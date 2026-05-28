El Salvador

El Salvador Olympic Run llenará de deporte el Centro Histórico

Inscripciones abiertas para atletas, familias y mascotas en una jornada que celebra el movimiento olímpico y el turismo, con experiencias interactivas, festival y la oportunidad de compartir con destacados deportistas salvadoreños

Guardar
Google icon
El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026 transformará el corazón de San Salvador con una jornada deportiva y festiva. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026 transformará el corazón de San Salvador con una jornada deportiva y festiva. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

La emoción crece entre los amantes del deporte y la comunidad salvadoreña ante la llegada del El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026, una cita que promete transformar el corazón de San Salvador el próximo domingo 21 de junio. La emblemática Plaza Gerardo Barrios y el Palacio Nacional serán el punto de partida y llegada de una jornada que busca mucho más que solo cruzar una meta.

El evento, organizado por el Comité Olímpico de El Salvador, forma parte de la conmemoración global del Día Olímpico, celebrado cada 23 de junio en honor al nacimiento del movimiento olímpico. Según informó Armando Bruni, presidente del comité, la carrera representa una oportunidad para fortalecer la cultura deportiva, la recreación y la vida saludable en el país.

PUBLICIDAD

La convocatoria ofrece recorridos de uno, tres, cinco y diez kilómetros, dirigidos tanto a atletas experimentados como a familias, incluyendo la posibilidad de participar con mascotas. El evento iniciará a las 6:00 am y está concebido como una experiencia inclusiva y festiva, pensada para todas las edades y niveles de preparación física.

El El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026 es una carrera pedestre que recorrerá los principales puntos del renovado centro de la capital salvadoreña, combinando deporte, turismo y convivencia ciudadana. La actividad busca, además de promover la salud, posicionar el Centro Histórico como un destino de interés para visitantes nacionales y extranjeros.

PUBLICIDAD

Incentivos y premios para participantes

La competencia tendrá atractivos premios económicos para las distancias de tres, cinco y diez kilómetros. Los primeros tres lugares —tanto en la rama masculina como femenina— recibirán USD 150, USD 100 y USD 50, respectivamente.

La Plaza Gerardo Barrios y el Palacio Nacional serán los escenarios principales de la carrera en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
La Plaza Gerardo Barrios y el Palacio Nacional serán los escenarios principales de la carrera en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Además, quienes logren el primer puesto en las categorías mencionadas serán premiados con pantallas para vehículos. Esto convierte la carrera en una oportunidad no solo para disfrutar del deporte, sino también para aspirar a recompensas tangibles.

José Manuel Ayala Martín, gerente de Kash El Salvador, subrayó la respuesta positiva del público: “El primer día de preventa vendimos más de 300 kits, por lo que estamos contentos de sumarnos al comité olímpico en este evento”.

Acceso, kit y festival para todos

Para asegurar la participación, los interesados pueden adquirir su kit a través de la página de smart ticket, pagando USD 20 más el costo de boletería. Este paquete incluye una camiseta, el número oficial, una bolsa deportiva y una medalla conmemorativa, que será entregada el día de la carrera.

El evento va más allá del reto físico. Alejandra Durán, directora ejecutiva de CORSATUR, resaltó que esta carrera permite “seguir promoviendo el Centro Histórico como destino turístico para nacionales y extranjeros”. Además, luego de los recorridos, se celebrará un Festival Olímpico abierto a corredores y acompañantes.

El Comité Olímpico de El Salvador organiza la carrera para celebrar el Día Olímpico y fortalecer la cultura deportiva en el país. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El Comité Olímpico de El Salvador organiza la carrera para celebrar el Día Olímpico y fortalecer la cultura deportiva en el país. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El festival ofrecerá experiencias deportivas, actividades interactivas para todas las edades y la posibilidad de interactuar con miembros de Team ESA, el grupo de atletas salvadoreños con credencial OLY. Los asistentes podrán conocer de cerca a destacados deportistas nacionales y descubrir sus historias personales.

