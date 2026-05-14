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La Corte Suprema se reunió con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales

La reunión estuvo encabezada por el titular del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti

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La Corte Suprema se reunió con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales
La Corte Suprema se reunió con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se reunió hoy con los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales, encabezada por el juez Javier Leal Ibarra.

Con la participación de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, en la reunión, que se celebró en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia, se dialogó sobre los desafíos en la implementación del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones, la cobertura de vacantes, cuestiones de infraestructura, las mejoras en la obra social y la situación financiera del Poder Judicial.

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Allí estuvieron presentes:

  • Dr. Javier Leal de Ibarra (Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia)
  • Dr. Diego Barroetaveña (Cámara Federal de Casación Penal)
  • Dra. Rocío Alcalá (Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia)
  • Dr. Aníbal Pineda (Cámara Federal de Apelaciones de Rosario)
  • Dra. Silvia Mónica Fariña (Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca)
  • Dr. Leopoldo Oscar Bruglia (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal)
  • Dra. Mariana Catalano (Cámara Federal de Apelaciones de Salta)
  • Dr. Juan Pablo Salas (Cámara Federal de Apelaciones de San Martín)
  • Dr. Ramón Luis González (Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes)
  • Dr. Alejandro Tazza (Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata)
  • Dra. Carolina Laura Inés Robiglio (Cámara Nacional en lo Penal Económico)
  • Dr. Carlos Alberto Vallefin (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata)
  • Dr. Richar Fernando Gallego (Cámara Federal de Apelaciones de General Roca)
  • Dr. Fernando Luis Poviña (Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán)
  • Dra. Graciela Susana Montesi (Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba)
  • Dr. Juan Ignacio Perez Cursi (Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza)
  • Dra. Cintia Graciela Gómez (Cámara Federal de Apelaciones de Paraná)
  • Dra. Mirta Delia Tyden (Cámara Federal de Apelaciones de Posadas)

Frente a los magistrados, por parte del Consejo de la Magistratura expusieron el contador Alexis Varady, administrador general; la arquitecta Silvina Montoya, a cargo del departamento de Coordinación Técnica; y Hernán Rondinella (director general de Tecnología).

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La Corte Suprema se reunió con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales
La reunión estuvo presidida por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti

En tanto, desde la Corte Suprema, informaron a los jueces distintos asuntos de relevancia el presidente de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Mariano Althabe; el director del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte, Pablo Lamounan; y el director general de Gestión Interna e Infraestructura del Tribunal, Sergio Romero.

Participaron además el secretario general de Administración de la Corte, Gerardo Gabriel Prataviera; el titular de la Secretaría Jurídica General del Máximo Tribunal, Sebastián Clerici; el secretario general del Consejo de la Magistratura Mariano Pérez Roller y Juan Ignacio Campi (director general de Infraestructura Judicial), entre otros.

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