Un comerciante insospechable, su ex mujer y un hijo formado en Morgan Stanley: así blanqueó sus millones el último gran capo mafioso

Agentes de la Guardia di Finanza durante el operativo en una de las propiedades vinculadas al patrimonio de Messina Denaro en la Costa del Sol, España. (Guardia di Finanza/archivo)

El hombre que custodiaba una de las mayores fortunas de la Cosa Nostra no tenía pinta de mafioso. Giacomo Tamburello, de 66 años, era a ojos de su pueblo un insospechable ex comerciante de ropa de Campobello di Mazara, la misma localidad siciliana donde se ocultó hasta el final el último gran capo, Matteo Messina Denaro. Detrás de esa fachada, según la Dirección Distrital Antimafia de Palermo, se escondía un “narco de primera magnitud”: el hombre encargado de gestionar sin límites los beneficios del narcotráfico del clan.

Tamburello fue detenido esta semana junto a su exesposa, Maria Antonina Bruno, y su hijo, Luca, en el marco de la operación internacional que permitió incautar bienes por más de 200 millones de euros atribuidos al patrimonio de Messina Denaro. La historia de la familia, reconstruida por Euronews a partir de los documentos judiciales, es la de una escalada criminal que ilustra como pocas el salto generacional de la mafia: del contrabando artesanal a la ingeniería financiera global.

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Un patrimonio sin ingresos lícitos desde 1985

Carabinieri custodian el escondite de Matteo Messina Denaro en Campobello di Mazara, el mismo pueblo siciliano donde operaba la familia Tamburello, gestora de su fortuna. (Reuters/Antonio Parrinello, archivo)

Giacomo Tamburello no declaraba una renta legal desde 1985, cuando regentaba aquella tienda de ropa. A los funcionarios de los bancos donde depositaba ríos de dinero antes de invertirlos en acciones, títulos, comercios e inmuebles, les explicaba que había heredado grandes sumas o que se trataba de afortunadas operaciones inmobiliarias. Su ex mujer recurría a la misma coartada.

Pero el verdadero salto cualitativo llegó con el hijo. Luca Tamburello, licenciado en disciplinas bancarias y financieras internacionales y con experiencia laboral en Londres en gigantes como Morgan Stanley, aportó los conocimientos técnicos para mover el dinero sucio por los circuitos de la alta finanza internacional, ocultándolo tras sociedades offshore y prestanombres. Es el retrato de una nueva generación de mafiosos: formados en las mejores escuelas, fluidos en el lenguaje de los mercados, capaces de blanquear con la frialdad de un ejecutivo.

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Villas, oro y residencia en Dubái

Vista aérea de una de las 22 propiedades inmobiliarias incautadas en España en el marco de la operación internacional que desmanteló el tesoro del capo de Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. (Guardia di Finanza/archivo)

Las escuchas revelaron a Luca como un operador sofisticado y ambicioso. En octubre de 2025, sin saber que era interceptado, relataba haberse “jugado todo” para comprar la fastuosa “Villa Natacha” en Marbella, poniendo sobre la mesa tres millones de euros en efectivo, a los que dos socios sumaron otros 300.000.

Ese mismo año proyectaba trasladar su residencia a Dubái para pagar menos impuestos y planeaba mover 12 kilos de oro desde Luxemburgo al Principado de Mónaco. La operación, estudiada con un asesor bancario monegasco que eligió un banco luxemburgués y que reportó a la familia dos millones, no respondía —según los fiscales— a una simple necesidad logística, sino a un proceso más amplio de reorganización del patrimonio familiar en jurisdicciones elegidas por su reserva bancaria.

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El portafolio del clan da la medida de esa ramificación: cuentas millonarias, fondos, resorts de lujo y una galaxia de sociedades con nombres como Lujo Family Office, Smiley Bubbles y Cinzano Ltd, esta última registrada en las Islas Cayman en 2011.

El 10% para el padrino

Matteo Messina Denaro tras ser detenido en Palermo el 16 de enero de 2023, después de tres décadas prófugo. Italia incautó ahora más de 200 millones de euros de su fortuna criminal. (Carabinieri/Reuters, archivo)

El vínculo con Messina Denaro lo desnudaron dos nuevos arrepentidos: Vincenzo Spezia, heredero del mando de la familia mafiosa de Campobello, y Giuseppe Bruno, que colabora desde Brasil, donde está detenido. Según Spezia, los Tamburello movían toneladas de hachís desde Marruecos hasta España para distribuirlo por toda Italia partiendo de Brescia. Sobre la Costa del Sol abrieron incluso heladerías que servían de tapadera. “Hicieron miles de millones”, resumió.

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Por cada cargamento, Messina Denaro exigía una comisión neta del 10%. “El dinero los Tamburello siempre se lo dieron a Matteo Messina Denaro porque, si no, los mataba”, declaró Spezia ante los fiscales. La fiscalía describe un auténtico vínculo societario entre el padrino y el narco que gestionaba el tráfico internacional en interés también de la organización. La cercanía era tal que en 2016 las escuchas captaron a Tamburello hablando de dinero que debía hacer llegar con urgencia a una persona que iba a operarse: era el propio Messina Denaro, entonces prófugo, que se sometía a una intervención por una hernia inguinal.

El error fatal en Andorra

La caída de los Tamburello comenzó con una alerta bancaria. Los controles internos de una entidad financiera andorrana detectaron movimientos irregulares en cuentas asociadas a Maria Antonina Bruno y notificaron a las autoridades. Lo que parecía un dato aislado resultó ser la punta de un ovillo que, al ser tirado, reveló una red extendida por una docena de países.

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Para el procurador nacional antimafia, Giovanni Melillo, el resultado va más allá del dinero recuperado. Despojar a Cosa Nostra de esos recursos, explicó, forma parte de un proceso más amplio: impedir que la organización reconstituya, tras la muerte de su jefe más poderoso, la capacidad de ejercer su influencia intimidatoria a escala global.