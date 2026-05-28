Los dos penales que le dieron a River Plate ante Blooming por Copa Sudamericana

Durante el encuentro disputado en el Estadio Monumental, River Plate obtuvo una victoria por 3 a 0 frente a Blooming y logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana como líder del Grupo H. El desarrollo del partido quedó marcado por dos penales sancionados a favor del conjunto dirigido por Eduardo Coudet, ambos otorgados por el árbitro peruano Roberto Pérez Gutiérrez y acompañados por la intervención del VAR.

El primer penal se produjo en el inicio del partido, a los 8 minutos de la etapa inicial. Marc Enoumba, defensor de Blooming, marcaba de cerca a Tomás Galván, quien ingresaba al área a alta velocidad. En la acción, Pérez Gutiérrez sancionó penal para River por un contacto entre ambos jugadores. El VAR ratificó la decisión, afirmando que existió un toque del defensor sobre Galván, por lo que no llamaron al juez principal para revisar la jugada.

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La ejecución del penal quedó en manos de Maximiliano Salas. El delantero remató de zurda y la pelota se estrelló en el palo izquierdo del arquero Gustavo Almada, quien se consolidó como figura durante los primeros 45 minutos gracias a varias intervenciones que evitaron la apertura del marcador por parte del equipo local.

El segundo penal a favor del Millonario llegó en la segunda etapa, cuando el partido ya estaba 1 a 0 tras el gol convertido por Salas a los 11 minutos del complemento. En la jugada, el uruguayo Matías Abisab intentó frenar un avance de Joaquín Freitas por el sector izquierdo. Al llegar tarde en su intento por cortar el centro, Abisab arrastró el pie de apoyo del mediocampista de River. El VAR llamó al árbitro para que revisara la secuencia, pero Pérez Gutiérrez ratificó su decisión inicial y volvió a señalar penal.

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Fausto Vera fue el encargado de ejecutar la segunda pena máxima. El mediocampista remató suave y por bajo hacia el centro del arco, mientras Almada eligió el palo izquierdo, lo que permitió que Vera convirtiera su primer gol con la camiseta de River y ampliara la diferencia en el marcador.

El tercer gol de River llegó en los minutos finales. Lucas Silva, juvenil surgido de las divisiones inferiores, conectó un remate desde fuera del área tras recibir un pase de Lucas Martínez Quarta y la pelota se coló junto al palo derecho de Almada. De este modo, Silva selló la goleada y celebró su primer tanto como profesional.

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Con este resultado, River Plate finalizó la fase de grupos en lo más alto de la tabla, con 14 unidades, superando a Red Bull Bragantino, que derrotó 2-0 a Carabobo en Brasil. El equipo argentino aseguró su pase directo a los octavos de final, donde espera conocer a su próximo rival en el sorteo que se realizará el viernes. Un aspecto relevante para el futuro: en todas las series hasta semifinales, salvo si se cruza con Botafogo, el conjunto de Núñez definirá como local.

En la campaña de la fase de grupos, al conjunto de Eduardo Coudet le sancionaron tres penales a favor. A los dos otorgados en el partido frente a Blooming, se suma el que recibió ante Carabobo en Venezuela, ejecutado sin éxito por Juan Fernando Quintero. Además, la estadística muestra dos penales en contra: uno convertido por Carabobo y otro fallado por Red Bull Bragantino en Brasil.

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El encuentro ante Blooming se disputó con una formación diezmada por bajas clave. Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Aníbal Moreno estuvieron ausentes por lesión. Además, a último momento, Facundo Colidio también quedó afuera por molestias físicas y Salas ocupó su lugar entre los titulares.

Los mejor de la victoria de River Plate 3-0 Blooming: