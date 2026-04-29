Abogados y jueces analizaron en un evento los desafíos prácticos de la reforma laboral

Jueces, docentes universitarios y letrados de estudios privados y sindicales debatieron en San Isidro sobre cómo litigar en un entorno normativo que cambió

La reciente reforma laboral introducida por la Ley 27.802 no solo plantea cambios normativos, sino que abre un escenario nuevo para el ejercicio profesional de la abogacía, donde la interpretación y aplicación concreta de las modificaciones se vuelve un desafío central.

En ese contexto, se realizó en el histórico Teatro Stella Maris de San Isidro una jornada práctica organizada por el Dr. Andrés Prieto Fasano, que reunió a profesionales de distintos perfiles y trayectorias, con un eje común: cómo litigar en un entorno que cambió.

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A diferencia de los enfoques meramente teóricos, el encuentro estuvo orientado a bajar la reforma a la práctica, abordando situaciones concretas que hoy enfrentan los abogados en su trabajo diario. La convocatoria, abierta y transversal, contó con la participación de colegas de distintos espacios, lo que permitió enriquecer el intercambio desde múltiples miradas.

Los paneles se integraron con el Dr. Esteban D´Albuquerque (profesor de la UBA), la Dra. Rosalía Romero (jueza del PJN), el Dr. Raúl Ferrara (letrado de la CGT) y los Dres. Carina Castrillón, Inés Arias y Daniel Orlansky (letrados de reconocidos estudios y asesores del sector empresario).

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La conferencia final la dictó el Dr. Juan Formaro, reconocido catedrático y candidato a presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, quien puso el foco en la distancia que muchas veces existe entre las normas y su implementación efectiva. En su intervención, destacó que “los cambios legales requieren ser acompañados con herramientas concretas que permitan a los profesionales ejercer” y agregó que “el desafío no es solo entender la reforma, sino capacitar seriamente para poder trabajar mejor frente al nuevo escenario legal”.

a actualización normativa impone la intervención de los abogados para establecer criterios interpretativos razonables ante los nuevos cambios legales

Uno de los puntos más reiterados durante la jornada fue la necesidad de contar con instancias de formación práctica que permitan reducir la incertidumbre al momento de encarar un caso, especialmente frente a reformas que impactan directamente en la dinámica del trabajo profesional.

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En ese sentido, varios de los participantes coincidieron en que, más allá de la letra de la ley, el principal desafío está en cómo se traducen esos cambios en el funcionamiento real de los tribunales y en la toma de decisiones cotidianas de los abogados.

Durante el encuentro también se planteó que la actualización normativa impone la necesaria intervención de los abogados para establecer criterios interpretativos razonables. La brecha entre lo que la ley establece y lo que ocurre en la práctica sigue siendo uno de los principales desafíos.

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La actividad dejó en evidencia una demanda creciente dentro de la profesión: la necesidad de contar con espacios que no solo informen, sino que acompañen activamente el ejercicio profesional, acercando herramientas que faciliten el trabajo diario y configuren además un aporte a la sociedad.

En un contexto de transformación normativa y tecnológica, este tipo de encuentros refleja una preocupación extendida dentro de la abogacía: cómo adaptarse a un entorno en constante cambio y procurar la eficacia de la tutela judicial para las partes.

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La jornada concluyó con una idea compartida entre los asistentes: el desafío no es solo comprender las reformas, sino procurar el diálogo y generar las condiciones para un mejor ejercicio profesional, que además impacte positivamente en la sociedad.