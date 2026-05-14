Sergio Uñac pide internas en el peronismo: "Ni Kicillof ni yo tenemos avales para ser el candidato natural, la única forma es definirlo con el voto popular"

La crisis de liderazgo en el peronismo llevó a Sergio Uñac, exgobernador de San Juan y precandidato presidencial, a exigir que la candidatura del espacio se defina mediante internas abiertas y no a partir de acuerdos de cúpula.

En diálogo con Infobae a las Nueva, Uñac sostuvo que ni él ni Axel Kicillof cuentan con el respaldo suficiente para ser considerados “candidatos naturales”, por lo que sería conveniente dirimir la competencia en internas abiertas.

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“La única manera de validar a las dos personas que mencionaba, quien habla y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, u otro precandidato que pueda salir, es de la manera más democrática de la cual se definen candidatos, que es con el voto popular, que es en este caso con la expresión de afiliado más interesado en ser parte de esta interna abierta”, explicó el ex mandatario provincial.

En la misma entrevista, el dirigente recordó que presentó ante el Partido Justicialista una carta solicitando internas abiertas partidarias, ante la posibilidad de que el Congreso elimine las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). “Yo expresaba que el peronismo necesitaba definir liderazgo, y qué mejor manera que hacerlo que a través de una interna abierta”, enfatizó.

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Sobre el alcance del mecanismo, Uñac aclaró que habla de “internas abiertas” para permitir que participen tanto afiliados como simpatizantes no registrados, evitando exclusiones por padrones desactualizados. “¿Por qué vas a excluir a quienes son simpatizantes peronistas pero no afiliados o simpatizantes de un candidato que no están afiliados a ningún partido pero pueden participar?”, se preguntó.

En cuanto a sus desafíos en esa competencia interna, reconoció que el principal es la falta de conocimiento de su figura en el conurbano bonaerense, pero aseguró que cuenta con la determinación y el tiempo para recorrer todas las regiones. “Mi principal problema, obviamente, es el desconocimiento. Pero tengo la decisión y el tiempo suficiente para visitar el país de punta a punta. Y es lo que pretendo hacer”, resumió.

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El rol de Cristina Kirchner y crítica al personalismo

Consultado por su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner, Uñac descartó depender de la expresidenta y enfatizó su autonomía. “Decir que soy el candidato de Cristina Kirchner sería minimizarla a ella y desvirtuar el contexto real”, afirmó antes de apuntar que la única comunicación reciente con ella ocurrió tras el envío de su carta al partido, cuando ambos coincidieron en la necesidad de definir los liderazgos de forma democrática.

“Yo el único jefe que reconozco es a mí mismo”, remarcó el senador nacional, quien reiteró que la etapa del liderazgo exclusivo se cerró y el movimiento necesita consensos colectivos. “Me parece que empieza en el peronismo un momento en el que hay que definir nuevo liderazgo con el apoyo de todos y el apoyo de ella también. Y la mejor definición de liderazgo no es con el dedo, es con el voto”, sostuvo.

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Visión federal y crítica a los liderazgos actuales

Para Uñac, la renovación partidaria requiere una mirada federal y conocimiento de la Argentina real. “El país tiene distintas realidades. No es lo mismo el NEA que el NOA, que el centro, que la minería de San Juan o que el petróleo de Neuquén. Alguna vez un candidato tiene que conocer cabalmente el país para poder, de acuerdo a los problemas, proponer soluciones”, subrayó.

El exgobernador enfatizó que el interior representa cerca del 60% del país y que la nueva conducción del peronismo debe contemplar esa realidad estructural frente al peso histórico del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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En el plano económico, Uñac describió una situación crítica: “Lo único que está funcionando hoy en el país es el petróleo, la minería…, pero no lo que debe ser. Hay más negocios de café que negocios en el territorio. Es la construcción paralizada, es hotelería paralizada en el interior, es gastronomía. Ese 90% la está pasando mal”. Detalló que apenas un 10% del empleo está vinculado a sectores dinámicos, mientras que el resto enfrenta dificultades severas.

Respecto del vínculo entre gobernadores peronistas y el gobierno nacional, Uñac admitió: “Algunos, de manera institucional, puede ser que hayan acompañado algunas decisiones. De hecho, las han acompañado. Ahora, eso no quiere decir que a la gente le esté yendo bien”.

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Para Uñac, el “equilibrio fiscal” no es un obstáculo para el peronismo, sino una práctica de gestión: “El equilibrio fiscal es una característica. Ahora, ¿el equilibrio fiscal es un plan económico? No, el equilibrio fiscal es una característica”.

De todos modos, recordó que en la época en la que era gobernador, “la mayoría de las provincias tenían equilibrio fiscal”, entre ellas San Juan. Y al ser consultado sobre si este podía ser un contrapunto en su debate con Kicillof, respondió: “No sé cómo están los números de la provincia de Buenos Aires. Creo que se ajustan cada vez más también, pero no conozco en detalle. Pero si él no tiene equilibrio fiscal, podría ser un contrapunto”.

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