Un aprobado para Manuel Adorni y sorpresa por el papel de la oposición: la opinión del Gobierno sobre la sesión en el Congreso

Fotografía: Agencia de Gobierno

Nunca un Jefe de Gabinete recibió el apoyo político que Manuel Adorni contó este miércoles en su Informe de Gestión. Toda la cúpula del Gobierno se trasladó al recinto de la Cámara de Diputados esta mañana para acompañarlo ante un momento más que crítico para su gestión: someterse frente al escrutinio público de los diputados nacionales de la oposición por su situación mediática y las causas que están en curso en Comodoro Py.

Adorni se presentó este miércoles para hacer su presentación, la cual no fue tan ríspida como se preveía inicialmente. Antes del miércoles, el entorno del jefe de Gabinete avisaba que iba a abandonar la sesión si es que la oposición le faltaba el respeto o no lo dejaban hablar. “La gran Guillermo Francos”, lo denominaron la semana pasada.

PUBLICIDAD

Pulgares en alto desde el palco de Diputados por parte del presidente Javier Milei y su hermana, al frente de la Secretaría General de la Presidencia

Nada más lejos de ese clima, pese a que los diputados distantes al oficialismo no le restaron dureza a las preguntas contra Adorni. “Viene todo muy bien”, decía uno de los colaboradores del oficialismo que había participado en la estrategia para la sesión de hoy. Marcaron que ayudó mucho que los diputados de La Libertad Avanza hayan estado más aplacados. “El Presidente se llevó la marca con el protagonismo y fue él quien dirigió los ánimos”. Se calentó, pero la oposición buscó insultarlo a él y no se generó ese ida y vuelta insoportable entre ellos y nosotros”, analizaron desde el bloque.

En el oficialismo está la sensación de que la dinámica de la sesión permitió a Adorni poder “perderle el miedo” a la exposición pública después de su derrotero mediático-judicial. No creen que lo haya reivindicado ante la opinión pública, pero que le sirve para dejar el mutismo de las últimas semanas. “Estuvo prolijo y según lo acordado”, decía, satisfecha, una de las estrategas libertarias.

PUBLICIDAD

“Todo sucedió con el orden que esperábamos, con excepción de una intervención de la izquierda”, dijo uno de los funcionarios que más ayudó a Adorni en la previa. “Para mí estuvo impecable y muy sólido”, marcó a Infobae otro ladero suyo. Ambos reconocieron el cansancio acumulado de los últimos días por la preparación que realizaron. “Termina esto y creo que varios nos fundimos. No damos más”, sintetizaron.

Milei tuvo varios cruces con los diputados del Frente de Izquierda

En todas las alas del Gobierno perciben que los Milei no lo dejarán tirado al jefe de Gabinete. Es por eso que sienten la necesidad de comenzar a ayudarlo a emerger pese a que siguen sin estar convencidos de que su sostenimiento es una opción que ayude al oficialismo, sino todo lo contrario.

PUBLICIDAD

—¿Puede cambiar la imagen de Adorni y la dinámica interna del Ejecutivo a partir de eventos como este? -preguntó Infobae a una fuente inobjetable del Gobierno-.

—Desde mi punto de vista es difícil cambiar una percepción que se instala durante mucho tiempo. Todo a menos que la defensa haya sido muy buena y no hayas dejado de pasar una y que la verdad sea contundente. Cuando dejas todo escondido y decís ‘ya van a ver la declaración de bienes’, ahí es más difícil porque el silencio convalida -analizaron del otro lado-.

PUBLICIDAD

Adorni dedicó los últimos tramos de su exposición a hablar por primera vez en más de un mes sobre los cuestionamientos de la oposición acerca de su situación judicial, sus viajes personales y los contratos entre Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA) y la productora de Marcelo Grandio. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, cerró el funcionario ante el recinto.

Sobre los viajes que la oposición señaló como incompatibles con sus ingresos declarados, Adorni sostuvo que afrontó personalmente todos los gastos de sus desplazamientos con su familia, que se circunscribieron a vacaciones privadas y que no fueron financiados por terceros ni encuadran en el régimen de obsequios del Decreto 1179/2016. “Las manifestaciones relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Respecto del viaje del 6 de marzo de 2026 a Miami y Nueva York —en el que su esposa viajó en el vuelo presidencial—, indicó que tanto la fiscalía como el juez federal ya archivaron la causa al concluir que la misión fue debidamente autorizada y que el Estado no registró ningún gasto en concepto de viáticos, alojamiento ni comida.

