Iliana Calabró contó que sufrió bullying durante su adolescencia: "Fue difícil"

Iliana Calabró narró su experiencia de bullying durante la adolescencia en Radio con Vos

Iliana Calabró, que hoy brilla en la obra Viuda e hijas, de gira en estos momentos, compartió en Radio con Vos un testimonio crudo sobre el bullying que padeció durante su adolescencia, describiendo cómo estas experiencias marcaron su carácter y su presente.

La actriz reveló que sufrió episodios de discriminación por su aspecto físico en su juventud, lo que la llevó a desarrollar una actitud resiliente para enfrentar tanto la adversidad como las exigencias personales y profesionales.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista con Ernesto Tenembaum, Calabró describió la infancia difícil que enfrentó por los comentarios sobre su cuerpo. “Desde chiquita nací con los remos, porque era gordita y medio fulera. Muy peluda. Hoy agradezco ser así porque me dicen: ‘¡Ay, qué pelo!’. Y bueno, pero me tuve que bancar una infancia uniceja y bigotuda, pero bueno”, reconoció la actriz. Estas palabras reflejaron cómo las críticas dejaron marcas profundas, aunque más tarde logró resignificar esas heridas.

Iliana Calabró en su infancia con sus padres, Juan Carlos y Coca, y su hermana Marina

No era extraño que la exclusión proviniera de personas cercanas. Calabró recordó: “Fue difícil, porque yo tengo una amiga que ahora vive en Francia, que siendo grandes seguimos la amistad todos estos años. Una vez, había ido a su casa y decía: ‘Ay... pero yo tengo a esta en casa, ¿no? Después hablemos porque no la vamos a llevar’. Como que no me iba a llevar porque yo espantaba a los pibes”, relató ante el asombro del conductor.

PUBLICIDAD

El nacimiento prematuro de su nieto en Brasil

Este año, Iliana Calabró relató cómo vivió el nacimiento anticipado de su primer nieto. “Nació de 33 semanas. Ella —por mi nuera— estaba internada y con miedo porque le había costado mucho quedar. Fue un embarazo complicado, ella tenía unos problemas de salud y sabíamos que iba a ser difícil”, expresó, aludiendo a la preocupación familiar durante aquellos días previos a la llegada de Bento.

El bebé nació por cesárea tras advertir los médicos una baja de peso. Calabró compartió el alivio y la alegría cuando la situación mejoró: “Empezó a crecer, ahora ya pesa cinco kilos. Es un buda”. La actriz insistió en que el apoyo no solo fue para el bebé, sino también para la recuperación de su nuera. “Yo estaba acompañando también porque su mamá quedó resentida con unos temas de la cesárea”, agregó, destacando su rol activo como abuela.

PUBLICIDAD

Al enterarse de la noticia, no dudó en reorganizar su agenda y viajar a Trancoso para estar con su familia. Allí se instaló para asistir tanto a su hijo como a Bárbara durante ese periodo decisivo.

Iliana Calabró relató el difícil nacimiento de su nieto prematuro en Brasil

Entre la familia y los desafíos profesionales

Sobre la conciliación entre la maternidad y su labor artística con Viuda e hijas, Iliana Calabró relató: “Me habían llamado para incorporarme a la obra con Jimena desde el principio, pero ahí estaba complicada. Ese momento era único en la vida, mi nieto todavía no había nacido. Después se dio”, explicó en la mesa de Juana Viale. Así, priorizó acompañar a su familia sobre cualquier otro proyecto laboral.

PUBLICIDAD

Gracias al apoyo de los productores teatrales, pudo regresar luego al escenario argentino. “Yo les dije que quería hacer otra escapadita para verlos y (Carlos) Rottenberg me dijo que se podían amoldar a las fechas”, detalló, mostrando la flexibilidad que encontró para alternar su profesión con el rol de abuela.

En cuanto a sus próximos planes, Calabró anticipó la celebración por sus 60 años: “Este año cumplo 60 y quiero hacer una fiesta también”, manifestó con entusiasmo, reafirmando su energía y vitalidad tanto en lo familiar como en su carrera artística.

PUBLICIDAD

A través de sus declaraciones, Iliana Calabró dejó entrever que su relación con la familia y los afectos sigue siendo el motor que impulsa cada etapa de su vida, transmitiendo autenticidad y cercanía en cada relato.