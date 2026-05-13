Judiciales

El propietario de la casa que alquiló Manuel Adorni en Indio Cuá reveló nuevos pagos y contratos ante la Justicia

El jefe de Gabinete fue inquilino de la propiedad en dos oportunidades, una para pasar el verano y otra mientras remodelaban la casa que compró en el mismo barrio privado

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Ilustración de Manuel Adorni, un hombre de traje oscuro y corbata roja, con expresión seria, de pie frente a una casa moderna de color claro con jardín.
Manuel Adorni, frente a la fachada de la casa de Indio Cuá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó declaración este miércoles a José Luis Rodríguez, el hombre que le alquiló una casa en el country Indio Cuá al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El testigo reveló nuevos gastos del funcionario, que se encuentra bajo investigación por enriquecimiento ilícito.

La Justicia ya sabía que el ministro coordinador había pagado 13.000 dólares para hospedarse junto a su familia en un inmueble de ese barrio privado mientras, a pocas cuadras, remodelaba íntegramente la casa que había comprado por 120.000 dólares. Ese contrato comprendió un período anual, desde marzo de 2024 al mismo mes del año siguiente.

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La obra, a cargo del contratista Matías Tabar, costó 245.00 dólares y se llevó a cabo entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Ahora, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el nuevo testigo reveló que el contrato de alquiler se extendió, de palabra, por tres meses más, dado que se demoró la finalización de la remodelación. Por ese trimestre extra, el jefe de Gabinete pagó otros 2.400 dólares.

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Un hombre de edad avanzada con chaqueta negra mira a la cámara dentro de un ascensor metálico, flanqueado por dos personas en uniforme de seguridad.
José Luis Rodríguez, el propietario de Indio Cuá que le alquiló su casa a Manuel Adorni, al salir de su declaración testimonial

Además, José Luis Rodríguez contó que ya le había alquilado su casa a Adorni poco tiempo atrás. Firmaron un contrato temporal en octubre de 2023, cuando aún Javier Milei no había sido electo presidente.

Manuel Adorni pasó enero y febrero de 2024 -ya designado como vocero presidencial- en Indio Cuá, lo que le costó 5.600 dólares. Ese monto se abonó antes de su llegada al poder, indicaron las fuentes consultadas.

Todos los pagos se realizaron en efectivo y en moneda extranjera.

El testigo aportó sus conversaciones de WhatsApp con el jefe de los ministros y dejó copias de los contratos que firmaron durante los últimos dos años.

De esta manera, entre los dos contratos y la extensión trimestral, Adorni y su familia alquilaron en Indio Cuá durante 18 meses, por un total de 21.000 dólares.

A esa cifra hay que sumarle el valor de las expensas de los dos lotes -el alquilado y el propio-, que rondarían los 600.000 pesos cada uno.

La causa judicial, a cargo del fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni se corresponde con sus ingresos declarados. El funcionario tuvo congelado su sueldo de aproximadamente 3.500.000 pesos hasta principios de este año, cuando se lo duplicaron.

Asunción de Javier Milei - Entrada de invitados al Congreso
Bettina Angeletti y Manuel Adorni. Foto: Nicolás Stulberg

La Justicia se encuentra en proceso de recolección de los movimientos financieros que hicieron el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años.

A pedido del fiscal Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal hará un cálculo entre todos los ingresos y egresos de dinero que constan en la causa para saber si existen inconsistencias.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio a partir de los datos que se desprenden del expediente, al funcionario libertario se le conocen erogaciones por al menos 380.000 dólares, solamente en el segmento de las propiedades.

En cuanto a sus deudas, Adorni y Angeletti tienen compromisos por más de 335.000 dólares, que en su mayoría vencen en noviembre de este año.

Manuel Adorni aún no brindó ninguna explicación sobre su patrimonio en la Justicia, ni tampoco se lo exigieron. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas. “Será en ese momento en que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”, anticipó el jefe de Gabinete en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el pasado 29 de abril.

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