“Sin Macri no había Milei”: María Eugenia Vidal analizó el rol del PRO y el vínculo con el Gobierno

María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense, sostuvo que “sin Macri no había Milei” al analizar el escenario político actual, y profundizó sobre su nueva vida laboral fuera del Estado, los desafíos de emprender y la situación económica que atraviesan millones de argentinos.

En una charla con el staff de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Vidal se refirió a la relación entre el expresidente y el actual jefe de Estado: “No tengo dudas de que sin Macri no había Milei. Sin Macri no había Milei porque si un gobierno no peronista no terminaba su mandato nuevamente en la Argentina, ningún otro presidente no peronista hubiera podido ganar una elección”.

Además, Vidal rechazó la interpretación de Javier Milei sobre el final del mandato de Macri: “Me parece una información errónea. El camino de Milei se construyó sobre las huellas del camino de Mauricio”.

Consultada sobre el vínculo actual entre ambos espacios, sostuvo: “El PRO decidió hacer lo mejor para la Argentina, aunque a veces tengamos que marcar lo que el gobierno hace mal y se enojen, o aunque tengamos que apoyar cosas que creemos que están bien y eso nos reste votos. No estamos en una posición de especulación”. Para Vidal, el desafío es lograr una fuerza que “deje definitivamente al kirchnerismo en tercer lugar” y habilite la inversión sin la amenaza de regresos al pasado.

La ex mandataria bonaerense diferenció el acompañamiento crítico del PRO de otros posicionamientos y subrayó: “No comparto la intolerancia. Creo que las reglas de juego democráticas también hacen a la inversión. No creo en la oficina de combate a la desinformación. Lo critiqué con el kirchnerismo, no me voy a quedar callada ahora. No creo que eso esté bien”.

María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense

En cuanto al rumbo económico, ponderó la estabilización lograda por el gobierno de Milei, pero advirtió: “Ahora el desafío es el del crecimiento, y que todos esos que están en el sector privado se animen a invertir. Para que se animen a invertir tiene que haber un horizonte previsible donde no te pueda cambiar todo de vuelta en el 27”.

Vidal también abordó la cuestión de la reforma laboral y su impacto en el trabajo informal y las plataformas: “La reforma laboral es una condición para que cuando haya más actividad económica se pueda blanquear y formalizar más trabajadores. Es condición necesaria pero no suficiente”.

La ex gobernadora hizo foco en la situación de los trabajadores y la dificultad de conseguir empleo en el contexto actual: “Hoy en la Argentina, si te quedás sin trabajo, no sabés si vas a conseguir otro y si lo conseguís, probablemente sea de menor salario y menor calidad que el que tenías. Y eso es un problema”.

Sobre la relación de Macri con el oficialismo, Vidal opinó: “Mauricio tiene un vínculo internacional con muchísimos líderes del mundo muy valioso, una mirada del mundo muy valiosa. Yo lo consultaría”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.