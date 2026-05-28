El sector gastronómico de El Salvador es reconocido por su aporte al desarrollo y la proyección internacional

La gala también sirvió como espacio para que los participantes intercambiaran experiencias, establecieran conexiones y celebraran los avances del sector. Foto cortesía.

La duodécima gala de los premios ARES puso en primer plano el papel de la gastronomía salvadoreña como motor de desarrollo y elemento central en la proyección internacional del país, según destacó una nota publicada en las redes sociales de la Secretaría de Prensa del Gobierno.

El evento, respaldado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, reunió a representantes del sector, quienes coincidieron en destacar la resiliencia y la capacidad de innovación de la industria.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia, se rindió tributo a la creatividad y dedicación de los más de 2,500 establecimientos de alimentación que componen el rubro gastronómico nacional.

Para la directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán, la gastronomía representa mucho más que una oferta culinaria: “Es cultura viva y sobre todo es un motor económico fundamental”, subrayó.

PUBLICIDAD

Reconocimiento al impacto social y económico de la gastronomía

A lo largo de la gala, la funcionaria enfatizó que cada restaurante nominado constituye una cadena de valor que beneficia a miles de familias en El Salvador.

Explicó que la dinámica del sector involucra desde agricultores y pescadores hasta quienes atienden directamente al público, generando oportunidades e ingresos en distintos eslabones productivos.

PUBLICIDAD

La visión compartida por los organizadores sostiene que la gastronomía salvadoreña ha demostrado capacidad para competir con estándares internacionales, elevando el perfil del país como destino turístico de primer nivel.

Durante la ceremonia, se rindió tributo a la creatividad y dedicación de los más de 2,500 establecimientos de alimentación que componen el rubro gastronómico nacional. Foto cortesía.

“Hoy celebramos a quienes, con disciplina, creatividad y excelencia, están transformando la gastronomía salvadoreña en una vitrina de orgullo nacional y reconocimiento internacional”, manifestó Durán.

PUBLICIDAD

La identidad culinaria como elemento distintivo

El presidente de la Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES), Leonardo Guzmán, resaltó que cada integrante del sector representa una parte fundamental de la identidad culinaria nacional. Guzmán afirmó: “La gastronomía no solo trata de alimentos, también es cultura, tradición, creatividad, servicio, hospitalidad y experiencia”.

Desde la perspectiva de ARES, estos galardones buscan reconocer el esfuerzo colectivo y la excelencia que caracteriza a los restaurantes del país.

PUBLICIDAD

Desde la perspectiva de ARES, estos galardones buscan reconocer el esfuerzo colectivo y la excelencia que caracteriza a los restaurantes del país. (Foto: Shutterstock)

El objetivo es fortalecer el sector, incrementar su calidad y proyectar una imagen positiva de El Salvador en el ámbito internacional.

La gala también sirvió como espacio para que los participantes intercambiaran experiencias, establecieran conexiones y celebraran los avances del sector.

PUBLICIDAD

El encuentro dejó claro que el trabajo conjunto resulta esencial para consolidar el crecimiento y la proyección de la gastronomía salvadoreña, hoy considerada una de las cartas de presentación más valiosas del país.

El impacto de la industria gastronómica en la economía salvadoreña

La industria restaurantera de El Salvador sostiene una parte central del empleo turístico y del gasto de los visitantes, en un momento en que el sector enfrenta alzas de costos pero también expande su formación y su proyección exportadora: más de 2,500 negocios de alimentación generan más de 35.000 empleos formales, según dinero.com.sv.

PUBLICIDAD

El peso económico del rubro también se mide fuera de los restaurantes. En 2025, las exportaciones salvadoreñas de alimentos y bebidas crecieron 9.6% y superaron los USD 916 millones, según Infobae, una señal de consolidación internacional para una cadena productiva conectada con la gastronomía local.

La incidencia directa sobre el turismo es visible en el consumo de los visitantes. El 20% del gasto total de quienes llegan al país se destina a la comida y el 91% de los comentarios sobre la experiencia gastronómica son positivos o neutrales(Imagen Ilustrativa Infobae)

La incidencia directa sobre el turismo es visible en el consumo de los visitantes. El 20% del gasto total de quienes llegan al país se destina a la comida y el 91% de los comentarios sobre la experiencia gastronómica son positivos o neutrales, de acuerdo con datos citados en medios locales.

PUBLICIDAD

La combinación de empleo formal, gasto turístico, capacitación y ventas al exterior muestra por qué la gastronomía tiene un papel estructural en la economía salvadoreña.

Los datos disponibles indican que ese entramado se apoya en miles de empresas, una demanda turística constante y un mercado de alimentos y bebidas en constante crecimiento.