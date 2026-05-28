Sociedad

Fue a una guardia por un dolor abdominal y descubrió que estaba embarazada de 38 semanas: dio a luz una hora después

La mujer llegó a una clínica de Ramos Mejía en plena pandemia por fuertes dolores abdominales y, tras una ecografía de urgencia, los médicos le informaron que cursaba un embarazo de 38 semanas

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Jimena Aquino dio a luz sin saber que estaba embarazada. El 4 de junio de 2020, en plena pandemia de COVID-19, llegó a una guardia en en una clínica de Ramos Mejía por un dolor intenso y, tras una ecografía, le informaron que cursaba un embarazo de 38 semanas. Su hijo, “Juanchi”, nació una hora y media después.

Se trata de un caso de “embarazo críptico”, una situación en la que la persona gestante no reconoce el embarazo hasta etapas avanzadas o hasta el parto. Aquino contó, en diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, que durante esos meses tuvo una vida cotidiana sin signos evidentes y con controles médicos alterados por las restricciones sanitarias.

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Un día, durante la pandemia, empezó con malestar durante la noche. Llamó a una emergencia y, según su testimonio, el móvil tardó horas en llegar. “Me dolía la panza, me dolía la espalda”, recordó, y explicó que recién después entendió que eran contracciones. En ese tramo, contó que la falta de información le generó miedo. “Me estoy muriendo”, dijo en ese momento.

Relató que en la primera atención le administraron medicamento y que, en ese contexto de protocolos estrictos por COVID-19, sintió que los médicos evitaban el contacto físico. También mencionó que atribuyó el cuadro a una intoxicación alimentaria por “bizcochitos” vencidos que había comido con compañeros de trabajo.

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Jimena Aquino acudió a la guardia de una clínica de Ramos Mejía por dolores abdominales y descubrió un embarazo de 38 semanas
Jimena Aquino acudió a la guardia de una clínica de Ramos Mejía por dolores abdominales y descubrió un embarazo de 38 semanas

Ya en la clínica, aseguró que el médico de guardia le planteó dos hipótesis: un problema de vejiga o un embarazo. Luego la llevaron a una ecografía. “Estás embarazada”, recordó que le dijeron. Cuando preguntó de cuánto tiempo, le respondieron: “38 semanas”. “Se me vino la película y dije: ‘Lo estoy teniendo’”, afirmó. Según su relato, desde el ingreso hasta el parto transcurrieron una hora y media.

Qué es un embarazo críptico y por qué puede pasar

Aquino sostuvo que recién después de dar a luz supo que lo que le había ocurrido tenía un nombre: embarazo críptico. También dijo que profesionales de la salud le escribieron luego para señalarle que se trata de una situación “más común de lo que se expone”, aunque no ofreció cifras.

En la entrevista explicó por qué, en su caso, no registró signos típicos. Señaló que tenía irregularidad menstrual y que incluso había tenido sangrado en marzo, tres meses antes del parto. También mencionó antecedentes de cirugías por descenso de peso: “El abdomen había sido tan tensado” que, según conversaciones con médicos, eso pudo influir en la falta de panza visible.

Además, contó que se había realizado un test de embarazo con resultado negativo y que más tarde le explicaron que el momento en que lo hizo podía afectar el resultado. En paralelo, vinculó la falta de controles ginecológicos a las restricciones del primer tramo de la pandemia: dijo que debía hacerse estudios en abril de 2020, pero no pudo.

Del Otro Lado - Jimena Aquino
El caso corresponde a un embarazo críptico, una condición donde la persona gestante no reconoce su embarazo hasta etapas avanzadas o el parto - Gaston Taylor

El parto sin controles previos y la asistencia médica

Aquino recordó que al llegar a la clínica no había estudios previos del embarazo. “No sabíamos qué nos íbamos a encontrar”, dijo que le comentó tiempo después la obstetra de guardia, quien más tarde pasó a ser su ginecóloga.

También relató que, por el contexto sanitario, su madre no pudo ingresar por pertenecer a un grupo de riesgo: tenía más de 65 años. En su lugar, la acompañó una amiga, que luego fue la madrina de su hijo.

Sobre el momento del nacimiento, contó que había varios neonatólogos porque el equipo no tenía información prenatal. “No sabían qué podía pasar”, resumió. Según su testimonio, el bebé nació sin complicaciones.

El impacto personal y la red de apoyo durante la pandemia

Aquino dijo que no estaba en pareja al momento del parto y que la relación con el padre era “ocasional”. También afirmó que no tenía preparada ropa ni elementos para el bebé. Contó que las primeras prendas llegaron por ayuda de gente cercana y que, al día siguiente, varias amigas le alcanzaron ropa que en su mayoría era de nena, porque en su entorno predominaban madres de hijas.

Para comunicar la noticia, relató que organizó una videollamada días después: “Familia, tengo que contar algo”, recordó que dijo al mostrar al bebé.

Sobre su vuelta a casa, explicó que no continuó viviendo sola en Hurlingham y que se mudó con su madre. “Sin toda esta red hubiera sido bastante imposible”, afirmó al describir el apoyo de amigos, compañeros de trabajo y padrinos.

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