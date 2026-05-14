“Ya que estamos cambiemos esto”: el contratista de Adorni contó que votó a Milei y dio detalles de la obra en Indio Cuá

Matías Tabar rompió el silencio. El contratista que declaró como testigo en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles de la obra que ejecutó en la casa del country Indio Cuá y volvió a rechazar los dichos del presidente Javier Milei, que lo había vinculado al peronismo.

“Yo voté a Milei, pero eso no tiene nada que ver”, aseguró en diálogo con el canal TN.

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El jefe de Estado había calificado públicamente al empresario del rubro de la construcción como un “kirchnerista” y que por ese motivo había dicho ante las autoridades judiciales que Adorni gastó USD 245 mil en refaccionar su casa, presuntamente inflando el presupuesto real.

Tabar reiteró que esa fue la cifra total de la obra, pero no todo el dinero pasó por sus manos. En muchas contrataciones hizo las veces de intermediario: le presentaba los contratistas a Adorni y era el propio jefe de Estado el que pagaba el servicio. Dio como ejemplo a un jardinero.

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Si bien no fue del todo claro con los montos, dijo que en una primera instancia recibió cerca de USD 95 mil en efectivo, de los cuales sólo 20 mil corresponden a sus honorarios. El resto se utilizó para pagar materiales y empleados.

“El cobro fue en dólares, obviamente, pero no es que yo le cobré USD 250 mil y me los trajo a casa en una caja. Yo le paso un presupuesto, el cual él acepta, empezamos a trabajar y se empiezan a pedir una cosa u otra cosa, como cualquiera... “y ya que cambiamos esto y ya que estamos lo otro...” Y esto termina desembocando en el total de la obra, que fue el que yo declaro cuando el fiscal me preguntó cuánto costó la obra”, desarrolló.

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“Yo sabía que con esa declaración iba a terminar enquilombando a una persona y no quería, pero bueno, es lo que había que hacer”, reflexionó. No obstante, dijo que cree en la honestidad del funcionario y que espera reencontrarse con él en un futuro para tomar unos mates.

“Lo adoro, y espero que cuanto antes pueda solucionar su problema. Sé la clase de persona que es. Totalmente creo en él y en su familia, y sé lo que son”, expresó Tabar durante el intercambio. Y agregó: “Era casi un cliente-amigo”.

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“Me solidarizo con el momento que debe estar pasando, no quisiera estar sufriendo que esta sufriendo él y su familia. Le mando un abrazo”, completó.

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