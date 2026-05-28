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La reacción de Francisco Cerúndolo al enterarse en vivo del batacazo de su hermano ante Sinner en Roland Garros: “¿En serio?”

El tenista argentino estaba disputando su partido ante Hugo Gaston cuando Juan Manuel eliminaba al número uno del mundo

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Roland Garros comenzó con un gran batacazo que sorprendió al mundo del tenis. Juan Manuel Cerúndolo eliminó al número uno, Jannik Sinner, en cinco sets y su hermano Francisco, que estaba disputando su partido de segunda ronda en el torneo parisino ante el francés Hugo Gaston, se enteró del resultado de su pariente en la cancha.

Minutos después de su victoria en cuatro sets (2-6, 6-4, 6-2 y 6-1) en el Court Simonne-Mathieu ante Gaston, el número 26 del ranking ATP contó cómo se enteró del batacazo de su hermano menor ante el italiano.

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“No sé nada de lo que pasó. Ni puta idea, entré a cancha con set abajo, no sé si 3-1 o 4-1 abajo. En un momento habíamos dicho con mi familia que se iban a dividir. Cuando miro hacia arriba todavía no estaba mi familia y dije: ‘¿Qué pasó?’. Pregunté y me dijeron que iba 2-1 en sets abajo y dije: ‘Bueno, bien, está luchando’. Estaba en el cuarto set, yo jugando, iba a la toalla, y la gente me decía: ‘Tu hermano está ganando, tu hermano está ganando’. No quería saber más nada, yo estaba sufriendo mi partido. Después me dijeron: ‘Tu hermano ganó’. La concha de la lora, ahora tengo que ganar yo no puedo fallar. Fue todo muy loco”, expresó Fran luego de su victoria ante Hugo Gaston a ESPN.

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