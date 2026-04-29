Nazareno Casero: “El humor tiene un límite, no ofender directamente a la otra persona”

Nazareno Casero analiza la exposición pública y la cultura digital, abordando la influencia de las redes sociales y el ‘hate’

En una entrevista exclusiva, Nazareno Casero compartió su experiencia al enfrentar el reto actoral de llevar el unipersonal “Bebé Reno” al teatro, relatando cómo la obra expone la complejidad psicológica del protagonista.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Casero detalló: “Me han tocado papeles exigentes, pero este es el desafío más grande al que me enfrenté, porque es un tren que se te viene encima y hay que ver cómo lo barajás”.

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El actor explicó que la versión teatral de “Bebé Reno” es la adaptación de la obra original de Richard Gadd, nacida en el circuito de teatro vanguardista de Edimburgo y que luego saltó al streaming, convirtiéndose en un fenómeno global. “Estrenamos anoche y lo que pasó fue que la gente no podía dejar de mirarla, en ningún momento baja. Buscamos que el público sienta el agobio y la locura del personaje”, remarcó Casero, quien se refirió a la puesta en escena como “una experiencia teatral avasallante”.

La inmersión en “Bebé Reno” y el desafío de sostener el unipersonal

La propuesta que recibió Nazareno Casero para protagonizar la adaptación argentina de “Bebé Reno” llegó tras el éxito global de la serie basada en la vida de Richard Gadd, un comediante británico que vivió una situación de acoso y obsesión convertida en relato teatral y luego en fenómeno cultural.

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“Cuando me llegó la propuesta, me resultó interesante antes de leer el libro. Cuando empezamos a leerlo nos dimos cuenta de que era un quilombazo, ahonda en lugares diferentes a los que apunta la serie. Es un texto profundo que va a lugares muy turbios y oscuros, pero desde el humor negro y el sarcasmo”, describió Casero.

El actor reflexiona sobre el humor y asegura que no debe ofender, marcando el límite entre el entretenimiento y la falta de respeto (Infobae en Vivo)

El actor subrayó que la reacción del público fue inmediata: “Lo que pasó fue que una obra de una hora y media la gente no pudo dejar de mirarla, te lleva para un lado, para el otro, en ningún momento baja. Lo que nosotros buscábamos, lo que el Indio Romero, el director, quería era que te abrume, que te entre, que no puedas parar, y eso sucede, está a la vista”.

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Sobre el trabajo actoral, Casero confesó: “No sé cómo hago para acordarme todo, salía de escena pensando si había dicho todo, pero hay algo de la memoria que se activa y te lleva. Es el desafío más grande al que me enfrenté, porque es en vivo, sin parar, no salgo un segundo de escena más que en alguna cosa y es al palo”.

El humor, los límites y la exposición en la era digital

Durante la conversación, Casero reflexionó sobre los límites del humor y el lugar de la corrección política. “El humor tiene un límite: no ofender directamente a la otra persona. Si te da risa, te da risa, pero si el chiste duele, ya pasa a ser otra cosa, una falta de respeto”, sostuvo.

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Nazareno Casero lleva al teatro argentino la aclamada adaptación de “Bebé Reno”, basada en la obra de Richard Gadd (Infobae en Vivo)

También abordó la cultura del “hate” en redes sociales y la democratización de la opinión pública. “Me encanta el hate, equilibra. Lo que pasa es que tiene que ser divertido, si no me aburrís. Es la gracia de Internet, que cualquiera puede putear a un famoso, y eso me parece que no se puede regular, aunque sí castigar lo que realmente sea grave”, opinó Casero, quien defendió la libertad de expresión en las plataformas digitales, aunque reconoció que “una palabra puede desencadenar que alguien no quiera venir a ver una obra que es el trabajo de muchas personas”.

Fama, herencia y el recorrido actoral de Nazareno Casero

El protagonista de “Bebé Reno” relató cómo su historia personal y su vínculo con la fama influyeron en su carrera. “Estoy curtido, porque mi viejo era conocido. Ya a los siete, ocho años más o menos tenía cierto roce de entender cómo es que venga alguien y atraviese ese espacio personal, y después por ahí me empieza a pasar a mí”, explicó sobre su convivencia con la exposición pública.

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Consultado por su postura respecto a la opinión política y el rol del artista, Casero fue categórico: “A mí no me gusta fantasmear, ser medio bocón y de golpe hablar. Soy consciente que tengo una vida mucho mejor que el resto del mundo, por herencia o por laburo propio, entonces salir a hablar desde un lugar de privilegio me resulta incómodo. Yo trato de ser un entretenedor”.

La charla recorrió también su admiración por figuras del deporte como Ronaldo, su experiencia en ficciones icónicas argentinas como Chachachá, Los Simuladores y el papel de Maradona en la serie del Clan Puccio, y la influencia de su familia en la forma de encarar el humor y la vida pública.

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La obra “Bebé Reno” se presenta los martes a las 20:15 en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, con dirección de Indio Romero.

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