Política

El PRO empodera a Macri ante los ataques de Milei y crece la expectativa de una definición electoral

La ex gobernadora María Eugenia Vidal y el diputado nacional Fernando de Andreis replicaron las críticas del Presidente. Los preparativos para la convención nacional que se realizará la semana que viene en Parque Norte

Guardar
Mauricio Macri
Mauricio Macri

Contrarreloj, los principales dirigentes del PRO ultiman los detalles de la convención nacional que se realizará la semana que viene en Parque Norte. Será, aseguran, el punto de partida para la reconstrucción que necesita al partido amarillo para volver a ser competitivo en 2027. El discurso de cierre estará a cargo de Mauricio Macri, que reaparecerá tras su participación Expoagro y el saludo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la comparación que utilizó Javier Milei para defender su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

No me van a llevar puesto como a Macri”, dijo el Presidente en una entrevista con LN+. Esta frase, y según supo Infobae, no cayó bien en las oficinas del PRO de la calle Balcarce. El diputado nacional y secretario general del partido, Fernando De Andreis, fue el primero en contestar: “Yo prefiero quedarme con el Milei más componedor, siempre muy elogioso de la figura de Macri”, sostuvo el martes. Y agregó: “La verdad que no le pasó a Macri que se lo hayan llevado puesto nunca nadie en la vida: en Boca, en la Ciudad ni en el Gobierno Nacional. Es el primer presidente no peronista en terminar su mandato en casi 100 años”.

La exgobernadora de Buenos Aires reflexionó sobre la continuidad democrática de los gobiernos no peronistas y el rol de Mauricio Macri en el escenario político actual. En una charla profunda, analizó el vínculo entre el expresidente y el actual mandatario, destacando el aporte de la experiencia de gestión.

En la misma sintonía se manifestó la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. “Me parece una interpretación equivocada de lo que pasó en la Argentina; a Macri no se lo llevaron puesto en Boca, ni en la jefatura del gobierno de la Ciudad, y tampoco se lo llevaron puesto como presidente. Su mayor logro fue haber sido el primer presidente no peronista en 90 años en terminar su mandato”, aseguró en una entrevista con Infobae en Vivo.

Fue una respuesta coordinada. La ex diputada, además, se refirió a la relación entre el ex presidente y el actual jefe de Estado: “No tengo dudas de que sin Macri no había Milei. Sin Macri no había Milei porque si un gobierno no peronista no terminaba su mandato nuevamente en la Argentina, ningún otro presidente no peronista hubiera podido ganar una elección”. “El camino de Milei se construyó sobre las huellas del camino de Mauricio”, agregó.

En un reportaje concedido a Luis Majul, publicado el pasado domingo, Milei retomó la confrontación que mantuvo durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con el kirchnerismo, sector político al que le atribuye estar trabajando para el fracaso de su gestión. “No estoy dispuesto a que me lleven puesto, al kirchnerismo no le regalo un milímetro”, aseguró.

En ese punto, el libertario se diferenció del líder del PRO: “A Macri le reconozco haber sido el primero en ganarle al kirchnerismo, pero él tiene el manual de las formas a la perfección y se lo llevaron puesto”, afirmó el mandatario. Sin embargo, planteó: “Yo tengo un perfil más gladiador, ellos empezaron a agredir y yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto”, sostuvo describiendo la escena que tuvo lugar en el Congreso.

Javier Milei y Mauricio Macri
Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Una relación espinosa

La relación entre Milei y Macri se enfrió a finales de 2025, en el mes de noviembre, cuando el expresidente realizó un duro descargo en X luego de un encuentro en la quinta de Olivos. En su mensaje, relató que durante la reunión con Milei se abordaron los temas pendientes y se buscó definir la mejor manera de reforzar los equipos para la segunda etapa de gobierno, pero reconoció: “No logramos ponernos de acuerdo”. En aquel momento, cuestionó la designación como jefe de Gabinete de Manuel Adorni, que estas horas atraviesa fuertes críticas por el viaje de su esposa a EEUU.

En este contexto, la postura de Vidal y De Andreis es una antesala de las definiciones que tendrán lugar durante la convención nacional de Parque Norte. “El PRO decidió hacer lo mejor para la Argentina, aunque a veces tengamos que marcar lo que el gobierno hace mal y se enojen, o aunque tengamos que apoyar cosas que creemos que están bien y eso nos reste votos. No estamos en una posición de especulación”, indicó la exgobernadora.

