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Andrés Calamaro le dedicó un tema al Chiqui Tapia durante su show en Buenos Aires: “Gracias por la copa”

El Salmón saludó al presidente de la AFA desde el escenario y luego lo recibió en camarines. El regalo del dirigente y los antecedentes de su relación

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Al finalizar su tema "Estadio Azteca", Andrés Calamaro le dedicó unas sentidas palabras a Chiqui Tapia, quien capturó el momento ante la cámara y lo compartió en las redes (Instagram)

La noche en el Movistar Arena tuvo un clima de fiesta, nostalgia y pasión bien argentina. Andrés Calamaro, en plena serie de conciertos que agota entradas y emociona a varias generaciones, sumó un nuevo capítulo a su historia de cruces entre música y fútbol. Esta vez, el músico volvió a expresar públicamente su apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y aprovechó hacia el final de su show para agradecerle el histórico triunfo de la selección en el Mundial de Qatar 2022, previo al próximo desafío que se enfrentará el conjunto albiceleste.

El momento llegó después de uno de los hits más emblemáticos de su repertorio, “Estadio Azteca”. El público coreaba la estrofa del Martín Fierro que incorporó en el disco en vivo El Regreso. Calamaro, visiblemente conmovido, tomó el micrófono para dirigirse a todos los presentes y, de paso, dejar un mensaje que combinó fútbol, amistad y gratitud. “Gracias, por supuesto, al Chiqui Tapia, Chiquito. Porque cuando trae la copa, nos sentimos campeones del mundo todos. Y es mi amigo también”, dijo, desatando una ovación que mezcló camisetas albicelestes, banderas y celulares en alto.

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Hombre con gafas de sol y camisa oscura canta en un micrófono en un escenario iluminado con luces moradas. A la derecha, captura de pantalla de Instagram con mensajes de agradecimiento
Chiqui Tapia agradeció públicamente a Andrés Calamaro por una emotiva dedicatoria en vivo, evidenciando un vínculo especial entre el fútbol y la música

Tapia registró el video en vivo y lo subió a sus redes sociales: “Qué gran placer haber escuchado tu dedicatoria en vivo. ¡Sos gigante el número 1! Te aprecio mucho, querido amigo", escribió el dirigente, con un corazón rojo y una cita a Andrés. El ex Los Rodríguez no tardó en devolver gentilezas y expresar su incondicionalidad: “Gracias por la amistad y la confianza, querido Chiqui. Para todo estamos”.

La postal no tardó en encontrar su continuidad detrás de escena. Minutos después, Tapia y Calamaro ratificaron su amistad en los camarines, donde el dirigente le obsequió una camiseta de la selección argentina, personalizada con el apodo de “Andrelo”. Tapia replicó la foto en sus redes sociales con un mensaje breve y contundente: “Tremendo show como siempre, Andrelo. La rompiste”. La publicación se llenó rápidamente de comentarios celebrando la unión de dos referentes de la cultura popular. “Los buenos con los buenos”; “Cuánta felicidad nos dieron estos dos capos”; “Aguante Tapia y Andrés”; “¡El comandante Andrelo y el capitán Chiqui, dos costumbres argentinas!”, fueron solo algunos de los mensajes destacados entre los que también hubo algunas críticas al mandamás de la AFA.

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Andrés Calamaro, con gorra y gafas, posa junto a Claudio Tapia. Ambos sostienen una camiseta de fútbol negra con el nombre 'Andrelo' y el número 10
Chiqui Tapia le entregó una camiseta de fútbol personalizada con su apodo 'Andrelo' y el número 10 a Calamaro durante su show en Buenos Aires, sellando un momento memorable (Instagram)

No es la primera vez que Calamaro sale en defensa de Tapia ni que lo elige como destinatario de sus elogios. En noviembre del año pasado, en medio de la polémica por la designación de Rosario Central como “Campeón de Liga 2025”, el cantante fue testigo de una noche atravesada por cánticos y abucheos contra el titular de la AFA en el mismo estadio. Lejos de sumarse a las críticas, Calamaro optó por el apoyo explícito, reforzando su vínculo con el dirigente y con el fútbol en general.

Andrés Calamaro, con gorra negra y gafas, Chiqui Tapia, con chaqueta acolchada oscura, y un tercer hombre, sonríen mientras posan en un backstage oscuro
Calamaro también subió una postal del encuentro con el titular de la AFA (Instagram)

La noche en el Movistar Arena fue una muestra más de cómo la música y el fútbol pueden cruzarse y potenciarse en la escena argentina. El propio Calamaro lo vive como un ritual, una celebración que se repite con cada gira y que, según sus propias palabras, tiene un sentido especial. “La gira es una vida social peculiar que nos gusta, damos lo mejor y el público nos devuelve alegría y entrega, vivimos en hoteles, somos músicos y casi todos giramos juntos hace tiempo ya”, contó en diálogo con Infobae antes de su desembarco en Buenos Aires en abril pasado. “En estos años me asumo como intérprete, la música en vivo es el ‘tiempo real’, interpreto con concepto torero: el embroque (encuentro) entre el silencio y la música sonora, el misterio de encontrarse con algo distinto cada recital, la improvisación y el concepto en la circunstancia. Tenemos la ventaja de ser los mismos toda la gira, mientras que los toreros desconocen el toro que sale de los corrales”.

El artista, además, no esquiva la reflexión sobre el país y el contexto en el que vive y trabaja. “Tengo que hacer memoria para recordar una época que no haya sido irregular o compleja”, admitió, al ser consultado sobre el presente argentino. “Verdad que los trastornos actuales desmerecen la ‘locura’ lírica de los distintos y outsiders. En nuestro país sufrimos una inercia casi eterna que afecta el tejido económico, social y cultural, entendiendo por cultura lo que hacemos, lo que no hacemos, si estamos dispuestos a trabajar o estudiar, a mejorar como individuos, qué hacemos con el tiempo libre, si estamos aptos para alguna clase de sacrificio, si nos rendimos, si vivimos enchufados y criticando, si leemos, si le damos importancia al cine, si sabemos escuchar música o cuántas mentiras nos creemos. Tampoco la cultura elitista del cine, el teatro y la música culta exclusivamente”.

Cuatro hombres sonríen para la cámara en un interior oscuro; el hombre central sostiene una camiseta de fútbol de Argentina negra y azul con el número 10
Andrés Calamaro, el reconocido músico, junto a Chiqui Tapia y otros en su show de Buenos Aires, posan con una camiseta de fútbol de la selección argentina con el número 10 (Instagram)

En el Movistar Arena, el cruce entre música y fútbol se volvió tangible. La camiseta de la selección pasó de mano en mano, los aplausos unieron a los hinchas y a los fanáticos del rock, y el “gracias” de Calamaro a Tapia sonó como un eco de los festejos de diciembre de 2022. El propio Tapia, que se sumó a la fiesta desde la platea y después en los camarines, aprovechó para devolver la gentileza y celebrar a Andrelo como uno de los músicos más representativos del país.

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