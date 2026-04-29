Polémica en Madrid: el pelotazo de Stefanos Tsitsipas que noqueó al compañero de Guido Andreozzi en un partido de dobles

El griego lanzó un violento revés a la cara del compañero de Guido Andreozzi

El Madrid Open dejó una escena cargada de tensión y polémica este viernes, durante la jornada del dobles. El griego Stefanos Tsitsipas le pegó un durísimo pelotazo en la cara al francés Manuel Guinard y lo noqueó en pleno partido por los octavos de final.

El episodio ocurrió en el Estadio Arantxa Sánchez, durante el duelo entre Guinard y el argentino Guido Andreozzi frente a Tsitsipas y el ítaloargentino Luciano Darderi. El momento rápidamente recorrió al mundo y volvió a poner al griego -con antecedentes por otras polémicas similares- en el centro de la discusión.

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En el segundo set, cuando el partido atravesaba un tramo bisagra, Andreozzi sacó y Guinard se adelantó hacia la red en busca de cerrar el punto con una volea. Luego de un breve intercambio, Tsitsipas conectó un potente revés que terminó impactando de lleno en la cara del francés, que cayó de inmediato al suelo.

La imagen generó preocupación en el estadio y un silencio inmediato entre los espectadores. Guinard tardó algunos segundos en reincorporarse, pero finalmente logró ponerse de pie y decidió continuar el encuentro. El público presente en la Caja Mágica lo aplaudió.

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El contexto del partido le agregó dramatismo a la escena. La dupla francoargentina había cedido el primer set por 7-5, pero en ese momento se encontraba 2-1 arriba en el segundo, con un quiebre a favor. Andreozzi y Guinard lograron mantener el foco y revertir el desarrollo.

El segundo parcial fue dominado con claridad por Andreozzi y Guinard, que se lo llevaron por 6-1, trasladando la definición a un super tie-break. Allí, en un desenlace cargado de tensión, Andreozzi y Guinard se impusieron por 11-9 tras casi una hora y media de juego. La victoria significó el pasaje para los cuartos de final del Masters 1000 español.

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Stefanos Tsitsipas tiene antecedentes por otras acciones similares (Fuente: REUTERS/Isabel Infantes)

Más allá del resultado, el episodio reavivó un debate que ya tiene antecedentes. Tsitsipas protagonizó en los últimos años varias situaciones similares, con pelotazos dirigidos al cuerpo de rivales que se encontraban en la red. Entre los casos más recordados aparecen cruces con Nick Kyrgios en Wimbledon 2022, Carlos Alcaraz en Barcelona ese mismo año y Arthur Fils en el Masters 1000 de Roma 2025, en un tenso intercambio que incluyó reproches cara a cara.

Para Andreozzi, actual número 16 del mundo en dobles, y Guinard (20°), la jornada terminó con una sonrisa. Superaron un momento delicado dentro del partido y mostraron carácter para revertir un escenario adverso. En la próxima ronda, buscarán un lugar en las semifinales cuando se enfrenten a los monegascos Romain Arneodo y Valentin Vacherot.

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En otro de los encuentros de dobles, una dupla argentina también logró la clasificación a cuartos de final: Andrés Molteni y Máximo González superaron al británico Joe Salisbury (8°) y al portugués Francisco Cabral (21°) por 6-0 y 6-4 en una hora de juego.

En la próxima ronda enfrentarán al sueco André Goransson y al estadounidense Evan King, quienes sorprendieron al estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, una de las mejores parejas del mundo, por 4-6, 7-6 (4) y 15-13 en un partidazo.

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Guido Andreozzi y Manuel Guinard este año, con el trofeo de Indian Wells (Fuente: AFP)