Política

Matías Tabar le respondió a Javier Milei: “Tristeza escuchar al presidente catalogarme de militante K”

El contratista que realizó refacciones en la casa del country de Manuel Adorni se refirió a los dichos del mandatario. Ante la justicia, declaró que el jefe de Gabinete le pagó 245 mil dólares por la obra

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El contratista Matías Tabar
El contratista Matías Tabar

El contratista Matías Tabar volvió a ser centro de la escena política después de su declaración ante la Justicia en la que señaló que Manuel Adorni le pagó 245 mil dólares por realizar refacciones en la casa que adquirió el jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, que incluyó la construcción de una cascada.

El mensaje de Tabar llegó después de la fuerte defensa de Javier Milei al ministro coordinador en una entrevista por LN+, donde anticipó que el jefe de Gabinete tiene pensado mostrar los números para justificar sus gastos antes de que venza el plazo establecido el 31 de julio. Allí, el mandatario señaló que el contratista era un “mentiroso, militante kirchnerista”, y agregó que “es muy dudoso todo su prontuario".

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En ese sentido, a través de una cuenta de X que se creó específicamente para este comentario, Tabar mencionó al jefe de Estado como a su hermana, la secretaría general de la Presidencia y escribió: “Tristeza, Angustia, dolor en el corazon, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposte por un pais distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza, catalogarme de militante K y de Prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!”.

Infobae confirmó que la cuenta es del propio Matías Tabar.

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Matías Tabar

Todo ocurrió pocos días después de conocer el perfil del contratista tras su declaración ante la Justicia. Ante el fiscal Gerardo Pollicita, Tabar dijo que el trabajo en la vivienda de Adorni se realizó entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

La casa era de unos 400 m² y se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

En ese marco, el testigo presentó ante el fiscal toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y el después.

Dos hombres atletas con trajes de neopreno corren descalzos por la arena de una playa. Uno sostiene una botella amarilla. Al fondo, un arco inflable de Red Bull
Matías Tabar corriendo en la arena después de la etapa de natación de una carrera Ironman

A todo esto, se supo que Tabar es socio del grupo Alta Arquitectura, empresa que construyó junto a un matrimonio amigo. Esta firma se creó en el año 2021 y se dedica a la consultoría, el desarrollo y control de proyectos de obras públicas y privadas, construcción, decoración, operaciones inmobiliarias y financieras relacionadas.

También, según pudo saber este medio, fue contratado en varias ocasiones por la municipalidad de Exaltación de la Cruz, misma localidad donde se ubica el country de Manuel Adorni. La última licitación municipal que aparece registrada es del año 2021 para la compra de equipamiento para cámaras de seguridad por un monto de más de 3 millones de pesos.

En tanto, en sus redes sociales se muestra con dos facetas bien diferentes. Por un lado, dedica posteos casi exclusivos a su pasión, que es el triatlón. Más específicamente, es corredor de las prubeas de ultraresistencia conocidas como Ironman.

Quién es Matías Tabar, el contratista que realizó los arreglos en la casa de country de Manuel Adorni
Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

Asimismo, también es abiertamente antiperonista. En varias ocasiones, reposteó publicaciones en Facebook en contra de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa, durante el año 2023. Incluso, rechazó una posible candidatura de Axel Kicillof pensando en el 2027 y apuntó contra sindicalistas como Roberto Baradel.

Quién es Matías Tabar, el contratista que realizó los arreglos en la casa de country de Manuel Adorni
Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

En la red social Threads, comentó un posteo apoyando fuertemente a Manuel Adorni que lo definía como “el domador número 1“, antes de que se conozcan los avances judiciales en la causa que investiga tanto la remodelación en el country mencionado como la compra de un departamento en Caballito.

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