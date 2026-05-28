El Salvador Olympic Run llenará de deporte el Centro Histórico

El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026 transformará el corazón de San Salvador con una jornada deportiva y festiva. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

La emoción crece entre los amantes del deporte y la comunidad salvadoreña ante la llegada del El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026, una cita que promete transformar el corazón de San Salvador el próximo domingo 21 de junio. La emblemática Plaza Gerardo Barrios y el Palacio Nacional serán el punto de partida y llegada de una jornada que busca mucho más que solo cruzar una meta.

El evento, organizado por el Comité Olímpico de El Salvador, forma parte de la conmemoración global del Día Olímpico, celebrado cada 23 de junio en honor al nacimiento del movimiento olímpico. Según informó Armando Bruni, presidente del comité, la carrera representa una oportunidad para fortalecer la cultura deportiva, la recreación y la vida saludable en el país.

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La convocatoria ofrece recorridos de uno, tres, cinco y diez kilómetros, dirigidos tanto a atletas experimentados como a familias, incluyendo la posibilidad de participar con mascotas. El evento iniciará a las 6:00 am y está concebido como una experiencia inclusiva y festiva, pensada para todas las edades y niveles de preparación física.

El El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026 es una carrera pedestre que recorrerá los principales puntos del renovado centro de la capital salvadoreña, combinando deporte, turismo y convivencia ciudadana. La actividad busca, además de promover la salud, posicionar el Centro Histórico como un destino de interés para visitantes nacionales y extranjeros.

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Incentivos y premios para participantes

La competencia tendrá atractivos premios económicos para las distancias de tres, cinco y diez kilómetros. Los primeros tres lugares —tanto en la rama masculina como femenina— recibirán USD 150, USD 100 y USD 50, respectivamente.

La Plaza Gerardo Barrios y el Palacio Nacional serán los escenarios principales de la carrera en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Además, quienes logren el primer puesto en las categorías mencionadas serán premiados con pantallas para vehículos. Esto convierte la carrera en una oportunidad no solo para disfrutar del deporte, sino también para aspirar a recompensas tangibles.

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José Manuel Ayala Martín, gerente de Kash El Salvador, subrayó la respuesta positiva del público: “El primer día de preventa vendimos más de 300 kits, por lo que estamos contentos de sumarnos al comité olímpico en este evento”.

Acceso, kit y festival para todos

Para asegurar la participación, los interesados pueden adquirir su kit a través de la página de smart ticket, pagando USD 20 más el costo de boletería. Este paquete incluye una camiseta, el número oficial, una bolsa deportiva y una medalla conmemorativa, que será entregada el día de la carrera.

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El evento va más allá del reto físico. Alejandra Durán, directora ejecutiva de CORSATUR, resaltó que esta carrera permite “seguir promoviendo el Centro Histórico como destino turístico para nacionales y extranjeros”. Además, luego de los recorridos, se celebrará un Festival Olímpico abierto a corredores y acompañantes.

El Comité Olímpico de El Salvador organiza la carrera para celebrar el Día Olímpico y fortalecer la cultura deportiva en el país. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El festival ofrecerá experiencias deportivas, actividades interactivas para todas las edades y la posibilidad de interactuar con miembros de Team ESA, el grupo de atletas salvadoreños con credencial OLY. Los asistentes podrán conocer de cerca a destacados deportistas nacionales y descubrir sus historias personales.

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La organización del El Salvador Olympic Run Centro Histórico 2026 representa una alianza entre el sector público, empresas privadas y la comunidad, con el objetivo de convertir el centro de San Salvador en un espacio de celebración y encuentro, donde el deporte y la cultura olímpica sean los verdaderos protagonistas.