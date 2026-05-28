Guido Kaczka opinó de la polémica con Hernán Drago por la competencia en televisión: “Son programas parecidos”

La coincidencia de dos programas de canto en El Trece y El Nueve desató especulaciones sobre una supuesta interna en la productora Kuarzo

El reciente cruce de versiones entre Guido Kaczka y Hernán Drago por la competencia de sus programas en la televisión argentina puso el foco en la supuesta tensión dentro de la productora Kuarzo. En ese contexto, el flamante ganador del Martín Fierro de Oro decidió referirse públicamente al tema y despejar las dudas sobre su vínculo con Drago y el clima laboral detrás de cámaras.

El motivo de la controversia surgió cuando en Intrusos se habló de una posible “interna feroz” en la productora -de la que Guido es socio y director- a raíz de los cambios en el formato de Bienvenidos a ganar, ciclo que encabeza Hernán Drago en El Nueve y que compite directamente con el de Kaczka en El Trece. Ambos programas, centrados en competencias de canto, comparten la misma franja horaria, lo que alimentó los rumores sobre una disputa interna y la posibilidad de una renuncia inesperada.

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La trastienda de la competencia entre Guido Kaczka y Hernán Drago, cambios en los formatos y el misterio de la supuesta renuncia nunca confirmada

Las especulaciones sobre una rivalidad entre los conductores crecieron con fuerza en el ambiente televisivo, especialmente luego de que se mencionara que la coincidencia temática y horaria podría haber generado malestar en el equipo de producción. Ante esta situación, Kaczka rompió el silencio y brindó su propia versión de los hechos.

Kaczka subraya el respeto y la comunicación fluida que mantiene con Hernán Drago, alejando las versiones de rivalidad personal

Consultado por el equipo de Intrusos acerca de la supuesta interna, Guido Kaczka buscó desdramatizar la situación y explicó que la dinámica en televisión implica cambios y propuestas constantes por parte de las productoras. “Estamos todos siempre buscando cosas pero depende de los canales, las productoras proponemos y tratamos de convencer”, afirmó, dejando en claro que las transformaciones en los programas responden a una lógica de adaptación y negociación con los canales, más que a disputas personales.

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Para quienes buscan una explicación directa sobre el origen de los rumores, lo sucedido puede resumirse así: la coincidencia de dos programas de canto, ambos ligados a la productora de Kaczka y transmitidos en horarios similares pero por diferentes canales, llevó a especulaciones sobre posibles fricciones internas. Sin embargo, el propio conductor desestimó que exista un conflicto real, atribuyendo las versiones a la dinámica habitual de la industria televisiva, donde los cambios en los ciclos y formatos son frecuentes y negociados entre productoras y emisoras.

Ciclos similares, productora compartida y canales enfrentados: cómo la industria televisiva transformó la rivalidad Kaczka-Drago en una leyenda de pasillo

En la misma línea, Kaczka bajó el tono a cualquier versión de enfrentamiento con Drago, remarcando que “Hernán está bárbaro en su programa. Son programas de canto y son parecidos. Pero yo creo que el programa está bien”. Así, quitó dramatismo al hecho de que ambos ciclos compartan género y horario, y apostó por la convivencia profesional.

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El conductor de Es mi sueño! aprovechó para destacar públicamente su aprecio por Hernán Drago, asegurando que mantienen un trato cordial y fluido. “Lo quiero mucho a él. Es un señor total, es un crack”, sostuvo, elogiando tanto la calidad humana como profesional de su colega.

La insistencia de Kaczka en destacar la buena relación y el respeto mutuo apunta a frenar las versiones de una supuesta competencia hostil. El conductor subrayó que la comunicación entre ambos es constante y que no existen motivos personales detrás de los cambios en los ciclos televisivos.

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Ambos programas de canto comparten la misma franja horaria pero mantienen equipos y contenidos diferenciados para captar audiencia

En cuanto a la dinámica interna de la productora, Kaczka explicó que la búsqueda de nuevas propuestas y la adaptación de los formatos es una tarea habitual. Según su testimonio, la última palabra la tienen siempre los canales, que evalúan y deciden sobre la programación en función de sus necesidades y estrategias.

El conductor de Es mi sueño! destaca que la convivencia profesional y la búsqueda de formatos exitosos son clave en la televisión argentina

Tanto Kaczka como Drago continúan al frente de sus respectivos programas, sin que hasta el momento se haya producido ninguna renuncia ni cambios drásticos en la conducción. La relación profesional entre ambos, según lo expuesto por el propio Kaczka, se mantiene sólida y basada en el respeto mutuo, más allá de las inevitables competencias propias del medio.

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En palabras de Guido Kaczka, la clave está en “proponer y convencer” a los canales, mientras se mantienen las buenas relaciones personales y profesionales dentro del equipo de trabajo.