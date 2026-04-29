Teleshow

Iliana Calabró contó que sufrió bullying durante su adolescencia: "Fue difícil"

La actriz relató un episodio puntual con una compañera de colegio y admitió que, con el tiempo, logró resignificar aquello que en la etapa escolar la convirtió en blanco de la discriminación

Guardar

Iliana Calabró narró su experiencia de bullying durante la adolescencia en Radio con Vos

Iliana Calabró, que hoy brilla en la obra Viuda e hijas, de gira en estos momentos, compartió en Radio con Vos un testimonio crudo sobre el bullying que padeció durante su adolescencia, describiendo cómo estas experiencias marcaron su carácter y su presente.

La actriz reveló que sufrió episodios de discriminación por su aspecto físico en su juventud, lo que la llevó a desarrollar una actitud resiliente para enfrentar tanto la adversidad como las exigencias personales y profesionales.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista con Ernesto Tenembaum, Calabró describió la infancia difícil que enfrentó por los comentarios sobre su cuerpo. “Desde chiquita nací con los remos, porque era gordita y medio fulera. Muy peluda. Hoy agradezco ser así porque me dicen: ‘¡Ay, qué pelo!’. Y bueno, pero me tuve que bancar una infancia uniceja y bigotuda, pero bueno”, reconoció la actriz. Estas palabras reflejaron cómo las críticas dejaron marcas profundas, aunque más tarde logró resignificar esas heridas.

ILIANA CALABRÓ RECORDÓ A SU PADRE
Iliana Calabró en su infancia con sus padres, Juan Carlos y Coca, y su hermana Marina

No era extraño que la exclusión proviniera de personas cercanas. Calabró recordó: “Fue difícil, porque yo tengo una amiga que ahora vive en Francia, que siendo grandes seguimos la amistad todos estos años. Una vez, había ido a su casa y decía: ‘Ay... pero yo tengo a esta en casa, ¿no? Después hablemos porque no la vamos a llevar’. Como que no me iba a llevar porque yo espantaba a los pibes”, relató ante el asombro del conductor.

PUBLICIDAD

El nacimiento prematuro de su nieto en Brasil

Este año, Iliana Calabró relató cómo vivió el nacimiento anticipado de su primer nieto. “Nació de 33 semanas. Ella —por mi nuera— estaba internada y con miedo porque le había costado mucho quedar. Fue un embarazo complicado, ella tenía unos problemas de salud y sabíamos que iba a ser difícil”, expresó, aludiendo a la preocupación familiar durante aquellos días previos a la llegada de Bento.

El bebé nació por cesárea tras advertir los médicos una baja de peso. Calabró compartió el alivio y la alegría cuando la situación mejoró: “Empezó a crecer, ahora ya pesa cinco kilos. Es un buda”. La actriz insistió en que el apoyo no solo fue para el bebé, sino también para la recuperación de su nuera. “Yo estaba acompañando también porque su mamá quedó resentida con unos temas de la cesárea”, agregó, destacando su rol activo como abuela.

Al enterarse de la noticia, no dudó en reorganizar su agenda y viajar a Trancoso para estar con su familia. Allí se instaló para asistir tanto a su hijo como a Bárbara durante ese periodo decisivo.

Iliana Calabró habló de su relación con su hermana Marina
Iliana Calabró relató el difícil nacimiento de su nieto prematuro en Brasil

Entre la familia y los desafíos profesionales

Sobre la conciliación entre la maternidad y su labor artística con Viuda e hijas, Iliana Calabró relató: “Me habían llamado para incorporarme a la obra con Jimena desde el principio, pero ahí estaba complicada. Ese momento era único en la vida, mi nieto todavía no había nacido. Después se dio”, explicó en la mesa de Juana Viale. Así, priorizó acompañar a su familia sobre cualquier otro proyecto laboral.

Gracias al apoyo de los productores teatrales, pudo regresar luego al escenario argentino. “Yo les dije que quería hacer otra escapadita para verlos y (Carlos) Rottenberg me dijo que se podían amoldar a las fechas”, detalló, mostrando la flexibilidad que encontró para alternar su profesión con el rol de abuela.

En cuanto a sus próximos planes, Calabró anticipó la celebración por sus 60 años: “Este año cumplo 60 y quiero hacer una fiesta también”, manifestó con entusiasmo, reafirmando su energía y vitalidad tanto en lo familiar como en su carrera artística.

