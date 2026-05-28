Panamá

Altas temperaturas que azotan Panamá afectan en su mayoría a trabajadores agrícolas y de la construcción

Alertan sobre mantenerse hidratados, realizar pausas, descansar bajo sombra, y acudir a controles médicos

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El estrés térmico afecta a obreros expuestos al aire libre a las altas temperaturas. EFE/Marcial Guillén
El estrés térmico afecta a obreros expuestos al aire libre a las altas temperaturas. EFE/Marcial Guillén

Panamá atraviesa por una inusual ola de calor, con temperaturas promedio de hasta 37°C y una sensación térmica que podría superar los 40°C, lo que obliga a extremar las medidas de precaución, sobre todo en los trabajadores agrícolas jóvenes expuesto al calor y a la deshidratación.

Estos trabajadores pudieran verse afectados por la enfermedad renal crónica no tradicional, por lo que el Ministerio de Salud recomienda mantenerse hidratado, realizar pausas y descansar bajo sombra, además de acudir a controles médicos al menos una vez al año.

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Se estima que en Panamá existen cerca de 150,000 personas con algún grado de la enfermedad renal crónica, de los cuales un 14% corresponde a la forma no tradicional , que afecta principalmente a las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

Los signos de la enfermedad renal crónica no tradicional suelen aparecer en etapas avanzadas, lo que hace que la prevención sea fundamental, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

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Advierten que la combinación de calor intenso, radiación solar y humedad crea un escenario propicio para episodios de insolación, deshidratación y golpes de calor, especialmente entre personas expuestas por periodos prolongados al sol.

Infografía del IMHPA sobre el clima en Panamá en mayo de 2026, mostrando un mapa con 41.8°C en Coclé, el promedio nacional de 34.6°C y detalles de riesgo por calor.
La infografía del IMHPA muestra la sensación térmica máxima de 41.8°C en Río Grande, Coclé, y el promedio nacional de 34.6°C en Panamá, destacando riesgos asociados y la categoría de peligro entre el 1 y 21 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ha advertido que el país podría experimentar condiciones entre precaución extrema y peligro, incrementando el riesgo de afectaciones a la salud, como insolación, calambres y golpes de calor, sobre todo en personas expuestas al sol por largos periodos o que realicen actividades físicas extremas.

Enélida Guerra, subdirectora de Promoción de la Salud, reiteró que ante el anuncio de altas temperaturas y sensación térmica extrema en el país, la enfermedad renal crónica no tradicional afecta principalmente a trabajadores de los sectores agrícola, construcción y minería expuestos al calor extremo y a la deshidratación.

Guerra explicó que la enfermedad renal crónica no tradicional es una forma de enfermedad renal crónica que no está relacionada con diabetes, hipertensión u obesidad, y que suele desarrollarse de manera progresiva y silenciosa por factores ambientales y ocupacionales, como la exposición a altas temperaturas y el estrés térmico.

“Si trabajas expuesto al sol, al estrés térmico y a la deshidratación, debes realizar pausas y descansos bajo sombra, además de consumir entre dos y tres litros de agua diariamente”, indicó la funcionaria.

Entre los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica no tradicional se encuentran el trabajo físico pesado e ininterrumpido en ambientes de calor extremo, la exposición continua al sol, la deshidratación prolongada sin una adecuada hidratación, el consumo excesivo de medicamentos para el dolor o antiinflamatorios que pueden dañar los riñones, y ser adulto joven.

Dos riñones sobre una bandeja metálica; uno entero y otro seccionado que revela daño interno. Una etiqueta visible dice 'DAÑO RENAL CRÓNICO'.
La enfermedad renal crónica no tradicional es un tema prioritario dentro del sistema de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guerra recalcó que “quienes presenten algunos de estos factores de riesgo, como realizar trabajo pesado durante largas jornadas bajo el sol, deben acudir al médico para realizarse una prueba de creatinina y conocer cómo están funcionando sus riñones”.

La subdirectora de Promoción de la Salud recomendó a las empresas que cuentan con trabajadores expuestos al sol implementar pausas de descanso bajo sombra y garantizar una adecuada hidratación para proteger la salud renal de sus colaboradores y prevenir la enfermedad renal crónica no tradicional.

El programa subregional de la Organización Panamericana de la Salud para Centroamérica indica que la enfermedad renal crónica no tradicional es un tema prioritario dentro de la cooperación en salud, promoviendo acciones para mejorar las condiciones laborales, fortaleciendo la detección temprana, la vigilancia en salud y garantizando una atención integral a las personas afectadas.

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