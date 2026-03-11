Manuel Adorni habló sobre las críticas por el viaje de su esposa a EEUU: “Las comitivas de este Gobierno son las más chicas de la historia”

Manuel Adorni

Desde Nueva York - Luego de las repercusiones sobre el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, habló con Infobae. En una sala privada, mientras se desarrollaba la segunda jornada del Argentina Week en el edificio del Bank of America (BofA).

El funcionario aseguró que “no hubo ningún episodio extraño” y que cree que no tiene que dar explicaciones sobre el tema. “Yo quería que mi mujer me acompañe y fue invitada de Presidencia, punto. El resto de las explicaciones ya las di. No hay nada malo ni nada que aclarar. Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”.

“Es el momento ideal para pegarme. Venimos de arrasar en las elecciones. Mostramos todo lo hecho y lo que viene. Abrimos la Argentina a un mundo de inversiones desconocido para el país en treinta años. Hay sectores de la política y empresarios de la vieja guardia que no quieren que a la Argentina le vaya bien. Esto pasó muchas veces, como con la mujer de Sturzenegger, hace poco, cuando fue criticada sin razón. Es parte del juego, pero estamos para otra cosa, no para discutir pequeñeces", agregó.

— Circularon en redes críticas suyas de años anteriores respecto a las comitivas presidenciales de otros gobiernos.

— Las comitivas actuales son las más chicas de la historia. Antes viajaban periodistas como parte de las delegaciones oficiales. Ahora, quien no sea parte debe costear todos sus gastos.

El jefe de Gabinete dijo que los gastos de su mujer no los paga el Estado y dejó ayer una frase que resonó en redes: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”.

— ¿Cómo marcha Argentina Week?

— Abrí el evento en el consulado. Fue mi primer choque real con todo esto. Me impresionó la cantidad de gente, empresarios y CEOs interesados en la Argentina, tanto argentinos vinculados como empresarios que no lo están. La expectativa real sobre el país es fuerte. Hacemos hincapié en mostrar cómo está la Argentina hoy y en explicar por qué creemos que es sostenible. Lo primero que se pregunta cualquier inversor es qué pasará en dos años, cuando haya elecciones. Argentina entra en un bucle electoral complejo cada dos años. Nosotros queremos exterminar ese ciclo, que todos sepamos hacia dónde vamos, sin importar quién gobierne.

— ¿En qué contexto buscan eliminar ese ciclo?

— Que el rumbo del país no dependa de quién gobierne. Noté que había convencimiento sobre el camino elegido y también la sensación de que esta vez va en serio. Antes, en campaña, prometíamos un país mejor, pero no teníamos resultados. Ahora sí, y buscamos que cuestiones como la estabilidad macroeconómica, la defensa de la propiedad privada y el orden en las calles no se discutan más.

— ¿Qué le dicen los inversores? ¿Qué falta para que se concrete lo que buscan?

— Muchos ya están interesados. Otros esperan la aprobación del RIGI, que implica miles de millones de dólares pendientes. Hubo buena recepción de la modernización laboral, tema principal para muchos. Hoy, en la Cámara de Comercio Americana, destacaron que ahora se respeta a rajatabla las reglas del juego.

— ¿Y lo que falta?

— El país era inviable porque las reglas se cambiaban en medio del juego. Ahora hay mucha expectativa y algunos pendientes por aprobar, sobre todo en farma y agro, dos sectores clave. El Presidente dijo que esos temas se resolverán rápido en el marco del acuerdo. Hay mucha tranquilidad con la nueva fuerza legislativa. Por primera vez, quienes queremos un país normal tenemos mayoría, no el peronismo. Eso dice mucho de la sociedad y de hacia dónde queremos ir. Estamos inmersos en iniciar ese camino legislativo.

Adorni adelantó que buscarán realizar otro Argentina Week este mismo año y que luego debería ser un evento anual. “Este ya es un evento exitoso. En esta ventana mostramos una Argentina seria, con oportunidades de inversión y alta rentabilidad. Energía, minería, servicios, inteligencia artificial y agro son sectores con gran potencial. El Presidente siempre dijo que cuanto antes lleguen, mayor rentabilidad obtendrán", cerró.