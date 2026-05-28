Quién es Renata Mónaco, la joven modelo que enamoró a Ian Lucas

La modelo Renata Mónaco, conocida por su romance con Ian Lucas, posa en un balcón durante el atardecer, reflejando su creciente protagonismo en la escena mediática.

La presencia de Renata Mónaco en el universo digital y el mundo del espectáculo cobró notoriedad recientemente, luego de que se conociera su relación con Ian Lucas. Su perfil, marcado por el modelaje y la actividad constante en redes sociales, ilustra una nueva generación de influencers que combinan viajes, lifestyle y exposición mediática.

Renata es una joven que consiguió captar la atención de miles de usuarios en diversas plataformas. Con más de 17 mil seguidores en Instagram y casi 100 mil en TikTok, su actividad digital se centra en compartir momentos de su vida cotidiana, viajes internacionales y contenidos junto a amigas y familiares. Sus publicaciones reflejan un estilo de vida vinculado al turismo, la moda y la espontaneidad, consolidando así su presencia como influencer del lifestyle.

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La primera entrevista de Ian Lucas con Renata, el día de la presentación oficial

La modelo proviene de una familia bien posicionada y es reconocida por su gusto por los viajes, aspecto que se ve reflejado constantemente en los destinos turísticos que muestra en sus redes. Su perfil público se caracteriza por una imagen cuidada y una rutina activa, donde combina campañas de modelaje con la creación de contenidos digitales. A pesar de su juventud, su exposición digital y actividad constante en plataformas le permitieron construir una audiencia fiel y segmentada.

El salto de Renata Mónaco a la atención de los medios se produjo a raíz de su acercamiento sentimental con Ian Lucas, figura que ya contaba con notoriedad propia en el ambiente del espectáculo y la televisión. La joven fue vista por primera vez junto a Ian en momentos en que estaba por brindar una nota, lo que alimentó la curiosidad de la prensa y generó especulaciones sobre su identidad.

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Renata Mónaco, reconocida en el ambiente digital y a punto de dar el salto a la primera plana mediática

Hasta entonces, el entorno mediático desconocía su nombre, pero una vez revelado en el programa A la tarde, su perfil comenzó a circular en redes y medios de comunicación, incrementando su cantidad de seguidores y la atención sobre su vida privada.

El interés del público creció aún más por el contraste entre la vida reservada de Renata y la exposición de Ian, quien venía de consagrarse campeón en MasterChef Celebrity y de protagonizar rumores de romance anteriores con otras figuras mediáticas. Esta dinámica amplificó el alcance de Renata, quien ya contaba con una base sólida en plataformas digitales, pero que experimentó un crecimiento notorio tras la confirmación del vínculo.

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La modelo Renata Mónaco, ahora en el centro de atención por su relación con Ian Lucas

Según versiones difundidas por el ciclo de Karina Mazzocco, ambos se conocieron a través de amigos en común, y la relación es reciente.

En entrevistas recientes, Ian reconocía que “están las ganas de estar con alguien”, aludiendo a su nueva etapa personal y a su búsqueda de mayor privacidad. La decisión de apostar por una relación con Renata marcó un punto de inflexión en la vida del influencer, quien venía de atravesar situaciones de alta exposición mediática.

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Renata Mónaco, la modelo que saltó a la fama por su romance con Ian Lucas, disfruta de un día soleado junto a la piscina

Previo a este vínculo, el influencer estuvo en el centro de rumores de romance con Evangelina Anderson durante su participación en el reality de cocina. Las versiones sobre una posible relación circularon tanto en redes sociales como en programas de espectáculos, donde se debatía si existía una verdadera química entre ambos o si se trataba solo de una estrategia de promoción.

El propio Ian se mostró molesto por la manera en que Evangelina negó públicamente cualquier vínculo, mientras él sostenía que “sí pasaron cosas”. La situación derivó en un distanciamiento entre ambos: dejaron de seguirse en redes sociales y la relación terminó de romperse por diferencias respecto a la exposición mediática. Ian expresó su incomodidad con el tratamiento del tema y optó por no referirse más a Evangelina en entrevistas, dejando en claro su deseo de cerrar ese capítulo.

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La modelo Renata Mónaco, conocida por su trayectoria digital y su reciente relación con Ian Lucas, posa en una sesión de fotos destacando su estilo y presencia en los medios

El contraste entre la exposición mediática de relaciones anteriores y la discreción buscada por ambos en este nuevo vínculo resultó central en la percepción pública. El parecido físico entre Renata y Evangelina, señalado en redes sociales, también alimentó el debate en plataformas digitales, aunque ninguno de los protagonistas se pronunció sobre esa cuestión.