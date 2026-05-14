Política

“Ya que estamos cambiemos esto”: el contratista de Adorni contó que votó a Milei y dio detalles de la obra en Indio Cuá

Matías Tabar rechazó los dichos del Presidente, que lo había vinculado al kirchnerismo, aunque reconoció que integró una agrupación vecinal ligada al peronismo. Dijo que sabía que iba a complicar al jefe de Gabinete con su declaración, aunque cree en su honestidad

Guardar
Google icon

Matías Tabar rompió el silencio. El contratista que declaró como testigo en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles de la obra que ejecutó en la casa del country Indio Cuá y volvió a rechazar los dichos del presidente Javier Milei, que lo había vinculado al peronismo.

Yo voté a Milei, pero eso no tiene nada que ver”, aseguró en diálogo con el canal TN.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado había calificado públicamente al empresario del rubro de la construcción como un “kirchnerista” y que por ese motivo había dicho ante las autoridades judiciales que Adorni gastó USD 245 mil en refaccionar su casa, presuntamente inflando el presupuesto real.

Tabar reiteró que esa fue la cifra total de la obra, pero no todo el dinero pasó por sus manos. En muchas contrataciones hizo las veces de intermediario: le presentaba los contratistas a Adorni y era el propio jefe de Estado el que pagaba el servicio. Dio como ejemplo a un jardinero.

PUBLICIDAD

Si bien no fue del todo claro con los montos, dijo que en una primera instancia recibió cerca de USD 95 mil en efectivo, de los cuales sólo 20 mil corresponden a sus honorarios. El resto se utilizó para pagar materiales y empleados.

“El cobro fue en dólares, obviamente, pero no es que yo le cobré USD 250 mil y me los trajo a casa en una caja. Yo le paso un presupuesto, el cual él acepta, empezamos a trabajar y se empiezan a pedir una cosa u otra cosa, como cualquiera... “y ya que cambiamos esto y ya que estamos lo otro...” Y esto termina desembocando en el total de la obra, que fue el que yo declaro cuando el fiscal me preguntó cuánto costó la obra”, desarrolló.

Imagen RBIGUKCL3VBJZM6V76LHQLBZM4

Yo sabía que con esa declaración iba a terminar enquilombando a una persona y no quería, pero bueno, es lo que había que hacer”, reflexionó. No obstante, dijo que cree en la honestidad del funcionario y que espera reencontrarse con él en un futuro para tomar unos mates.

Lo adoro, y espero que cuanto antes pueda solucionar su problema. Sé la clase de persona que es. Totalmente creo en él y en su familia, y sé lo que son”, expresó Tabar durante el intercambio. Y agregó: “Era casi un cliente-amigo”.

“Me solidarizo con el momento que debe estar pasando, no quisiera estar sufriendo que esta sufriendo él y su familia. Le mando un abrazo”, completó.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Matías TabarÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El oficialismo llama a una sesión en Diputados para bajar subsidios al gas y bloquea posibles pedidos de interpelación a Adorni

Citó para el miércoles que viene a un debate en el que busca modificar la ley de zonas frías. La oposición no llegó al número y pospuso para el mismo día tratar los proyectos para que el Jefe de Gabinete brinde explicaciones

El oficialismo llama a una sesión en Diputados para bajar subsidios al gas y bloquea posibles pedidos de interpelación a Adorni

La Corte Suprema se reunió con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales

La reunión estuvo encabezada por el titular del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti

La Corte Suprema se reunió con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales

Sergio Uñac pide internas en el peronismo: "Ni Kicillof ni yo tenemos avales para ser el candidato natural, la única forma es definirlo con el voto popular"

El ex gobernador de San Juan ratificó su precandidatura a Presidente y dijo que no es el elegido de Cristina Kirchner. En ese marco, propuso abrir los mecanismos para potenciar la participación de los afiliados del PJ para definir quién representará al espacio opositor en las elecciones de 2027

Sergio Uñac pide internas en el peronismo: "Ni Kicillof ni yo tenemos avales para ser el candidato natural, la única forma es definirlo con el voto popular"

Quién es y cuánto cobra el diputado jujeño que llevó un Tesla Cybertruck al Congreso

El legislador jujeño Manuel Quintar estacionó la pick up eléctrica en la cochera de Diputados. Generó revuelo dentro del propio oficialismo

Quién es y cuánto cobra el diputado jujeño que llevó un Tesla Cybertruck al Congreso

Decisión clave del papa León XIV: designó a Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina

El diplomático fue el representante de la Santa Sede en la Hungría de Viktor Orban. El anuncio ocurre en medio de la expectativa de una posible visita del sumo pontífice para fin de año

Decisión clave del papa León XIV: designó a Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina

DEPORTES

La “pareja diabólica” de la agencia del escándalo que ofrecía el servicio de prostitución a jugadores seguirá en prisión

La “pareja diabólica” de la agencia del escándalo que ofrecía el servicio de prostitución a jugadores seguirá en prisión

La oferta histórica que espera Atlético Madrid para vender a Julián Álvarez: la guerra entre Barcelona y PSG

“Sos un fantasma”: tenso momento en vivo entre Matko Miljevic y Enzo Copetti tras el polémico Rosario Central-Racing

La Liga Profesional confirmó días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura: River Plate recibirá a Rosario Central el sábado

Un equipo de Corea del Norte viajará a Corea del Sur para disputar un partido de fútbol

TELESHOW

La polémica actitud de Gladys La Bomba Tucumana al cocinar en Gran Hermano: el video viral que despertó críticas

La polémica actitud de Gladys La Bomba Tucumana al cocinar en Gran Hermano: el video viral que despertó críticas

MetAMORfosis del amor: la obra que expone las heridas invisibles de las parejas modernas

Cómo vive Daniela Christiansson sus días sin Maxi López: exclusivo hotel, relax y disfrute junto a sus hijos en Suiza

La reacción de Milett Figueroa al nuevo romance de Marcelo Tinelli: “Tiene derecho a rehacer su vida”

Dante Spinetta recordó con Mario Pergolini qué le dijo su padre cuando dejó el colegio: “Fue un poco más violento”

INFOBAE AMÉRICA

AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Equipamiento para Cableado Estructurado y para el Sistema de Comunicación en seis aeropuertos del país

AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Equipamiento para Cableado Estructurado y para el Sistema de Comunicación en seis aeropuertos del país

Conflictos en Bolivia: la Policía anunció que intervendrá en los bloqueos en coordinación con las FFAA

Boom de autos eléctricos en Uruguay: tras récord de ventas, el gobierno retira el descuento de impuestos

La historia detrás del descubrimiento de Nagatitan, el dinosaurio más grande del sudeste asiático

Miles de personas reciben alerta por niveles peligrosos de ozono en un estado de EEUU