Adorni respondió las críticas de Macri por su designación como jefe de Gabinete: “Es injusto”

El nuevo jefe de ministros se refirió a los dichos del titular del PRO, quien había cuestionado su falta de experiencia: “Si fuera por eso, Milei no podría ser presidente”, dijo

Adorni rechazó los conceptos de Macri hacia su experiencia para ocupar la jefatura de gabinete

Manuel Adorni rechazó las críticas de Mauricio Macri por su nombramiento como jefe de Gabinete del Gobierno nacional y calificó de injustas las apreciaciones del ex presidente. “Es bastante injusto. Creo que le jugó una mala pasada el recuerdo de cuando él era presidente”, dijo en diálogo con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa (LN+), el hasta hoy vocero presidencial, quien asumirá formalmente como jefe de ministros en las próximas jornadas.

Macri había lamentado la salida de Guillermo Francos en ese cargo, señalando que Adorni no cuenta con experiencia para desempeñarse en el puesto de ministro coordinador. Adorni salió al cruce. “Llama la atención que lamenta la salida de Francos pero no lo defiende a Francos, si no que propone a otra persona”, dijo Adorni, en alusión al posteo realizado por Macri en su cuenta de la red social X, en la que mencionó a Horaco Marín, actual presidente de YPF, como un dirigente idóneo para ocupar la jefatura de Gabinete

“Menciona a otra persona y lo pone en un compromiso. Decir eso es no conocer los deseos de Marín”, dijo Adorni, a quien elogió al calificarlo como “el mejor presidente que tuvo YPF en toda su historia”. “Me llamó anoche consternado por la situación en la que se vio envuelta”, agregó.

Adorni encabezará este lunes a las 9.30 una reunión en la que ejercerá de hecho la coordinación del gabinete nacional. Será luego de un fin de semana en el que el gobierno del presidente Javier Milei avanzó en modificaciones de nombres de peso.

Al reemplazo de Franco por el propio Adorni, se suma la incorporación de Diego Santilli, quien fue confirmado por el jefe de Estado como nuevo ministro del Interior, en reemplazo del Lisandro Catalán quien decidió dejar el gobierno junto con Francos, de quien fue estrecho colaborador.

Mauricio Macri se mostró disconforme con la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete (Crédito: Maximilano Luna)

Tanto Adorni como Santilli, en sus primeras apariciones públicas luego de sus confirmaciones como integrantes del gabinete nacional, se mostraron en consonancia con la orientación que trazó el presidente Milei luego del triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La misma está centrada en conseguir tres reformas que el gobierno considera fundamentales para la segunda mitad de la gestión: la modernización laboral, la reforma tributaria y del código penal.

Para ello, será fundamental la intervención de los nuevos integrantes del gabinete a fin de conseguir el apoyo de actores clave como los gobernadores, quienes a su vez tienen la capacidad de influir sobre la posición de muchos de los legisladores que luego apoyan o rechazan las iniciativas de la Casa Rosada en el Congreso de la Nación. Allí, el papel de Adorni como jefe de Gabinete y de ministro como interlocutor ante los jefes provinciales, se presume fundamental.

El enojo de Macri

Las críticas de Macri habían quedado de manifiesto luego de la cena que mantuvieron el viernes 1 de noviembre en la quinta presidencial de Olivos. Luego del convite Macri expresó sus diferencias en su cuenta de X.

En su mensaje, Macri relató que durante la reunión con Milei se abordaron los temas pendientes y se buscó definir la mejor manera de reforzar los equipos para la segunda etapa de gobierno, pero reconoció: “No logramos ponernos de acuerdo”, según publicó en sus redes sociales. Además, subrayó que a esta “decisión desacertada” se suma la persistencia de disputas internas en el oficialismo, que aún no han sido resueltas y que considera fundamentales para la hoja de ruta del futuro.

El ex presidente lamentó el escenario actual y recordó que el país atraviesa una “oportunidad histórica”, construida a partir del reciente respaldo electoral y el apoyo “inédito” de Estados Unidos. Aclaró que no ha solicitado ni solicitará ningún beneficio personal, pero consideró necesario expresar sus preocupaciones “porque nos une el futuro del país”.

