El PRO empodera a Macri ante los ataques de Milei y crece la expectativa de una definición electoral

Contrarreloj, los principales dirigentes del PRO ultiman los detalles de la convención nacional que se realizará la semana que viene en Parque Norte. Será, aseguran, el punto de partida para la reconstrucción que necesita al partido amarillo para volver a ser competitivo en 2027. El discurso de cierre estará a cargo de Mauricio Macri, que reaparecerá tras su participación Expoagro y el saludo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la comparación que utilizó Javier Milei para defender su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

“No me van a llevar puesto como a Macri”, dijo el Presidente en una entrevista con LN+. Esta frase, y según supo Infobae, no cayó bien en las oficinas del PRO de la calle Balcarce. El diputado nacional y secretario general del partido, Fernando De Andreis, fue el primero en contestar: “Yo prefiero quedarme con el Milei más componedor, siempre muy elogioso de la figura de Macri”, sostuvo el martes. Y agregó: “La verdad que no le pasó a Macri que se lo hayan llevado puesto nunca nadie en la vida: en Boca, en la Ciudad ni en el Gobierno Nacional. Es el primer presidente no peronista en terminar su mandato en casi 100 años”.

La exgobernadora de Buenos Aires reflexionó sobre la continuidad democrática de los gobiernos no peronistas y el rol de Mauricio Macri en el escenario político actual. En una charla profunda, analizó el vínculo entre el expresidente y el actual mandatario, destacando el aporte de la experiencia de gestión.

En la misma sintonía se manifestó la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. “Me parece una interpretación equivocada de lo que pasó en la Argentina; a Macri no se lo llevaron puesto en Boca, ni en la jefatura del gobierno de la Ciudad, y tampoco se lo llevaron puesto como presidente. Su mayor logro fue haber sido el primer presidente no peronista en 90 años en terminar su mandato”, aseguró en una entrevista con Infobae en Vivo.

Fue una respuesta coordinada. La ex diputada, además, se refirió a la relación entre el ex presidente y el actual jefe de Estado: “No tengo dudas de que sin Macri no había Milei. Sin Macri no había Milei porque si un gobierno no peronista no terminaba su mandato nuevamente en la Argentina, ningún otro presidente no peronista hubiera podido ganar una elección”. “El camino de Milei se construyó sobre las huellas del camino de Mauricio”, agregó.

En un reportaje concedido a Luis Majul, publicado el pasado domingo, Milei retomó la confrontación que mantuvo durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con el kirchnerismo, sector político al que le atribuye estar trabajando para el fracaso de su gestión. “No estoy dispuesto a que me lleven puesto, al kirchnerismo no le regalo un milímetro”, aseguró.

En ese punto, el libertario se diferenció del líder del PRO: “A Macri le reconozco haber sido el primero en ganarle al kirchnerismo, pero él tiene el manual de las formas a la perfección y se lo llevaron puesto”, afirmó el mandatario. Sin embargo, planteó: “Yo tengo un perfil más gladiador, ellos empezaron a agredir y yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto”, sostuvo describiendo la escena que tuvo lugar en el Congreso.

Una relación espinosa

La relación entre Milei y Macri se enfrió a finales de 2025, en el mes de noviembre, cuando el expresidente realizó un duro descargo en X luego de un encuentro en la quinta de Olivos. En su mensaje, relató que durante la reunión con Milei se abordaron los temas pendientes y se buscó definir la mejor manera de reforzar los equipos para la segunda etapa de gobierno, pero reconoció: “No logramos ponernos de acuerdo”. En aquel momento, cuestionó la designación como jefe de Gabinete de Manuel Adorni, que estas horas atraviesa fuertes críticas por el viaje de su esposa a EEUU.

En este contexto, la postura de Vidal y De Andreis es una antesala de las definiciones que tendrán lugar durante la convención nacional de Parque Norte. “El PRO decidió hacer lo mejor para la Argentina, aunque a veces tengamos que marcar lo que el gobierno hace mal y se enojen, o aunque tengamos que apoyar cosas que creemos que están bien y eso nos reste votos. No estamos en una posición de especulación”, indicó la exgobernadora.

De Andreis fue más específico. “Lo importante es lo que le pasa a los argentinos, y el presidente siempre va a tener al PRO como un partido que acompaña el rumbo y que apoya las reformas claves que hace años venimos planteando desde el partido. Tenemos buen diálogo de nuestros gobernadores y de nuestros bloques del Congreso con el oficialismo. No hay registro en la historia de un espacio político que haya apoyado tanto para consolidar un rumbo. El trabajo del PRO es fundamental para la gestión parlamentaria del Gobierno. Eso nosotros cuando fuimos gobierno no lo tuvimos, y por eso se explica nuestra actitud”, dijo.

A su vez, remarcó el rol de Macri para la etapa que viene. “Hizo un aporte extraordinario a la Argentina, ahora es el presidente del PRO ayudando a que surjan nuevos liderazgos”, aseguró el martes, en San Nicolás, en Expoagro. Y completó: “Estamos viviendo un momento de reconstrucción del partido, donde estamos enfocados en discutir las problemáticas de los argentinos, apoyar el rumbo de este gobierno como lo estamos haciendo en el Congreso, y puertas para adentro, por supuesto, tratando de poner en condiciones la escudería, y el año que viene se verán las cuestiones electorales. Por ahora vamos a poner mucho el foco en los gobiernos locales donde estar cerca de la gente nos permite poner en valor la gestión que es un histórico valor del PRO”.