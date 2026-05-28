La sincera confesión de Juan Manuel Cerúndolo tras eliminar al número 1 del mundo Jannik Sinner en Roland Garros

*La palabra de Juanma Cerúndolo tras vencer a Sinner

Un tenista argentino dio el gran golpe de escena en el inicio de Roland Garros. Juan Manuel Cerúndolo, ubicado en el puesto 56 del ranking ATP, superó al número 1 del mundo Jannik Sinner en cinco sets (3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1). El italiano, que presentó problemas físicos por los que tuvo que ser atendido, estaba 5-1 en el tercer set cuando a partir de ahí mostró que alguna situación le hizo mermar su nivel de juego.

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Una vez que se terminó el partido en la Philippe Chatrier, el hermano de Francisco habló y se mostró apenado por lo que le sucedió al mejor jugador de tenis en la actualidad. “Hola a todos, muy difícil para él. No podía ganar más de tres games. Me siento mal por él, pero tuvo suerte. Él merecía ganar, pero no se lo que le pasó. Calambres. Pero espero que se recupere pronto”, fue lo primero que dijo en la entrevista post partido sobre el polvo de ladrillo del estadio en París.

“Estoy muy feliz. Seguiré intentando jugar mi mejor tenis, esta es mi superficie preferida. Solo espero estar listo para el próximo partido”, agregó Juanma Cerúndolo. Acto seguido, habló con ESPN antes de irse al vestuario. “Tuve suerte. Puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. Creo que se acalambró, de mi parte lo hice bien, pero fue un tema más de él que mía, que cumplí”, explicó Cerúndolo.

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Además, relató el diálogo entre ambos cuando se saludaron en la red. “Le dije que sentía pena por su lesión, y que se recupere. Es un señor, una gran persona, le deseo el bien porque es una gran persona. Me deseo suerte”, explicó.

*Juanma Cerúndolo contó el diálogo con Sinner tras su triunfo

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El italiano era el gran favorito para quedarse con Roland Garros tras la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz. Finalista de la edición 2025 donde fue superado por Carlitos, ahora perderá 1250 puntos en el ranking ATP pero no correrá riesgo su condición de líder del conteo mundial ya que su máximo rival, que ocupa el 2° lugar, se ausentó con aviso por una molestia en una de sus muñecas.

El cambio brusco en el resultado del juego sorprendió a todos los presentes en la cancha más importante del complejo de tenis parisino. Sinner estaba 5-2 arriba, a un solo game de la victoria, pero comenzó a mostrar signos de malestar y perdió 11 puntos consecutivos. Cuando el marcador estaba 5-4 y 0-40 con el saque del italiano (Cerúndolo tenía triple break point), solicitó al juez de silla la asistencia médica. y se fue al vestuario para ser atendido.

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