En materia patrimonial, el jefe de Gabinete señaló que cumplió con todas las obligaciones de la Ley de Ética Pública y que los bienes de su grupo familiar constan en el Anexo Reservado del Formulario 1246 ante la Oficina Anticorrupción (OA), que ya lo puso a disposición de la Justicia ante el primer requerimiento judicial. Aclaró que el plazo para presentar su última declaración jurada aún no venció y que, al momento de hacerlo, se formulará el detalle completo de su patrimonio. “En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, dijo.

PUBLICIDAD

Frente a los cuestionamientos por los contratos de coproducción entre RTA e IMHOUSE PRODUCTORA S.R.L., Adorni fue categórico en su negativa: “No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandio. Por mi parte, no he participado en ningún expediente administrativo que lo involucre a él ni a Imhouse SA”. Añadió que los contratos a los que la oposición hace referencia fueron aportados a las causas judiciales en trámite y que determinar la existencia de incompatibilidades es materia exclusivamente judicial. También descartó que existan o hayan existido contratos entre el Estado Nacional y su esposa, directa o indirectamente.

El funcionario pidió al Congreso que no requiera a ningún integrante del Poder Ejecutivo pronunciarse sobre causas en trámite. “Serán los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas. Ni yo en mi carácter de Jefe de Gabinete, ni ustedes en su carácter de legisladores”, afirmó. Ante la pregunta del diputado radical Pablo Juliano sobre su continuidad en el cargo, respondió que no presentará su renuncia: “Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo”.

PUBLICIDAD

La jornada tuvo un protagonista que la Constitución no prevé para este tipo de sesiones: Javier Milei ocupó un palco del recinto junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a buena parte del Gabinete. Nunca antes un presidente había asistido a una sesión informativa de su jefe de Gabinete. La presencia fue leída como un respaldo político explícito en el momento de mayor exposición del funcionario.

La Cámara de Diputados a pleno en la previa de la llegada de Manuel Adorni al Congreso

Adorni también abordó los cuestionamientos por sus viajes al exterior con fondos cuyo origen la oposición pone en duda. El diputado de Unión por la Patria (UP) Rodolfo Tailhade enumeró una serie de traslados —Bariloche, Río de Janeiro, Chapelco, Aruba— y apuntó que el total ascendía a 35 días de vacaciones en seis meses, todos pagados en efectivo, incompatibles según su análisis con los ingresos declarados por el funcionario y los de su esposa, quien facturaba como monotributista categoría A. “¿Cómo generó el efectivo suficiente para hacer frente a todos estos gastos impresionantes?”, preguntó Tailhade al estrado.

PUBLICIDAD

Mientras la sesión transcurría en el Congreso, la diputada Marcela Pagano —quien presentó la denuncia original y se ausentó de la sesión— ampliaba ante los Tribunales Federales de Comodoro Py esa misma causa, con nueva documentación societaria que vincula a Grandio con una empresa en Uruguay y con estructuras offshore en Florida y Panamá.

La oposición también apuntó a la reciente renuncia del secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien dejó su cargo al conocerse que tenía siete propiedades en Miami sin declarar. El diputado kirchnerista Juan Marino trazó la comparación de forma directa: “¿Por qué el criterio que el Gobierno aplicó con Frugoni no se aplica con usted? Si aún le queda algo de dignidad, haga como Frugoni y renuncie. Fin”, remató, apropiándose de la fórmula que el propio Adorni usa para cerrar sus publicaciones en redes sociales.

La sesión acumuló más de 4.800 preguntas escritas presentadas por los bloques opositores, de las cuales el Poder Ejecutivo respondió poco más de 2.100 antes de la comparecencia. El clima en el recinto fue de tensión contenida: UP acordó internamente no provocar cruces que le dieran a Adorni un pretexto para retirarse antes de tiempo.

Milei fue la figura más activa del palco a lo largo de toda la jornada. Aplaudió cada hito de gestión que Adorni enumeró, se puso de pie para abrazar a Luis Caputo cuando fue mencionado y protagonizó el cruce más encendido cuando el diputado izquierdista Nicolás del Caño y la legisladora Myriam Bregman lo acusaron de ser “cómplice del genocida Netanyahu”. El Presidente respondió con un gesto irónico y les espetó: “Ustedes son los asesinos”.

Al retirarse del Congreso, rodeado de custodios, el Presidente fue interceptado por periodistas que le preguntaron si las explicaciones de Adorni habían sido suficientes. “¡Más que suficiente, chorros, corruptos!”, respondió, y partió. Antes de abandonar el palco, se había despedido de sus seguidores con otra frase: “Chau kukas”.