Búsqueda de Agostina Vega, en vivo: el abogado de la madre dijo que la adolescente “estaría con vida y en Córdoba”

Una joven posa para un selfie, mostrando su cabello largo y una camiseta azul con rayas blancas mientras sostiene un teléfono móvil.

La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo a la ciudad de Córdoba y sumó en las últimas horas un elemento clave para la investigación: un video de una cámara de seguridad que muestra a la joven entrando a la casa del único detenido por el caso. Las imágenes contradijeron la primera versión que había dado el sospechoso ante los investigadores y reforzaron la principal hipótesis judicial pero la defensa del acusado desmiente que la veracidad de las imagenes.

El detenido, identificado como Claudio Gabriel Barrelier, aseguró inicialmente que la adolescente se había retirado caminando de la zona luego de haber estado con él. Sin embargo, el registro difundido este miércoles muestra a Agostina ingresando a la vivienda ubicada en barrio Cofico y, según trascendió, no hay imágenes posteriores que la muestren saliendo del lugar. Mientras continúan los rastrillajes y las pericias, la causa avanza bajo estricto hermetismo.