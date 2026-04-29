Sociedad

Tragedia en Neuquén: un hombre fue atacado por un enjambre de avispas “chaquetas amarillas” y murió

La víctima de 65 años falleció producto de un shock anafiláctico que sufrió antes de que los servicios de emergencia pudieran atenderlo

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Juan Carlos Sandoval, de 65 años, murió dentro de su camioneta mientras esperaba la llegada de emergencias tras múltiples picaduras
Juan Carlos Sandoval, de 65 años, murió dentro de su camioneta mientras esperaba la llegada de emergencias tras múltiples picaduras

Un hombre de 65 años murió este martes en la localidad neuquina de Loncopué tras recibir múltiples picaduras de un enjambre de avispas “chaquetas amarillas” mientras trabajaba en el corte de leña en una arboleda ubicada a la entrada del pueblo.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Sandoval, quien presentaba factores de riesgo previos que habrían acelerado la evolución del cuadro clínico. La muerte se produjo por un shock anafiláctico, es decir, una reacción alérgica grave, que le ocurrió antes de que los servicios de emergencia pudieran llegar al lugar, según confirmó la Región Sanitaria del Pehuén a LM Neuquén.

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Todo ocurrió cuando Sandoval y otro hombre realizaban tareas de producción de leña en la zona. En un momento del trabajo, ambos habrían golpeado de manera accidental una colmena, lo que desencadenó el ataque de los insectos.

Ante la situación, los dos hombres debieron huir para ponerse a resguardo. Sandoval logró refugiarse dentro de una camioneta y, desde allí, marcó el número de emergencias 107 con su celular para pedir asistencia.

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Un denso enjambre de chaquetas amarillas revolotea sobre troncos y tocones de árboles recién talados en un claro del bosque con luz solar filtrada.
Las chaquetas amarillas, avispas carnívoras muy comunes en la Patagonia, aumentan su agresividad en otoño y representan una amenaza creciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el tiempo jugó en su contra. Esta reacción alérgica grave, generalizada y potencialmente mortal se desencadenó en cuestión de minutos y complicó el cuadro de situación del hombre. La reacción en estos casos se caracteriza por una caída drástica de la presión arterial, dificultad respiratoria severa y compromiso de múltiples órganos, y requiere atención médica de emergencia inmediata. En este caso, la asfixia sobrevino antes de que cualquier asistencia médica pudiera llegar al vehículo.

Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar, encontraron a Sandoval sin vida dentro de la camioneta, junto a su compañero. Según relevó LM Neuquén, no hubo tiempo de aplicar una inyección de adrenalina que pudiera revertir la reacción alérgica. Los factores de riesgo preexistentes de la víctima habrían contribuido a que el cuadro evolucionara de forma tan acelerada hacia el desenlace fatal.

La muerte de Sandoval generó un fuerte impacto en Loncopué, donde era un vecino conocido. El intendente Daniel Soto, a través del área de Ceremonial y Protocolo del municipio, expresó públicamente sus condolencias a la familia Sandoval-Almaza y manifestó acompañar "con tristeza y pesar" el dolor por el fallecimiento.

En el comunicado, compartido a través de las redes sociales, escribieron: “El Intendente Municipal, Prof. Daniel Soto, y equipo acompañan en este difícil momento a toda la familia Sandoval-Almaza, amigos, conocidos, con tristeza y pesar elevando una oración, por el eterno descanso de nuestro vecino de la localidad. Que la luz de “Juan Carlos” ilumine eternamente en el corazón de todos aquellos que lo conocieron. Esperando puedan sobrellevar con resignación tan doloroso momento”.

La muerte de Sandoval generó conmoción en la comunidad de Loncopué y motivó mensajes de condolencias del intendente municipal y de diversas instituciones
La muerte de Sandoval generó conmoción en la comunidad de Loncopué y motivó mensajes de condolencias del intendente municipal y de diversas instituciones

El Club Juventud Unida Loncopué también se sumó a las expresiones de pesar a través de sus redes sociales. La institución lamentó la muerte del vecino, tío del jugador Isaac Sandoval y hermano de José, y extendió sus condolencias a familiares, amigos y allegados.

“La Comisión Directiva del Club Juventud Unida, en nombre de toda la institución, socios/as, entrenadores/as y jugadores, lamenta profundamente el fallecimiento de Sandoval Juan Carlos, tio de nuestro jugador Isaac Sandoval y hermano de su papá, José. La Institución envía sus condolencias a familiares, amigos, allegados y los acompaña en este difícil momento”, escribieron en la cuenta de Facebook del club.

Las chaquetas amarillas son avispas carnívoras que abundan en zonas boscosas. Su comportamiento se vuelve más agresivo durante el otoño, cuando su conducta predadora aumenta, lo que eleva el riesgo de ataques para quienes trabajan en entornos forestales. En la Patagonia es fácil de encontrarlas.

Las chaquetas amarillas (Vespula germanica) representan un peligro en aumento para quienes salen al aire libre, según un informe de Parques Nacionales de Argentina. La amenaza no se limita a su presencia cada vez más extendida en la Patagonia y otras zonas del país, sino que se potencia por una serie de rasgos biológicos y conductuales que la convierten en una especie especialmente peligrosa.

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