante subrayó la aprobación de normas para debilitar a grupos criminales y resaltó el esfuerzo conjunto entre el Congreso y el Ejecutivo, contextualizando estos cambios en foros de diálogo abiertos (Foto cortesía)

El diputado vinculó esas reformas con la posibilidad de actuar sobre bienes y recursos de organizaciones delictivas y de sostener investigaciones con apoyo de otras jurisdicciones, en un contexto regional donde, dijo, operan economías ilícitas con capacidad para cruzar fronteras.

Seguridad, comercio y control de fronteras en el debate regional

En su rol de 2° vicepresidente de la Red de Parlamentos Abiertos de ParlAmericas, Chamagua planteó que la seguridad y la facilitación del comercio forman parte de la misma discusión institucional. “Estamos analizando cómo las redes criminales transnacionales intentan vulnerar los sistemas comerciales, la logística y los flujos financieros legítimos”, sostuvo.

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El legislador agregó que el compromiso, desde la Asamblea Legislativa, es impulsar marcos jurídicos y cooperación para “cerrar el paso a las economías ilícitas”. También afirmó que su objetivo es “proteger nuestra frontera”, tanto por el comercio como por la seguridad ciudadana, de acuerdo con el discurso difundido por el parlamentario, a través de sus redes sociales.

La intervención de la delegación salvadoreña se realizó el 25 de mayo en Ottawa, Canadá, durante un diálogo centrado en los desafíos de los parlamentos frente al crimen organizado y en la necesidad de políticas integradas que aborden seguridad y desarrollo económico.

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La presentación oficial incluyó información sobre modificaciones legales, nuevas estrategias para enfrentar organizaciones ilícitas y la cooperación con otras naciones, en el marco de un encuentro internacional convocado para discutir respuestas regionales (Foto cortesía)

En materia de seguridad, este jueves, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, de forma exprés, la quincuagésima primera prórroga al régimen de excepción, política de gobierno que el país tiene vigente tras una alza en el número de homicidios en marzo de 2022.

Para su aprobación, se justifica que durante su vigencia se han capturado a “más de 92,300 terroristas”. “En los previos decretos de prolongación del Régimen de Excepción, el gabinete de seguridad ha mantenido una actividad operativa constante que responde a una estrategia sostenida de intervención estatal, orientada a la localización y captura de integrantes de distintos niveles jerárquicos dentro de las organizaciones criminales que por años produjeron la grave criminalidad en el país, en diversos puntos del territorio nacional”, se sostiene.

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