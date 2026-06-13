La llamativa comparación del Puma Goity al hablar del trato de Guillermo Francella: “Es una madre italiana”

El Puma Goity elogia a Guillermo Francella y revela cómo es como productor ejecutivo

A meses de despejar las dudas sobre su supuesta pelea, el Puma Goity volvió a referirse a su vínculo con Guillermo Francella. Con la idea de abrir la puerta de su intimidad, el actor se sinceró sobre el trato de la figura del espectáculo y sorprendió al elogiar su actitud en el set.

Todo se dio cuando Goity fue consultado por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez Radio Ciudad). “¿Cómo es tener a Guillermo Francella como productor ejecutivo?“, comenzó preguntando la conductora. Rápidamente, el invitado contestó: ”Es una tranquilidad absoluta, Catalina, porque tenerlo como compañero, como protagonista y como productor es una tranquilidad, porque va a hacer todo lo que esté a su alcance y más, para que vos estés feliz, para que vos estés contento".

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Sin embargo, Goity fue más allá con su descripción y detalló el trato de Francella: “Imaginate que él con las mil millones de cosas que tiene, evidente que no viene alguna vez, pero ha venido al set. Pero los llamados son todos los días: “¿Qué necesitás? ¿Qué necesita? Perfecto. ¿Todo bien? ¿Cómo lo tratan? Quiero que esté bien””.

Sorprendida por los comentarios de su entrevistado, Dlugi agregó: “Me habían contado que él es muy protector con los actores, fundamentalmente”. En esa línea, el Puma bromeó y realizó una llamativa comparación: “Es una madre italiana. “¿Comiste bien? ¿Te llevaron comida?”. “Sí”, le digo. “Pero, pero a ver, mostrame, mostrame qué comiste”. “Pero Dios santo, Guille, está todo...”. No solamente conmigo, sino con todos los actores. Muy protector. Sí, sí, absoluto".

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El Puma Goity junto a su amigo Guillermo Francella, interpretan al Dr. Zambrano y a Eliseo en la exitosa serie, El Encargado, por Disney+

Luego, Catalina reflexionó sobre el presente del Puma: “Te noto muy contento. Me parece que es un lindo momento de tu vida”. En esa misma sintonía, Goity afirmó: “Pero por supuesto, ¿cómo no voy a estar contento? Estamos, yo sé, laburando, estamos muy bien. La verdad que muy feliz. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a agradecer hoy por hoy, estas circunstancias de tener el privilegio de estar protagonizando una serie hermosa, ganada con trabajo y demás. Sería injusto que lo describa de otra manera, ¿no?“.

Después, Dlugi se refirió al personaje de Goity en El Encargado: “La gente tiene ganas de verte, porque ese Zambrano, después del encargado, para que no se ponga celoso Francella, el otro personaje que causó una impresión tan fuerte es el tuyo”.

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Fue entonces cuando el entrevistado reflexionó: “No, que se va a poner celoso Guillermo. Guillermo está feliz. Está muy orgulloso, ¿no? Porque Zambrano es su pollo. Él, aparte, él pensó en mí para ese personaje. Él me llamó. Cuando le dieron el libro de su Eliseo y vio al personaje Zambrano, dijo: “Este es para Gabriel”. Y me dijo: “Más vale que la rompas, ¿eh?”. Te doy este personaje para que la rompas. No, que no queda, no cabe otra".

El Puma Goity cuenta la faceta más protectora de Guillermo Francella en el set (Captura de video)

Para cerrar el intercambio, la conductora subrayó: “Te quiere, te protege, pero también te pone un poquito de presión”. A finales de marzo, una versión de conflicto entre Guillermo Francella y Gabriel “El Puma” Goity había comenzado a circular con fuerza en el mundo del espectáculo, generando sorpresa por tratarse de dos actores con una histórica relación de amistad.

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El primero en referirse al tema fue El Puma Goity, quien optó por bajar el tono de la polémica y desmentir cualquier enfrentamiento con su colega. En diálogo con Intrusos (América TV), el actor explicó el contexto en el que se dio la salida de Miglioranza de su obra, que lleva tres años en cartel y ya transita su tramo final. “No nos imaginamos que Cyrano iba a durar tanto, y Daniel ya estaba marcadito por Guillermo para hacer En el jardín. ¿Cómo no lo voy a extrañar?”, expresó, con un tono conciliador. Lejos de alimentar la idea de un conflicto, Goity aseguró que el propio Miglioranza se comunicó con él antes de tomar la decisión, y que su respuesta fue clara: “Sí, obvio”. De esta manera, dejó en evidencia que la situación se manejó con diálogo previo, algo que relativiza las versiones de enojo.

El clima fue muy distinto cuando el mismo tema llegó a oídos de Guillermo Francella. El actor, que se encuentra en plena etapa de ensayos para su nueva obra, mostró incomodidad ante las preguntas del cronista y evitó profundizar en la polémica. En un primer momento, respondió con cordialidad al ser consultado por el estreno deEn el jardín:“Muy bien, hermoso. Estamos con mucho ensayo”. Pero cuando el periodista mencionó el supuesto conflicto con Goity, su actitud cambió visiblemente.“No tiene sentido, está todo bien”, alcanzó a decir, antes de intentar cortar la entrevista. A medida que insistían con las preguntas, Francella se mostró cada vez más molesto, apurando su ingreso al teatro y evitando dar declaraciones.“Todo hermoso, todo hermoso”, repitió, sin detenerse a explicar la situación.

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