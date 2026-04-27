Política

Plan Mesa: qué trae hoy la caja de alimentos y por qué se redujo la cantidad de productos

La reconfiguración del programa expone tensiones por el financiamiento y abre interrogantes sobre el alcance real de la asistencia alimentaria en un contexto social cada vez más exigente

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La planificación del menú escolar del Plan Mesa cuenta con el trabajo de nutricionistas en 25 regiones educativas de la provincia

La provincia de Buenos Aires implementa desde 2020 el Plan Mesa, una iniciativa que distribuye cajas de alimentos a familias de estudiantes de escuelas públicas. Actualmente, la cantidad y variedad de productos que incluye esa caja mensual se redujo notablemente debido al ajuste presupuestario y la falta de transferencia de fondos nacionales. La decisión impacta a millones de chicos y genera una redefinición en las políticas alimentarias bonaerenses.

En 2020, durante la pandemia de COVID-19, el Plan Mesa fue lanzado como un refuerzo alimentario para suplir la falta de acceso a comedores escolares. La cantidad de productos se redujo notablemente, cuando en los primeros envíos, cada caja se conformaba de dos paquetes de harina, dos de arroz, dos de lentejas, fideos, dos aceites, dos sachets de leche, arvejas, una docena de huevos, levadura y salsa de tomate.

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Hoy, “la provincia de Buenos Aires, por mes, a una familia le da una caja con una docena de huevos, una botella de aceite, un paquete de arroz, un paquete de leche, levadura, un paquete de harina, tomate triturado, lentejas y arvejas”, explicó Ramón Indart en Infobae en Vivo A las Nueve. Los productos bajaron de quince a nueve, indicó el periodista.

Los recortes y ajustes del Plan Mesa generan tensiones entre la provincia de Buenos Aires y los municipios por el financiamiento
Los recortes y ajustes del Plan Mesa generan tensiones entre la provincia de Buenos Aires y los municipios por el financiamiento

El Plan Mesa y el impacto de la inflación en la cobertura alimentaria

Indart indicó que la reducción de alimentos se debe a la inflación. “Vos fuiste licuando con la inflación el presupuesto de alimentos. Todo esto lo sacamos del mapa”. Actualmente, la caja que reciben las familias incluye menos variedad y cantidad de alimentos.

Al mismo tiempo, la implementación y el alcance de este programa generan tensiones entre los municipios y la provincia. Según Indart, “los municipios hacen campaña con una caja que paga la provincia de Buenos Aires. Le ponen el sello del municipio para que la gente crea que esto te lo daba el municipio”.

En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, Bernarda Meglia, subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires, detalló que en la actualidad realizan una reconfiguración alimentaria obligatoria. “Esto tiene que ver con el recorte que la Nación está haciendo sobre la provincia de Buenos Aires con el agobio financiero”, precisó.

El ajuste presupuestario y la falta de fondos nacionales afectan directamente la asistencia alimentaria escolar del Plan Mesa
El ajuste presupuestario y la falta de fondos nacionales afectan directamente la asistencia alimentaria escolar del Plan Mesa

La susecretaria explicó que recientemente presentaron al Ministerio de Capital Humano un reclamo “de los $220 mil millones que la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires, específicamente para el servicio alimentario escolar”.

El ajuste en la entrega de cajas se acompaña de un incremento en el presupuesto del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Meglia precisó: “Nosotros ahora aumentamos el servicio alimentario escolar en un 30%. El Servicio de Alimentario Escolar es el que va destinado a garantizar que dos millones y medio de chicos y chicas de toda la provincia de Buenos Aires puedan desayunar, almorzar y merendar en las escuelas de la provincia todos los días en 11.500 escuelas de toda la provincia”.

El refuerzo del SAE no alcanza, según los propios funcionarios, a cubrir el recorte total de productos que componían la caja original del Plan Mesa, y el criterio de asignación de las ayudas comienza a depender más de la decisión de cada municipio.

El ajuste presupuestario y la falta de fondos nacionales afectan directamente la asistencia alimentaria escolar del Plan Mesa
El ajuste presupuestario y la falta de fondos nacionales afectan directamente la asistencia alimentaria escolar del Plan Mesa

Cómo se definen los criterios para recibir ayuda y la dimensión del recorte

Meglia explicó que “se reparten dos millones setenta y dos mil cajas” La definición de los destinatarios depende de los equipos de orientación escolar, las escuelas, los equipos directivos y el ente ejecutor.

En relación con el presupuesto necesario para sostener la asistencia, la subsecretaria reveló: “Para terminar de ejecutar el Mesa de acá a fin de año, nosotros ya ejecutamos 154 mil millones. Nos faltaban 200 mil millones para terminar de ejecutarlo. Ahora vamos a aumentar en 26 mil millones de pesos más la inversión en alimentos secos. Y aumentamos el 30% en el SAE. En el caso del SAE significa un aumento por mes de pasar de 41 mil millones a más de $54 mil millones por mes de acá a fin de año”.

Meglia amplió que aumentaron los programas sociales en un 25%. “Cuando decimos programas sociales, tienen que ver con distintas políticas que tiene el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, las Unidades de Desarrollo Infantil, que son más de 1.500 establecimientos a los que asisten 100 mil chicos y chicas de 45 días a catorce años”.

La planificación del menú escolar del Plan Mesa cuenta con el trabajo de nutricionistas en 25 regiones educativas de la provincia
La planificación del menú escolar del Plan Mesa cuenta con el trabajo de nutricionistas en 25 regiones educativas de la provincia

La evolución del menú escolar

Sobre la planificación nutricional, Meglia explicó que trabajan junto a un equipo de nutricionistas en territorio. “Es un programa que creamos nosotros en esta gestión, justamente para acompañar en cada una de las regiones educativas”. Para ello hay un nutricionista por cada una de las 25 regiones educativas. “Lo que hace es acompañar a cada escuela en el diseño del menú en función de estos valores, que por cierto son valores mayoristas”, detalló.

La redefinición del Plan Mesa y la reducción en la cantidad de alimentos reflejan la tensión que existe entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional por los fondos destinados a la asistencia alimentaria.

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