A través de sus declaraciones, Iliana Calabró dejó entrever que su relación con la familia y los afectos sigue siendo el motor que impulsa cada etapa de su vida, transmitiendo autenticidad y cercanía en cada relato.

Temas Relacionados

Iliana CalabróBullying

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ivana Figueiras recordó los crueles mensajes que recibió tras elegir a la China Suárez para una campaña: “No esperaba tanto”

La empresaria contó sin filtros cómo la colaboración con la actriz llevó a su marca de lencería a ser tendencia nacional, pero también la expuso a una oleada de mensajes hostiles

Ivana Figueiras recordó los crueles mensajes que recibió tras elegir a la China Suárez para una campaña: “No esperaba tanto”

Tini Stoessel deslumbró con un álbum íntimo de su show en Rosario junto a Nicki Nicole y La Joaqui

La cantante compartió imágenes inéditas de su multitudinario concierto, mostrando desde la emoción en el escenario hasta momentos únicos en backstage, colaboraciones sorpresivas y el cariño incondicional de su público y colegas

Tini Stoessel deslumbró con un álbum íntimo de su show en Rosario junto a Nicki Nicole y La Joaqui

La Legislatura porteña declaró como Huésped de Honor a Dave Mustaine: “Nuestra relación con Argentina es muy cercana”

En el marco de su última gira por el país, la Ciudad de Buenos Aires reconoció la trayectoria del legendario líder de Megadeth

La Legislatura porteña declaró como Huésped de Honor a Dave Mustaine: “Nuestra relación con Argentina es muy cercana”

Nazareno Casero: “El humor tiene un límite, no ofender directamente a la otra persona”

El actor analizó en Infobae a la Tarde cómo la exposición pública, la cultura digital y su trayectoria familiar influyen en su modo de entender la comedia y la interacción con la audiencia, mientras presenta su nuevo proyecto teatral

Nazareno Casero: “El humor tiene un límite, no ofender directamente a la otra persona”

El pedido desesperado de Eva Bargiela tras sufrir un robo en Madrid: “Fue en el centro”

Durante su viaje a la capital española, la modelo recurrió a las redes sociales para solicitar colaboración

El pedido desesperado de Eva Bargiela tras sufrir un robo en Madrid: “Fue en el centro”
DEPORTES
Los entretelones del encuentro entre Messi y Colapinto: cómo se gestó la reunión cumbre y de qué charlaron

Los entretelones del encuentro entre Messi y Colapinto: cómo se gestó la reunión cumbre y de qué charlaron

El show de Simeone en el empate del Atlético: el alocado festejo por el penal que no le cobraron al Arsenal y el enojo con un rival

El gesto de Mauro Icardi con uno de los hijos de la China Suárez en medio de la multitudinaria práctica abierta del Galatasaray

Polémica en Madrid: el pelotazo de Stefanos Tsitsipas que noqueó al compañero de Guido Andreozzi en un partido de dobles

Con un gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid empató 1-1 ante Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League

TELESHOW
Ivana Figueiras recordó los crueles mensajes que recibió tras elegir a la China Suárez para una campaña: “No esperaba tanto”

Ivana Figueiras recordó los crueles mensajes que recibió tras elegir a la China Suárez para una campaña: “No esperaba tanto”

Tini Stoessel deslumbró con un álbum íntimo de su show en Rosario junto a Nicki Nicole y La Joaqui

La Legislatura porteña declaró como Huésped de Honor a Dave Mustaine: “Nuestra relación con Argentina es muy cercana”

Nazareno Casero: “El humor tiene un límite, no ofender directamente a la otra persona”

El pedido desesperado de Eva Bargiela tras sufrir un robo en Madrid: “Fue en el centro”

INFOBAE AMÉRICA

Industria del plástico en El Salvador enfrenta incremento de costos por la crisis energética global

Industria del plástico en El Salvador enfrenta incremento de costos por la crisis energética global

La ONU denunció 21 ejecuciones y más de 4.000 detenidos en Irán desde el inicio de la guerra

El aumento de temperaturas en El Salvador favorece proliferación de cianobacterias en el Lago de Coatepeque

República Dominicana: La Dirección de Desarrollo Social Supérate realiza primera graduación de cuidadores para personas con discapacidad

El primer encuentro nacional de gobernadores impulsa la modernización estatal en Guatemala