La organización del El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026 representa una alianza entre el sector público, empresas privadas y la comunidad, con el objetivo de convertir el centro de San Salvador en un espacio de celebración y encuentro, donde el deporte y la cultura olímpica sean los verdaderos protagonistas.

Temas Relacionados

El Salvador Olympic RunSan SalvadorCultura OlímpicaTurismo DeportivoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuando el peligro está en casa: aumentan casos de violencia familiar en Panamá

Los casos recientes incluyen homicidios, amenazas de muerte y agresiones entre familiares en distintas provincias del país.

Cuando el peligro está en casa: aumentan casos de violencia familiar en Panamá

Defensa, Educación y Salud: Los tres ministerios que impulsan la imagen del gabinete salvadoreño, según encuesta

La más reciente encuesta de CID Gallup posiciona a la primera dama, el ministro de Defensa, la ministra de Educación y el ministro de Salud entre las figuras más identificadas y valoradas por la ciudadanía salvadoreña

Defensa, Educación y Salud: Los tres ministerios que impulsan la imagen del gabinete salvadoreño, según encuesta

El gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, según The New York Times

Una cooperación entre ambos países permitirá el inicio de operaciones militares coordinadas, las cuales buscan incrementar la presencia estadounidense en la región y ejercer presión indirecta sobre México según fuentes citadas por The New York Times

El gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, según The New York Times

En Panamá preparan a rescatistas para proteger ballenas durante la temporada de avistamiento

Autoridades y expertos internacionales participaron en entrenamientos para rescatar cetáceos atrapados en redes.

En Panamá preparan a rescatistas para proteger ballenas durante la temporada de avistamiento

El déficit de lluvias y las altas temperaturas amenazan al bienestar rural centroamericano y de República Dominicana, indica informe

El pronóstico del Sistema de la Integración Centroamericana señala un aumento de la canícula y menos precipitaciones, planteando desafíos para la salud, seguridad alimentaria y abastecimiento de agua en comunidades agrícolas de la región

El déficit de lluvias y las altas temperaturas amenazan al bienestar rural centroamericano y de República Dominicana, indica informe

TECNO

Por qué los teclados no está en orden alfabético: todo es gracias a las máquinas de escribir

Por qué los teclados no está en orden alfabético: todo es gracias a las máquinas de escribir

Adiós a la confusión: así puedes saber si un video de YouTube fue hecho 100% con IA

Meta activa planes de pago para WhatsApp, Instagram y Facebook: esto costará la suscripción ‘Plus’

Tras el retraso de GTA VI, ciberdelincuentes aprovechan la espera para lanzar falsos accesos anticipados

Aprende a usar el menú oculto que saca todo el potencial de tu celular Android

ENTRETENIMIENTO

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos: “Todavía me ponen un poco nerviosa”

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos: “Todavía me ponen un poco nerviosa”

El diminuto top de Bianca Censori vuelve a robar miradas durante una cita con Kanye West en Los Ángeles

David Bowie, el tritono prohibido y la despedida que desafía a la muerte: el último enigma de “Lazarus” y su armonía sin resolución

Sam Elliott expone la realidad del envejecimiento: ficción y vida se confunden en Landman

Nicolas Cage reveló su cambio de nombre legal: “No quiero ser el primo payaso marginado de los Coppola”

MUNDO

Un comerciante insospechable, su ex mujer y un hijo formado en Morgan Stanley: así blanqueó sus millones el último gran capo mafioso

Un comerciante insospechable, su ex mujer y un hijo formado en Morgan Stanley: así blanqueó sus millones el último gran capo mafioso

Irán recrudece la persecución a los opositores a la sombra de la guerra: 6.000 detenciones y 39 ejecuciones

Japón y Filipinas acuerdan ampliar la cooperación en seguridad y defensa ante la creciente amenaza china

Kallas ofreció la Unión Europea para negociar el tema nuclear iraní una vez que sea reabierto el estrecho de Ormuz

Ucrania busca fortalecer su defensa ante el incremento de los ataques rusos: los aviones que quiere Zelensky