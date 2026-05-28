Crimen y Justicia

Búsqueda de Agostina Vega, en vivo: el abogado de la madre dijo que la adolescente “estaría con vida y en Córdoba”

La adolescente salió de su casa el sábado por la noche y fue vista por última vez junto a un hombre que hoy está bajo arresto

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Una joven con cabello largo y flequillo, vestida con una camiseta azul y blanca, se toma un selfie con un teléfono móvil blanco. Pulseras en su muñeca
Una joven posa para un selfie, mostrando su cabello largo y una camiseta azul con rayas blancas mientras sostiene un teléfono móvil.

La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo a la ciudad de Córdoba y sumó en las últimas horas un elemento clave para la investigación: un video de una cámara de seguridad que muestra a la joven entrando a la casa del único detenido por el caso. Las imágenes contradijeron la primera versión que había dado el sospechoso ante los investigadores y reforzaron la principal hipótesis judicial pero la defensa del acusado desmiente que la veracidad de las imagenes.

El detenido, identificado como Claudio Gabriel Barrelier, aseguró inicialmente que la adolescente se había retirado caminando de la zona luego de haber estado con él. Sin embargo, el registro difundido este miércoles muestra a Agostina ingresando a la vivienda ubicada en barrio Cofico y, según trascendió, no hay imágenes posteriores que la muestren saliendo del lugar. Mientras continúan los rastrillajes y las pericias, la causa avanza bajo estricto hermetismo.

15:36 hsHoy

Habló el abogado de Barrelier y dijo que la menor que aparece en el video sería la hija de su defendido

Primer plano de Pedram Azad, un hombre con cabello gris, barba y bigote, vistiendo una camisa negra, mirando directamente a la cámara
Claudio Barrelier.

En una entrevista que concedió desde la sede del Ministerio Público Fiscal cordobés, Jorge Sánchez del Bianco se refirió a la grabación que se viralizó en las últimas horas y, si bien no se atrevió a afirmar ni descartar ninguna versión, contó que la familia de Claudio Barrelier asegura que la niña que aparece en el video no sería Agostina Vega.

“Al video he accedido el día de hoy a través de los medios de comunicación. He hablado con la familia del imputado y lo que me transmiten es que en el video la que se vería es la hija de mi representado, incluso no saben si es del día de la desaparición (de Agostina)”, explicó Del Bianco en diálogo con el canal de noticias TN.

Y en esa línea, el letrado agregó: “Es lo que me transmite la familia de mi representado. Yo no estoy en condiciones ni de afirmar ni de descartar ninguna hipótesis. Sí mi defendido el día de ayer me manifestó que la niña nunca ingresó al domicilio”.

Asimismo, Del Bianco sostuvo que su defendido nunca cambió su relato de los hechos. “Acceso a las pruebas no poseo por el secreto de sumario, pero sí puedo acceder a las pruebas que él (Barrelier) me aporta y entre ellas tengo una comunicación que mantuvo con la madre de Agostina, en la cual ella le pregunta si su hija le había hablado, porque ella le había dado el contacto porque se lo había pedido. Le dice que sí, le pregunta para qué, y le dice para que la lleve a la casa de un amigo”, explicó.

Respecto a cómo pasa Barrelier sus días en prisión, su abogado aseguró que está “compungido” por lo sucedido, al mismo tiempo que espera que Agostina aparezca sana y salva cuánto antes. “Me planteó la posibilidad de aportar los datos con los que él contaba y así lo hemos hecho ante el fiscal de instrucción. Y está deseando que Agostina aparezca pronto, porque entiende que eso va de la mano con el esclarecimiento de la acusación que hoy tiene”, señaló.

15:04 hsHoy

El abogado de la mamá de Agostina dijo que la adolescente “estaría con vida y en Córdoba”

Carlos Nayi, el abogado de la mamá de Agostina Vega, la chica de 14 años que es buscada intensamente en Córdoba desde el último fin de semana, brindó una breve conferencia de prensa a los medios locales, en la que dio un dato esperanzador. Según dijo, la adolescente “estaría con vida” y dentro de la provincia.

“De acuerdo a la prueba Agostina, no está fuera del país. De acuerdo a la prueba estaría en Córdoba. Y de acuerdo a la prueba hasta ahora con cauto optimismo estaría con vida”, dijo, luego de mantener una reunión con el fiscal Raúl Garzón en los tribunales cordobeses, indicó el diario La Voz.

“Hay que ser muy prudente para no entorpecer la investigación”, aclaró. “La Justicia ha hablado muy claro con la madre, desde el cauto optimismo, le ha explicado cuáles son los recursos que se están utilizando para llegar al objetivo. No puedo brindar mayores precisiones, vamos por buen camino”, remarcó Nayi.

“Se han recolectado pruebas y se las siguen recogiendo minuto a minuto. ¿Cuál es la prueba? Mucha, variada. Yo reitero, estamos en una etapa secreta de sumario y en un momento sumamente trascendental en la causa”, dijo.

“Como verán, todo lo mejor de la policía, de la Justicia está trabajando en este despacho para que todo llegue a buen puerto. Ahora, hay que esperar”, finalizó.

14:55 hsHoy

El video que muestra el momento en que Agostina Vega, la joven desaparecida en Córdoba, entra a la casa del detenido

Las imágenes muestran cuando la menor ingresa a la vivienda junto a Claudio Barrelier, en la calle Campillo al 878

El momento en que entra la menor a la casa del detenido

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la chica de 14 años que es buscada intensamente en Córdoba desde el último fin de semana, sumó en las últimas horas un elemento clave: un video de una cámara de seguridad que captó a la adolescente de 14 años cuando entra a la casa de Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.

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14:55 hsHoy

Antecedente por secuestro y empleado municipal: quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

El hombre de 33 años habría recibido a la chica cuando bajó del remis en el que se la vio por última vez. La denuncia por violencia de género que presentó su expareja

Agostina Vega y Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento por la desaparición de la chica de 14 años.
Agostina Vega y Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento por la desaparición de la chica de 14 años.

En el marco de la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón por la desaparición de Agostina Vega, la chica de 14 años buscada intensamente en Córdoba desde el último fin de semana, este miércoles personal de la Policía provincial detuvo a Claudio Gabriel Barrelier, apuntado como la última persona que habría visto a la menor.

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14:54 hsHoy

La desaparición de Agostina Vega: por qué se cree que hubo más involucrados y la versión del empleado municipal detenido

Nada se sabe del paradero de la adolescente de 14 años desde la noche del sábado, cuando salió de su casa en Córdoba y fue vista por última vez junto a un hombre que hoy está bajo arresto

Agostina Vega tiene 14 años y está desaparecida desde el sábado pasado
Agostina Vega tiene 14 años y está desaparecida desde el sábado pasado

Agostina Vega lleva hasta este jueves más de cuatro días desaparecida. La adolescente de 14 años salió de su casa, en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba, el sábado por la noche y tomó un remís hasta el barrio Cofico, donde se encontró con Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años conocido por la familia. Desde ese momento no hubo más rastros de la chica y su teléfono celular permanece apagado, mientras que el hombre fue detenido como principal sospechoso por orden del fiscal Raúl Garzón.

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