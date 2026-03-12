Joaquín Benegas Lynch afirmó que la rentabilidad del agro “nunca fue tan alta” y anticipó reformas para consolidar la desregulación económica

Joaquín Benegas Lynch afirmó que la rentabilidad del agro alcanza niveles históricos tras la baja de retenciones y la apertura de nuevos mercados

En el estudio, Joaquín Benegas Lynch, senador de Entre Ríos por La Libertad Avanza, repasó en diálogo con el equipo de Infobae al Regreso la coyuntura económica y las tensiones políticas, destacando el impacto de las recientes medidas sobre el sector agropecuario y las prioridades legislativas que se avecinan.

Durante la charla con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Benegas Lynch sostuvo que “el campo representa el 60% de las exportaciones. Las exportaciones crecieron casi un 10%. Estamos en números récord en siembra. Ahora con la apertura de los mercados del Mercosur y Estados Unidos para la carne, la maquinaria agrícola tiene récord de ventas porque los insumos son más baratos tras la baja de aranceles”. El senador vinculó estos indicadores a la política del Ejecutivo: “Todo esto es gracias a un enorme trabajo del Ejecutivo de desregular y sacarle el pie del Estado de encima al campo”.

Benegas Lynch y el agro: “Hoy el campo no tiene nada que quejarse”

El legislador enfatizó que la baja de retenciones y la apertura de mercados internacionales reconfiguraron la rentabilidad del agro: “La ganadería nunca tuvo tanta rentabilidad como ahora. Eso no quiere decir que tenemos que dejar de trabajar en sacarle el pie del Estado de encima al productor”.

Remarcó que “la agricultura, tenemos un gobierno que es el primero que le bajó las retenciones un 20%. Nosotros en el campo no tenemos, te diría, nada que quejarnos, todo para festejar y sobre todo por el tipo de presidente que tenés, que te dice que las retenciones van a ser cero”.

Sin embargo, reconoció que el proceso de transformación es gradual y con dificultades: “No es que ahora a partir de abril va a haber el boom de las inversiones y la Argentina pasa a ser Singapur. Estamos en ese camino”.

El diagnóstico sobre la economía: tensiones y desafíos

Consultado por los problemas de consumo y los sectores que aún no ven mejoras, Benegas Lynch sostuvo: “De los 15 sectores, 11 sectores crecen, cuatro no crecen. El bolsillo del argentino empezó a cambiar porque tenés récord de créditos hipotecarios en 2024. En 2025, vino una desaceleración importante por el riesgo político-electoral que nosotros le decimos el riesgo Cuca, cuando el Congreso se puso en contra de los argentinos. Eso hizo ralentizar el crecimiento que teníamos en 2024”.

Benegas Lynch destacó que la baja del 20% en retenciones agrícolas convirtió a la Argentina en un país más competitivo y atractivo para el sector agropecuario (Infobae en Vivo)

El senador no esquivó los datos críticos: “Venimos del Congo. Íbamos a la venezualización de Argentina. En 2023 íbamos a una inflación del 17.000%. Lo que digo es: venimos del Congo. Tuvimos un 2024 que empezamos a despegar. Tuvimos un 2025 que el Congreso nos puso un freno de mano”.

Para Benegas Lynch, el sendero de recomposición es ineludiblemente lento: “No es Suiza, estamos lejos de ser Suiza. El Congo fue antes de ayer y me parece que claramente todos los indicadores más importantes, que tienen que ver principalmente con seguridad jurídica, son los que estamos cambiando en el Congreso”. Sostuvo que la prioridad es “generar confianza, un cimiento económico fundado en el superávit y el no emitir para no generar inflación”.

Reforma, austeridad y ética: la agenda y las controversias

Sobre la agenda legislativa, el senador precisó: “Todavía no llegaron los proyectos en concreto para saber: ‘Mirá, son estos y estos’. Son más de noventa proyectos donde el titular para la gente es desregulación, sacar trabas y hacerle la vida más fácil al sector privado. Después, una reforma del Código Penal y también una reforma tributaria tan necesaria para la Argentina”.

La entrevista abordó también el reciente viaje del jefe de gabinete con su pareja en el avión presidencial: “Es su mujer. El Estado no gastó un peso en llevarla”, defendió el senador. Sin embargo, consultado sobre si él haría lo mismo, admitió: “Probablemente no”. Benegas Lynch justificó la austeridad del oficialismo: “Estamos con ese nivel de austeridad y de cuidado. Vos decís: ‘Che, bueno, qué lástima, no se cuidaron, que llevó justo la mujer’. Bueno, tal vez puede ser. ¿Está mal tener cuatro o cinco asesores? No sé si está mal, depende lo que hacés”.

Al cierre, el legislador valoró la solidez moral de esta etapa: “Jamás hemos vivido esto. El respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada como marco y norte de país no lo hemos tenido jamás”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.