El diputado Fernando De Andreis
El diputado Fernando De Andreis (RS Fotos)

De Andreis fue más específico. “Lo importante es lo que le pasa a los argentinos, y el presidente siempre va a tener al PRO como un partido que acompaña el rumbo y que apoya las reformas claves que hace años venimos planteando desde el partido. Tenemos buen diálogo de nuestros gobernadores y de nuestros bloques del Congreso con el oficialismo. No hay registro en la historia de un espacio político que haya apoyado tanto para consolidar un rumbo. El trabajo del PRO es fundamental para la gestión parlamentaria del Gobierno. Eso nosotros cuando fuimos gobierno no lo tuvimos, y por eso se explica nuestra actitud”, dijo.

A su vez, remarcó el rol de Macri para la etapa que viene. “Hizo un aporte extraordinario a la Argentina, ahora es el presidente del PRO ayudando a que surjan nuevos liderazgos”, aseguró el martes, en San Nicolás, en Expoagro. Y completó: “Estamos viviendo un momento de reconstrucción del partido, donde estamos enfocados en discutir las problemáticas de los argentinos, apoyar el rumbo de este gobierno como lo estamos haciendo en el Congreso, y puertas para adentro, por supuesto, tratando de poner en condiciones la escudería, y el año que viene se verán las cuestiones electorales. Por ahora vamos a poner mucho el foco en los gobiernos locales donde estar cerca de la gente nos permite poner en valor la gestión que es un histórico valor del PRO”.

Temas Relacionados

PROMauricio MacriRenovación PartidariaLiderazgo PolíticoJavier MileiElecciones 2027Últimas noticias

Últimas Noticias

Milei subordinó su agenda internacional a necesidades domésticas: consolida a los industriales como enemigos

El Presidente tiño de ese modo el encuentro pensado para atraer inversiones, en Nueva York. La nueva carga contra empresarios se produce en un contexto económico complicado. Y eso repercute en la imagen, según diferentes encuestas nacionales

Milei subordinó su agenda internacional

Una nueva causa judicial por corrupción amenaza con sacudir la política entrerriana

Se trata de la secuela de una investigación por desviación de fondos de la Legislatura con un modus operandi similar al de “Chocolate” Rigau en provincia de Buenos Aires. El rol de Cecilia Goyeneche

Una nueva causa judicial por

Por el fin de programas de asistencia, los movimientos sociales buscan apoyo de gobernadores e intendentes

En mayo finaliza el Salario Social Complementario, incluido en dos planes que reemplazaron al Potenciar Trabajo. Capital Humano ya anunció la implementación de “váuchers de capacitación laboral” que las organizaciones rechazan

Por el fin de programas

El espinoso camino del PJ para lograr un bloque de respaldo opositor y sostener las PASO en el Congreso

El peronismo necesita mantener el sistema electoral para saldar sus diferencias. La postura de algunos gobernadores que son una señal de alerta para el objetivo de la oposición

El espinoso camino del PJ

Cómo es la tecnología con la que entrena la Fuerza Aérea para operar los F-16 que llegarán a la Argentina

Las autoridades militares inauguraron el centro de formación en el que se capacitarán pilotos y mecánicos en un futuro. Este mes se realizará el primer vuelo de adiestramiento

Cómo es la tecnología con
DEPORTES
Su papá brilló en Europa

Su papá brilló en Europa y cautivó a Federer, y ella descolla en el Real Madrid: Dolores Delgado, la delantera que ilusiona a Argentina

Coudet debuta como técnico de River Plate: el principal déficit que encontró y los jugadores que quiere recuperar

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

TELESHOW
El tierno posteo de Indiana

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

INFOBAE AMÉRICA

El Pentágono informó que la

El Pentágono informó que la primera semana de la guerra contra Irán costó más de 11.300 millones de dólares

Kast asumió la presidencia de Chile y prometió un “gobierno de emergencia” con medidas duras en seguridad e inmigración

La Unión Europea advirtió que la guerra en Medio Oriente podría impulsar su tasa de inflación por encima del 3%

Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Fernanda Laguna: “El arte es como una de esas máquinas del pasado que no se sabe para qué sirven”