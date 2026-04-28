Ordenaron que lo recaudado por la venta del material del Belgrano Cargas se destine a infraestructura vial

El Gobierno determinó el destino de los fondos provenientes de la venta de material rodante

El proceso de privatización del Belgrano Cargas y Logísticas SA avanza con la implementación de una serie de medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, orientadas a redefinir el futuro del sistema ferroviario argentino.

A partir de la publicación en Boletín Oficial del decreto 282/2026, el Gobierno determinó el destino de los fondos provenientes de la venta de material rodante, estableció pautas para su valuación y delineó el procedimiento para las nuevas concesiones de vías en las principales líneas del país.

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La norma establece que lo obtenido de la venta, incluido en los contratos de concesión a celebrarse en el marco del decreto 67/25, se asignará íntegramente al fideicomiso regulado por el Decreto N° 976/01, con el objetivo de financiar y pagar las obras sobre las vías que serán concedidas a operadores privados. El valor mínimo de referencia será el dictaminado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El nuevo esquema de asignación de fondos contempla tanto el remate público de material rodante como la eventual venta en el marco de procesos de licitación pública nacional e internacional para la concesión de las vías y sus inmuebles aledaños.

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El decreto instruye a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía a incluir en los pliegos de bases y condiciones de los procesos licitatorios para las concesiones de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza la identificación precisa del material rodante que será parte de los contratos.

El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial

El proceso de privatización del Belgrano Cargas se acerca a su etapa final. El Gobierno tiene preparados los pliegos de licitación y prevé publicarlos el mes próximo. La adjudicación permitirá que el ganador administre la operación de los trenes de carga durante los próximos 50 años.

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Grupo México, a través de su filial Grupo México Transportes (GMXT), es el único grupo extranjero que pretende quedarse con la concesión. La compañía, que pertenece al segundo hombre más rico de México, opera la red ferroviaria más extensa de México, principalmente orientada al transporte de carga a través de Ferromex y Ferrosur, y también gestiona el Florida East Coast (FEC) en Estados Unidos.

En el sector ferroviario internacional, trenes como los de Estados Unidos o México recorren cerca de 600 kilómetros en nueve horas y transportan cargas mucho mayores en formaciones de hasta 150 vagones. En contraste, el tren que el Gobierno argentino planea privatizar tarda cuatro días en completar el trayecto Rosario-Córdoba, circula a menor velocidad y con menos capacidad de carga, lo que disminuye su eficiencia y eleva los costos. La licitación también incluye las líneas San Martín y Urquiza.

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El Belgrano Cargas es una de las principales líneas de carga del país, utilizada principalmente para el transporte de granos desde el NOA hacia los puertos del Gran Rosario. A pesar de algunas inversiones recientes, su nivel de eficiencia dista mucho del que presentan los sistemas ferroviarios de países que han destinado mayores recursos al sector en las últimas décadas.

El modelo mexicano es un referente para el plan de Grupo México en Argentina. Tras la privatización en la década del noventa, el sistema ferroviario de México logró revertir su deterioro y alcanzar estándares similares a los de Estados Unidos. Grupo México plantea invertir USD 3.000 millones en cinco años y aplicar el mismo esquema utilizado en México y en Florida.

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En la competencia por la concesión también participa un consorcio de empresas cerealeras integrado por ACA, AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus y posiblemente COFCO, con especial interés en el corredor agrícola, que cuenta con la mejor infraestructura.

El Gobierno prevé transferir la operación a manos privadas a mediados de año bajo un modelo de “open access”. Este esquema contempla la licitación de la infraestructura ferroviaria, permitiendo que la operación (material rodante, vías y talleres) pueda estar a cargo de una o varias empresas, según cada negocio y línea, en un marco flexible impulsado desde el Ejecutivo.

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