Show de aviones privados en Bariloche: unas 15 aeronaves de los empresarios llegarán al Foro Llao Llao

Llegarían unas 15 aeronaves privadas al aeropuerto de Bariloche para el Foro de Llao Llao.

Desde Bariloche. Desde este miércoles al mediodía, la actividad en la estación aeroportuaria de Bariloche, Río Negro, se alteró por el arribo de las primeras aeronaves privadas que trasladan a los asistentes del Foro Llao Llao, que tendrá como principal figura a la Reina Máxima de los Países Bajos.

El aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria tuvo una jornada de intensa actividad en la plataforma auxiliar de vuelos privados, con el arribo de las primeras aeronaves que trasladan a los empresarios e invitados que participan de la 11° edición del Foro Llao Llao. Llegarían un total de 15 aviones particulares para el encuentro en el exclusivo hotel.

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Por el intenso movimiento, las autoridades aeroportuarias debieron realizar modificaciones en ese sector, destinado exclusivamente a los vuelos privados, para no afectar la actividad habitual de las operaciones de cabotaje.

Fuentes de la estación aérea confirmaron que la plataforma auxiliar fue dividida en dos sectores – A y B- para garantizar los movimientos de estas aeronaves. La plataforma auxiliar funciona desde 2023 y fue construida por Aeropuertos Argentina, concesionaria de la estación aérea, para organizar la estadía de las aviones privadas. Está ubicada en un sector apartado de la pista principal, conectada con el acceso por vía terrestre de vehículos de seguridad.

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Parte del operativo de seguridad montado en la previa del comienzo del Foro de Llao Llao.

Las condiciones climáticas que predominaron este miércoles en la localidad lacustre alteraron el aterrizaje de distintos vuelos – privados y de cabotaje- producto de vientos constantes y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

Primeros arribos y operativo de seguridad

Sin embargo una de las primeras aeronaves que aterrizó sin dificultad en Bariloche fue la que trasladó a la Reina Máxima de los Países Bajos, la invitada principal al cónclave en su calidad de asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA), quien piso suelo patagónico a las 12.30 del mediodía. Con una fuerte custodia de seguridad, transitó más de 40 kilómetros por tierra hasta el hotel que es sede del encuentro.

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En la ruta provincial 80, que conecta la estación aérea con la Avenida Bustillo –que transita desde el centro de Bariloche hasta el hotel Llao Llao- la Policía de Río Negro implementó distintos operativos para garantizar la seguridad de los asistentes al Foro, la mayoría de los cuales se moviliza de forma terrestre desde el aeropuerto hasta el hotel.

Esa fuerza, además, custodiará la seguridad en el perímetro del establecimiento hotelero, junto a reparticiones federales que fueron convocadas para custodiar y restringir el ingreso al hotel. Personal de Gendarmería Nacional se ubicó frente al Puerto Pañuelo, en el acceso principal al hotel, aunque sólo tuvo actividad presencial y no realizó controles ni identificó personas.

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Gendarmería Nacional también formó parte del operativo de seguridad en torno al Foro de Llao Llao.

El histórico hotel barilochense puso a disposición vehículos propios para trasladar a algunos invitados desde el aeropuerto hasta el hotel, los cuales realizarán al menos cinco viajes entre ambos puntos.

“Esta edición reunirá a más de 150 participantes de distintas generaciones, sectores y disciplinas que comparten una misma visión: la de una Argentina productiva, competitiva y global, capaz de generar prosperidad para millones de argentinos a través del desarrollo de su sector privado”, remarcaron los organizadores. El evento se extenderá hasta el viernes al mediodía.

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Los asistentes

La organización el Foro, a cargo de Ezequiel Herszage de IRSA, contará con la presencia de referentes de distintos campos. Entre los confirmados figuran emprendedores convocados a través de Endeavor Argentina: Nicolás Benenzon (Humand), Alejandro Zecler (Mendel), Bruno Ruyu (Teramot) y Tomás Mindlin (tapi).

El mundo del deporte tendrá representación con David Nalbandian, Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández, más el joven ajedrecista Faustino Oro. Por la cultura y la música, estará Charly Alberti.

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El icónico Hotel Llao Llao, una obra de Alejandro Bustillo, se alza junto al lago Nahuel Huapi.

La ciencia aportará la presencia de Daniel Lauretta, investigador del Conicet a cargo del relevamiento del lecho marino argentino. Y entre los argentinos con proyección internacional se destaca Victoria Alonso, ex vicepresidenta de Marvel Studios y una de las figuras más influyentes de la industria audiovisual global.

La región también tendrá peso en el encuentro. Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros (Venezuela), uno de los principales conglomerados de medios y entretenimiento de América Latina; Andrónico Luksic, presidente del Grupo Quiñenco (Chile), holding con presencia en banca, energía, minería e industria; y Manfred Paulmann, integrante de la familia fundadora de Cencosud (Chile), el gigante del retail latinoamericano.

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El hotel

Sin acceso a la prensa y bajo la reserva que caracteriza al evento, el lobby del Llao Llao se transformó en escenario de reuniones de negocios, anécdotas y reencuentros de varios protagonistas que se encontraron, luego de haber coincidido en 2025 en el mismo espacio. Los primeros en llegar se reunieron en ese lugar común, ubicado frente al acceso principal al hotel.

El salón Llao Llao donde se realizarán las disertaciones, uno de los principales del hotel, fue ordenado con formato de auditorio, con una presentación similar a la de los últimos años.

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Mientras tanto, a pocos metros de allí, el equipo de cocina del emblemático hotel, que coordina el chef ejecutivo Ariel Pérez, ajusta detalles para la primera cena, que se realizará en el salón Bustillo.

En el convite, predominarán los platos con sabores patagónicos como goulash de ciervo y empanadas de trucha y elaboraciones con hongos de la zona.

El Foro está integrado más de 100 empresarios, referentes y especialistas de distintos sectores y generaciones. Su Consejo de Fundación está integrado por Federico Braun, Gustavo D’Alessandro, Eduardo Elsztain, Guibert Englebienne, Marcos Galperin, Martín Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustín Otero Monsegur y Karina Roman.